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Андрей Шевченко заявил, что не хотел уходить из сборной Украины — подробности

Кум не предложил контракт. Почему Шевченко оказался не нужен сборной Украины
Дмитрий Зимин
Андрей Шевченко и сборная Украины
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Где теперь ждать обладателя «Золотого мяча»?

Вчера Андрей Шевченко вместе со своим штабом собрал пресс-конференцию, чтобы ответить на главный вопрос лета — почему к отбору на ЧМ-2022 сборную Украины готовит не он, а Александр Петраков. 1 августа обладатель «Золотого мяча» 2004 года заявил, что покидает должность в связи с истечением контракта. Общественность стала гадать, почему же после такого успешного Евро-2020 стороны не договорились о продолжении сотрудничества. Одна из главных версий — Шевченко и штаб запросили слишком большие контракты на отборочный цикл, к чему в федерации футбола Украины — точнее, Украинской ассоциации футбола — оказались не готовы.

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Однако позиция самого Андрея другая. И смысл пресс-конференции был как раз в том, чтобы в деталях рассказать о произошедшем. Если тезисно: 30 июля стороны должны были встретиться, подвести итоги Евро-2020 и поговорить о продлении до конца отбора на ЧМ-2022. Но Шевченко никто на разговор так и не пригласил. Потенциальный финансовый вопрос не играл глобальной роли. По словам юриста тренера (его тоже привели на пресс-конференцию), после Евро-2020 стороны могли подписать допсоглашение к контракту с сохранением той же заработной планы, которая не менялась с 2016 года.

А здесь слова самого Шевченко.

— После чемпионата Европы мы решили продлить контракт, сделать пролонгацию. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где сообщил ему о нашем решении. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился с ним ещё раз на финале чемпионата Европы — разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился.

Почему мы именно сегодня собрали пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции, — цитирует Шевченко Football.ua.

Если безоговорочно верить словам Андрея, получается, руководство его просто кинуло. Очень странно, учитывая, что президент федерации Андрей Павелко — кум футболиста и тренера. Вероятно, действительно существовала договорённость о продлении, но потом что-то пошло не так. При этом не менее странно с учётом родственных связей, что всё это теперь вытекло в публичное поле именно так — через прямое выступление бывшего тренера.

В ближайшее время Павелко должен либо подтвердить, либо опровергнуть слова Шевченко. И в обоих случаях он уже находится в невыгодной позиции, потому что критика в его адрес уже пошла. Да и объективно Андрей — куда более популярная фигура, неспроста Владимир Зеленский не так давно награждал его орденом Ярослава Мудрого.

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Однако эта самая популярность пока не позволяет Шевченко найти работу. Сообщалось, что его рассматривала сборная Узбекистана, но так и не сделала предложение. О «Милане» речь пока не идёт. Там неплохо работает Стефано Пиоли. Так что, вероятно, Андрею придётся начать работу тренером в более скромном клубе.

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