Из ЦСКА в «Локомотив» ушли двое воспитанников клуба. Очень странная история

ЦСКА в это трансферное окно крайне активен.
- Продали Николу Влашича в «Вест Хэм» (по информации «Чемпионата», это € 27 млн + будущие бонусы при выполнении определённых условий в контракте).
- Два воспитанника Константин Марадишвили и Наир Тикнизян уехали в «Локомотив» (по информации «Чемпионата», за € 7 млн и € 5 млн соответственно).
- На вход готовится трансфер испанца Самуэля Кастильехо – атакующего полузащитника из «Милана».
Отдельно обратим внимание на второй пункт. Именно на него, потому что:
а) Подкрепление из Италии пока не трогаем – переход ещё не состоялся и, по информации «Чемпионата», далёк от финальной стадии.
б) Затянувшаяся с выгодой для клуба продажа лидера в Европу (Влашича в Англию) – почти классика, так армейцы выигрывают деньги на усиление и получают то, чего лишились из-за отсутствия еврокубков на этот сезон.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А вот трансферы двух играющих воспитанников в «Локомотив» сильно удивляют.
Да, ЦСКА регулярно терял воспитанников на ранней стадии: чаще всего, ничем серьёзным и обидным для клуба это не заканчивалось. Обычная история – талант уровня Дмитрия Ефремова уезжает в клубы РПЛ ниже уровнем и не вылезает из них. А единичный и максимально обидный пример – это отъезд в Чехию (и затем в «Зенит») Вячеслава Караваева, теперь основного защитника сборной.
Тикнизян и Марадишвили – история, близкая к Караваеву, а не к Ефремову. Потому что оба не просто воспитанники, а, несмотря на юный возраст (Наиру – 22, Константину – 21), играли за ЦСКА регулярно, начали развитие при Гончаренко, не потеряли места и при следующих тренерах.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Тикнизян в сезоне-2020/21 – 28 матчей (восемь в старте), два гола + голевая передача.
Марадишвили в сезоне-2020/21 – 26 матчей (24 в старте), гол + голевая передача + недавно я писал, что Константин – пускай скромный, а партнёры называют его Молчуном, – важен для ЦСКА и уже выполняет многие лидерские функции.
Уход обоих – потеря. Тикнизян мог играть не только впереди, но и закрывать фланг обороны. Марадишвили отвечал как за опорную зону, так и за креатив впереди (то есть Мухин его, скорее всего, продублирует, но сделает это в стиле Вернблума).
Так почему клуб продал своих воспитанников?
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил. И вот краткие итоги его монолога в недавнем интервью «СЭ»:
- В клубе хотели, чтобы и Тикнизян, и Марадишвили остались. Для этого отцу Марадишвили организовали встречу с Гинером. Игрокам говорили, чтобы они не торопились с выбором, ведь они стоят в начале взрослой карьеры.
- Клуб был готовы улучшить финансовые условия для Марадишвили (хотя в его четырёхлетнем контракте была чётко прописана система повышения зарплаты в зависимости от количества проведённых матчей). Но предложить денег, как в «Локомотиве», не смогли – в ЦСКА другие принципы по работе с молодыми игроками (другими словами, зарплату если и поднимают, то аккуратно).
- ЦСКА, по словам Бабаева, пошёл по принципу: «Если кто-то из футболистов решил уйти из нашего клуба, и при этом ЦСКА получает за него достойное предложение, то такого надо отпускать».
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
ЦСКА здорово заработал. Но почему уход Марадишвили и Тикнизяна всё равно подозрительный?
- Потому что это история про бизнес, и только про него. В финансовом плане произошёл выгодный размен: бесплатно подписанный Мухин вместо двух игроков, на чьих трансферах клуб заработал. Так у ЦСКА действительно могут появиться деньги на звезду уровня Кастильехо. Однако ЦСКА не только потерял важных игроков, но и укомплектовал конкурента, сам при этом по составу не стал сильнее ни «Локо», ни ещё четырёх-пяти команд лиги, которые, в отличие от ЦСКА, работают со своими тренерами давно и даже в теории не страдают от отсутствия тренерского опыта.
- Потому что на балансе ЦСКА до сих пор значатся Гайч (аренда до конца сезона) и Фукс (травмировался в игре за молодёжку ЦСКА, и это уже не смешно), но расстаётся клуб не с ними, а со своими играющими воспитанниками. Уходят те, кто играют. Остаются те, кто не приносят никакой пользы. Выглядит дико (говорю на уровне эмоций, а не бизнеса).
- Потому что такое расставание с воспитанником – признак бессилия против клубов уровня «Локо». И если аргументы Гинера и Бабаева не работают, значит, клуб не совсем здоров, и отток молодёжи в другой московский клуб это подтверждает.
- 3 сентября 2021
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