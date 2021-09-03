Покупка Роналду — бремя для «МЮ». Теперь придётся выигрывать трофеи

Уле-Гуннар Сульшер по состоянию на 27 августа 2021 года был одним из счастливейших тренеров в мире. Менеджеры «МЮ» наконец раскошелились на Джейдона Санчо, которого вели пару трансферных окон. Потом поняли, что Виктор Линделёф не всегда справляется с исключительно оборонительными задачами и привезли на «Олд Траффорд» Рафаэля Варана. Сульшер, наверное, даже поверил, что ему найдут опорника и «МЮ» за месяц эволюционирует в команду без слабых мест. Вместо этого в Манчестере высадился Криштиану Роналду — великий и гениальный, но при этом психологически сложный форвард, которому в феврале стукнет 37 лет.

Почти любой тренер в мире был бы доволен сделкой, но у Сульшера поводов для радости немного. Пусть в интервью он сияет и говорит, что в Англию вернулся топ-игрок, но подсознательно понимает, какие проблемы это несёт.

На старте сезона норвежец поймал баланс при размещении на поле Поля Погба и Бруну Фернандеша. Француз занял зону левого полуфланга, из которого выдавал разрезающие передачи на атакующих партнёров. Португалец как раз стал одним из главных адресатов для тонких пасов Погба — так «МЮ» испепелил «Лидс» в первом туре. С приходом Роналду роли лидеров «Юнайтед» поменяются: во-первых, само лидерство перейдёт к Роналду. Бруну привык к тени в сборной Португалии, где даже его любимые пенальти достаются только Кришу. Во-вторых, старым лидерам «Юнайтед» придётся больше концентрироваться на поисках не лучших вариантов для продолжения атак, а на тех, в которых будет Криштиану.

Правда, тактически вписать Роналду в построение клуба даже проще, чем решить проблему высоких ожиданий. Камбэк португальца в его глазах точно должен закончиться титулом — АПЛ и ЛЧ в этой связи видятся турнирами равноценными. В глазах болельщиков ситуация аналогична: после такой трансферной кампании нельзя оставаться только среди претендентов. Нужно завоёвывать большие трофеи.

Но статистика последних лет намекает, что с этим могут возникнуть проблемы. «МЮ» не был на вершине АПЛ с сезона-2012/2013, а последнюю ЛЧ и вовсе брал в московском финале — 2008. В составе клуба только Криштиану и брал оба титула, остальные игроки команды банально не обладают опытом решающих матчей. Сам Роналду в последние годы тоже перестал их решать. Вспомните 1/8 финала ЛЧ-2020/2021 с «Порту» или вылет Португалии от Бельгии на той же стадии Евро.

В то же время соперники «МЮ» по чемпионату за лето стали только сильнее. «Челси» завёз на «Стэмфорд Бридж» одного из лучших страйкеров мира, а «Сити» — возможно, самого креативного англичанина. «Ливерпуль» сохранил обойму и добавил к ней талантливого защитника. «Тоттенхэм» здорово поохотился, добавив несколько ярких имен и сохранив Гарри Кейна. Грубо говоря, каждый из претендентов на золото АПЛ усилился, если не так же круто, как «МЮ», то вполне сопоставимо. Поэтому «красные дьяволы» не получат радикального преимущества по очкам.

Ещё до переходов Варана и Роналду профессора математики, статистики, экономики и IT из Real Analytics, которые уже 20 лет занимаются исследованиями в спорте, считали, как на шансах «МЮ» в АПЛ скажутся летние трансферы.

По оценкам аналитиков, до трансфера Санчо в сезоне-2021/2022 манкунианцам светило на восемь очков меньше, чем в предыдущем розыгрыше АПЛ — примерно 65,8. Покупка Джейдона увеличила прогнозируемое количество набранных баллов на четыре — до 70,2. Это сразу на 50% повысило шансы «МЮ» на финиш в топ-4 по итогам сезона. Вероятность этого стала равняться 63,3%. Шансы же выиграть АПЛ выросли на 350%.

До прихода Санчо в клуб прогностическая модель Real Analytics рисовала «МЮ» небольшую вероятность выиграть чемпионат (1,2%), а вот с покупкой 21-летнего топа она сразу подскочила до 4,2%.

Покупка Рафаэля Варана способна принести ещё больше ценности — +10,4 очка в таблицу АПЛ-2021/2022. Это почти 87%-ная гарантия финиша в топ-4 и 14,7% шансов на чемпионство.

Покупка Криштиану положительно скажется на титульных шансах красного «Манчестера». Прогностической модели у нас нет, но предположим, что он добавит «МЮ» ценность наравне с Рафаэлем Вараном, то есть дополнительные 10 очков. Тогда по итогам сезона команда Сульшера выйдет на примерно 90 баллов. Даже такого гроссмейстерского результата не хватило бы для чемпионства в четырёх из пяти последних сезонов АПЛ. С небольшим отрывом удалось бы выиграть только кампанию-2020/2021.

Сульшер попал в ситуацию повышенного давления. Он неплохо справлялся с командой, когда перед ней не маячила реальная борьба за титул, и тем самым сохранял работу. С приходом Роналду позиционировать «МЮ» как не одного из главных претендентов на титул уже не получится. Вот только получить золото в борьбе с мощными конкурентами будет архисложно. Кажется, Сульшера в сезоне-2021/2022 ждёт игра с минимальными шансами на победу под названием «Титул или отставка».