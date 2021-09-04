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Кипр — Россия: как наша сборная с Валерием Карпиным сыграла вничью и упустила путёвку на чемпионат мира

«Многие считали, что я специально промахнулся». Странный удар Мостового в матче с Кипром
Анатолий Романов
Однажды Россия с Карпиным не смогла обыграть Кипр
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Та ничья стоила нам чемпионата мира. Не повторить бы казус 1997 года.

Во втором матче под руководством Валерия Карпина наша национальная команда сыграет на Кипре. Соперник, на первый взгляд, проходной: три дня назад киприоты были разгромлены на Мальте — 0:3. Опозориться сильнее в этой группе, наверное, невозможно. Разве что крупно проиграть самому Кипру, будучи сборной России.

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Но вообще-то киприотов опасно недооценивать. Чуть-чуть расслабишься — и возможен даже худший из всех сценариев. Команде Никоса Костеноглу просто не повезло на Мальте: при счёте 0:0 она потеряла удалённого Костаса Сотириу, после чего быстро пропустила и вдесятером развалилась. Зато результаты других матчей с участием сборной Кипра в квалификации ЧМ-2022 должны настораживать Карпина. На своём поле киприоты победили Словению (1:0) и сыграли вничью со Словакией (0:0), а в гостях едва не отняли очки у Хорватии, потерпев минимальное поражение (0:1). Так что сегодня на стадионе ГСП в Никосии наверняка будет жарко во всех смыслах: хозяева дадут бой, а вечером ожидаются неприятные для наших +30 градусов.

У Карпина уже был неудачный опыт выступления со сборной России на Кипре. В марте 1997 года, кстати, тоже в отборочном цикле чемпионата мира, наша команда добыла лишь ничью — 1:1. Это единственный случай, когда мы не смогли переиграть киприотов: остальные восемь матчей завершились победами России (СССР) с общим счётом 27:2.

Финиш отборочного цикла ЧМ-1998 запомнился безобразным судейством чеха Вацлава Крондла, который «убил» нашу команду в решающем матче на выезде с Болгарией (0:1). В результате Россия финишировала на втором месте в группе, отстав от болгарской сборной на одно очко. Попала в «стыки», там уступила сильной Италии и осталась без чемпионата мира.

Но если бы команда Бориса Игнатьева сделала то, что и должна была, — победила на Кипре, то попала бы на чемпионат мира даже при поражении в Болгарии. Роковую осечку наши допустили на стадионе в Паралимни.

Перед тем гостевым матчем с Кипром сборная России лидировала в группе, набрав семь очков за три матча. Те же семь очков имел Израиль, но при одной лишней игре. Болгария шла третьей с шестью очками, а замыкали таблицу Кипр (три очка) и Люксембург (ноль).

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У киприотов была плохая атмосфера в сборной. В стране разразился скандал вокруг группы футболистов национальной команды: их обвинили в игре на тотализаторе через контору, которая принадлежала защитнику Димитрису Иоанну. К слову, сейчас за сборную выступает его сын — защитник Николас Иоанну из итальянского «Комо». Димитрис тут же объявил об уходе из команды, хотя его вина не была доказана. Подал в отставку и тренер Андреас Михаелидис, которого сменил Ставрос Пападопулос, чья кандидатура вызывала пессимизм у болельщиков.

Тем не менее дебют Пападопулоса оказался сенсационно успешным: Кипр отнял очки у России, а каждый футболист сборной заработал премиальные в размере приблизительно 1500 долларов. Когда прозвучал финальный свисток, хозяева радовались так, словно победили.

За сборную России в том матче сыграли Карпин, его нынешний помощник в национальной команде Виктор Онопко (капитан) и его предшественник Станислав Черчесов. Все 90 минут провёл на поле и один из героев спартаковских хроник этого сезона — Дмитрий Попов. Сам Валерий действовал в центре поля, так как справа вышел экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис: в то время у тренеров была проблема, как поделить один фланг между двумя великолепными хавбеками.

Говорят, на предматчевых тренировках Игнатьев был недоволен настроем футболистов. Снизил нагрузки. Тем не менее в игре сборная России владела большим преимуществом, создавала моменты. Вот только мяч не хотел идти в ворота, да и голкипер Андреас Петридес выручал киприотов. А на исходе получаса хозяева неожиданно повели в счёте. После подачи углового с левого фланга Черчесов ошибся на выходе, а Онопко упустил Синишу Гогича. Натурализованный серб забил из пределов вратарской.

Любопытно, что Гогич может огорчить сборную России и в сентябре 2021-го. Но, конечно, не сам Синиша, которому уже 57 лет, а его сын — Алекс Гогич. Полузащитник «Хиберниана» пока не отличался за национальную команду, однако пример отца, возможно, вдохновит его на большие дела.

Не успели наши испугаться, как сравняли счёт — на 33-й минуте. Комбинация с участием Карпина и Канчельскиса завершилась кроссом правого хавбека и голом нападающего Игоря Симутенкова. Нынешний тренер «Зенита» здорово сыграл на опережение.

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Потом у России был шанс вырвать победу. И даже не один. Например, после удара Карпина вратарь снял мяч с головы Симутенкова, который поймал «свечу» и уже готов был поразить свободные ворота. А в концовке сумасшедший момент не реализовал Александр Мостовой. «Царь» бил головой без помех с линии вратарской в дальний нижний угол. Как не попал — невозможно объяснить! К сожалению, Мостовой, как и Канчельскис, в сборной был менее успешен, чем на клубном уровне.

«Нас тогда немного подвело качество поля в Паралимни, где проводился матч, это сыграло киприотам на руку, — вспоминал спустя десятилетия в интервью»СЭ" Мостовой. — Первое, что вспоминается, — мой промах с ближней дистанции в самом конце матча. Бил головой, находясь в площади ворот, мяч отскочил от кочки и улетел мимо. Мне потом очень долго вспоминали тот эпизод, многие считали, что я тогда специально промахнулся, несмотря на то что я тысячу раз объяснял, в чем было дело. После той встречи с Кипром я полтора года не вызывался в сборную..."

Игнатьев после матча констатировал факт — команде не хватило дисциплины и агрессии на поле.

«Прежде всего хочется поздравить моего кипрского коллегу. Я же, естественно, не доволен ни результатом, ни качеством игры. Кучу ошибок вследствие слабой игровой дисциплины допустила оборона. Но главное — не удалась игра в атаке, которой явно не доставало агрессивности. Было много эмоций. Футболистам очень хотелось добиться победы. Увы… Могу выделить только Симутенкова и по первому тайму — Канчельскиса. Команда играла вяло? Нет. Индивидуальных проявлений скорости было достаточно, но, к сожалению, не хватало скорости командной, мастерства в завершающей фазе, целеустрёмленности», — сказал главный тренер.

Остаётся надеяться, что Карпину не придётся повторять те слова Игнатьева, меняя только фамилии. Если и нынешняя сборная России оступится на Кипре, потерянных двух-трёх очков ей может не хватить для завоевания путёвки на чемпионат мира. Тренеру Карпину стоит рассказать игрокам грустную историю из его собственной карьеры футболиста.

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