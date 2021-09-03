Из ЦСКА в «Локомотив» ушли двое воспитанников клуба. Очень странная история

Повышение зарплаты и разговоры с Гинером не сработали. О чём это говорит?

ЦСКА в это трансферное окно крайне активен.

Продали Николу Влашича в «Вест Хэм» (по информации «Чемпионата», это € 27 млн + будущие бонусы при выполнении определённых условий в контракте). Два воспитанника Константин Марадишвили и Наир Тикнизян уехали в «Локомотив» (по информации «Чемпионата», за € 7 млн и € 5 млн соответственно). На вход готовится трансфер испанца Самуэля Кастильехо – атакующего полузащитника из «Милана».

Отдельно обратим внимание на второй пункт. Именно на него, потому что:

а) Подкрепление из Италии пока не трогаем – переход ещё не состоялся и, по информации «Чемпионата», далёк от финальной стадии.

б) Затянувшаяся с выгодой для клуба продажа лидера в Европу (Влашича в Англию) – почти классика, так армейцы выигрывают деньги на усиление и получают то, чего лишились из-за отсутствия еврокубков на этот сезон.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот трансферы двух играющих воспитанников в «Локомотив» сильно удивляют.



Да, ЦСКА регулярно терял воспитанников на ранней стадии: чаще всего, ничем серьёзным и обидным для клуба это не заканчивалось. Обычная история – талант уровня Дмитрия Ефремова уезжает в клубы РПЛ ниже уровнем и не вылезает из них. А единичный и максимально обидный пример – это отъезд в Чехию (и затем в «Зенит») Вячеслава Караваева, теперь основного защитника сборной.

Тикнизян и Марадишвили – история, близкая к Караваеву, а не к Ефремову. Потому что оба не просто воспитанники, а, несмотря на юный возраст (Наиру – 22, Константину – 21), играли за ЦСКА регулярно, начали развитие при Гончаренко, не потеряли места и при следующих тренерах.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тикнизян в сезоне-2020/21 – 28 матчей (восемь в старте), два гола + голевая передача.

Марадишвили в сезоне-2020/21 – 26 матчей (24 в старте), гол + голевая передача + недавно я писал, что Константин – пускай скромный, а партнёры называют его Молчуном, – важен для ЦСКА и уже выполняет многие лидерские функции.

Уход обоих – потеря. Тикнизян мог играть не только впереди, но и закрывать фланг обороны. Марадишвили отвечал как за опорную зону, так и за креатив впереди (то есть Мухин его, скорее всего, продублирует, но сделает это в стиле Вернблума).

Так почему клуб продал своих воспитанников?

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил. И вот краткие итоги его монолога в недавнем интервью «СЭ»:

В клубе хотели, чтобы и Тикнизян, и Марадишвили остались. Для этого отцу Марадишвили организовали встречу с Гинером. Игрокам говорили, чтобы они не торопились с выбором, ведь они стоят в начале взрослой карьеры. Клуб был готовы улучшить финансовые условия для Марадишвили (хотя в его четырёхлетнем контракте была чётко прописана система повышения зарплаты в зависимости от количества проведённых матчей). Но предложить денег, как в «Локомотиве», не смогли – в ЦСКА другие принципы по работе с молодыми игроками (другими словами, зарплату если и поднимают, то аккуратно). ЦСКА, по словам Бабаева, пошёл по принципу: «Если кто-то из футболистов решил уйти из нашего клуба, и при этом ЦСКА получает за него достойное предложение, то такого надо отпускать».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

ЦСКА здорово заработал. Но почему уход Марадишвили и Тикнизяна всё равно подозрительный?