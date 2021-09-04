«Многие считали, что я специально промахнулся». Странный удар Мостового в матче с Кипром

Та ничья стоила нам чемпионата мира. Не повторить бы казус 1997 года.

Во втором матче под руководством Валерия Карпина наша национальная команда сыграет на Кипре. Соперник, на первый взгляд, проходной: три дня назад киприоты были разгромлены на Мальте — 0:3. Опозориться сильнее в этой группе, наверное, невозможно. Разве что крупно проиграть самому Кипру, будучи сборной России.

Но вообще-то киприотов опасно недооценивать. Чуть-чуть расслабишься — и возможен даже худший из всех сценариев. Команде Никоса Костеноглу просто не повезло на Мальте: при счёте 0:0 она потеряла удалённого Костаса Сотириу, после чего быстро пропустила и вдесятером развалилась. Зато результаты других матчей с участием сборной Кипра в квалификации ЧМ-2022 должны настораживать Карпина. На своём поле киприоты победили Словению (1:0) и сыграли вничью со Словакией (0:0), а в гостях едва не отняли очки у Хорватии, потерпев минимальное поражение (0:1). Так что сегодня на стадионе ГСП в Никосии наверняка будет жарко во всех смыслах: хозяева дадут бой, а вечером ожидаются неприятные для наших +30 градусов.

У Карпина уже был неудачный опыт выступления со сборной России на Кипре. В марте 1997 года, кстати, тоже в отборочном цикле чемпионата мира, наша команда добыла лишь ничью — 1:1. Это единственный случай, когда мы не смогли переиграть киприотов: остальные восемь матчей завершились победами России (СССР) с общим счётом 27:2.

Финиш отборочного цикла ЧМ-1998 запомнился безобразным судейством чеха Вацлава Крондла, который «убил» нашу команду в решающем матче на выезде с Болгарией (0:1). В результате Россия финишировала на втором месте в группе, отстав от болгарской сборной на одно очко. Попала в «стыки», там уступила сильной Италии и осталась без чемпионата мира.

Но если бы команда Бориса Игнатьева сделала то, что и должна была, — победила на Кипре, то попала бы на чемпионат мира даже при поражении в Болгарии. Роковую осечку наши допустили на стадионе в Паралимни.

Перед тем гостевым матчем с Кипром сборная России лидировала в группе, набрав семь очков за три матча. Те же семь очков имел Израиль, но при одной лишней игре. Болгария шла третьей с шестью очками, а замыкали таблицу Кипр (три очка) и Люксембург (ноль).

У киприотов была плохая атмосфера в сборной. В стране разразился скандал вокруг группы футболистов национальной команды: их обвинили в игре на тотализаторе через контору, которая принадлежала защитнику Димитрису Иоанну. К слову, сейчас за сборную выступает его сын — защитник Николас Иоанну из итальянского «Комо». Димитрис тут же объявил об уходе из команды, хотя его вина не была доказана. Подал в отставку и тренер Андреас Михаелидис, которого сменил Ставрос Пападопулос, чья кандидатура вызывала пессимизм у болельщиков.

Тем не менее дебют Пападопулоса оказался сенсационно успешным: Кипр отнял очки у России, а каждый футболист сборной заработал премиальные в размере приблизительно 1500 долларов. Когда прозвучал финальный свисток, хозяева радовались так, словно победили.

За сборную России в том матче сыграли Карпин, его нынешний помощник в национальной команде Виктор Онопко (капитан) и его предшественник Станислав Черчесов. Все 90 минут провёл на поле и один из героев спартаковских хроник этого сезона — Дмитрий Попов. Сам Валерий действовал в центре поля, так как справа вышел экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис: в то время у тренеров была проблема, как поделить один фланг между двумя великолепными хавбеками.

Говорят, на предматчевых тренировках Игнатьев был недоволен настроем футболистов. Снизил нагрузки. Тем не менее в игре сборная России владела большим преимуществом, создавала моменты. Вот только мяч не хотел идти в ворота, да и голкипер Андреас Петридес выручал киприотов. А на исходе получаса хозяева неожиданно повели в счёте. После подачи углового с левого фланга Черчесов ошибся на выходе, а Онопко упустил Синишу Гогича. Натурализованный серб забил из пределов вратарской.

Любопытно, что Гогич может огорчить сборную России и в сентябре 2021-го. Но, конечно, не сам Синиша, которому уже 57 лет, а его сын — Алекс Гогич. Полузащитник «Хиберниана» пока не отличался за национальную команду, однако пример отца, возможно, вдохновит его на большие дела.

Не успели наши испугаться, как сравняли счёт — на 33-й минуте. Комбинация с участием Карпина и Канчельскиса завершилась кроссом правого хавбека и голом нападающего Игоря Симутенкова. Нынешний тренер «Зенита» здорово сыграл на опережение.

Потом у России был шанс вырвать победу. И даже не один. Например, после удара Карпина вратарь снял мяч с головы Симутенкова, который поймал «свечу» и уже готов был поразить свободные ворота. А в концовке сумасшедший момент не реализовал Александр Мостовой. «Царь» бил головой без помех с линии вратарской в дальний нижний угол. Как не попал — невозможно объяснить! К сожалению, Мостовой, как и Канчельскис, в сборной был менее успешен, чем на клубном уровне.

«Нас тогда немного подвело качество поля в Паралимни, где проводился матч, это сыграло киприотам на руку, — вспоминал спустя десятилетия в интервью»СЭ" Мостовой. — Первое, что вспоминается, — мой промах с ближней дистанции в самом конце матча. Бил головой, находясь в площади ворот, мяч отскочил от кочки и улетел мимо. Мне потом очень долго вспоминали тот эпизод, многие считали, что я тогда специально промахнулся, несмотря на то что я тысячу раз объяснял, в чем было дело. После той встречи с Кипром я полтора года не вызывался в сборную..."

Игнатьев после матча констатировал факт — команде не хватило дисциплины и агрессии на поле.

«Прежде всего хочется поздравить моего кипрского коллегу. Я же, естественно, не доволен ни результатом, ни качеством игры. Кучу ошибок вследствие слабой игровой дисциплины допустила оборона. Но главное — не удалась игра в атаке, которой явно не доставало агрессивности. Было много эмоций. Футболистам очень хотелось добиться победы. Увы… Могу выделить только Симутенкова и по первому тайму — Канчельскиса. Команда играла вяло? Нет. Индивидуальных проявлений скорости было достаточно, но, к сожалению, не хватало скорости командной, мастерства в завершающей фазе, целеустрёмленности», — сказал главный тренер.

Остаётся надеяться, что Карпину не придётся повторять те слова Игнатьева, меняя только фамилии. Если и нынешняя сборная России оступится на Кипре, потерянных двух-трёх очков ей может не хватить для завоевания путёвки на чемпионат мира. Тренеру Карпину стоит рассказать игрокам грустную историю из его собственной карьеры футболиста.