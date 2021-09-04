Кум не предложил контракт. Почему Шевченко оказался не нужен сборной Украины

Вчера Андрей Шевченко вместе со своим штабом собрал пресс-конференцию, чтобы ответить на главный вопрос лета — почему к отбору на ЧМ-2022 сборную Украины готовит не он, а Александр Петраков. 1 августа обладатель «Золотого мяча» 2004 года заявил, что покидает должность в связи с истечением контракта. Общественность стала гадать, почему же после такого успешного Евро-2020 стороны не договорились о продолжении сотрудничества. Одна из главных версий — Шевченко и штаб запросили слишком большие контракты на отборочный цикл, к чему в федерации футбола Украины — точнее, Украинской ассоциации футбола — оказались не готовы.

Однако позиция самого Андрея другая. И смысл пресс-конференции был как раз в том, чтобы в деталях рассказать о произошедшем. Если тезисно: 30 июля стороны должны были встретиться, подвести итоги Евро-2020 и поговорить о продлении до конца отбора на ЧМ-2022. Но Шевченко никто на разговор так и не пригласил. Потенциальный финансовый вопрос не играл глобальной роли. По словам юриста тренера (его тоже привели на пресс-конференцию), после Евро-2020 стороны могли подписать допсоглашение к контракту с сохранением той же заработной планы, которая не менялась с 2016 года.

А здесь слова самого Шевченко.

— После чемпионата Европы мы решили продлить контракт, сделать пролонгацию. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где сообщил ему о нашем решении. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился с ним ещё раз на финале чемпионата Европы — разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился.

Почему мы именно сегодня собрали пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции, — цитирует Шевченко Football.ua.

Если безоговорочно верить словам Андрея, получается, руководство его просто кинуло. Очень странно, учитывая, что президент федерации Андрей Павелко — кум футболиста и тренера. Вероятно, действительно существовала договорённость о продлении, но потом что-то пошло не так. При этом не менее странно с учётом родственных связей, что всё это теперь вытекло в публичное поле именно так — через прямое выступление бывшего тренера.

В ближайшее время Павелко должен либо подтвердить, либо опровергнуть слова Шевченко. И в обоих случаях он уже находится в невыгодной позиции, потому что критика в его адрес уже пошла. Да и объективно Андрей — куда более популярная фигура, неспроста Владимир Зеленский не так давно награждал его орденом Ярослава Мудрого.

Однако эта самая популярность пока не позволяет Шевченко найти работу. Сообщалось, что его рассматривала сборная Узбекистана, но так и не сделала предложение. О «Милане» речь пока не идёт. Там неплохо работает Стефано Пиоли. Так что, вероятно, Андрею придётся начать работу тренером в более скромном клубе.