«Зенит» — в топ-30 клубов по затратам на трансферы за 10 лет. Россия — пятая по убыткам

ФИФА опубликовала трансферный отчёт за последние 10 лет — собрать такой массив данных стало возможным благодаря Transfer Matching System (можно перевести как Система соответствия трансферов). Эта онлайн-платформа была запущена международной федерацией в 2010 году и с тех пор стала неотъемлемой частью любого трансфера. Система охватывает все международные переходы — профессионалов и любителей, взрослых и несовершеннолетних, мужчин и женщин.

Разбираем основные моменты отчёта, в который вошла информация с 2011 по 2020 год.

1. Общие данные

С 2011 года количество трансферов и аренд выросло на 44,5%, а пик трансферной активности клубов по всему миру пришёлся на 2019-й — тогда было зафиксировано 18 079 переходов. Всего за это время участниками трансферного рынка стали 66 789 футболистов и 8264 клуба.

На трансферы было потрачено порядка $ 48,5 млрд, причём самый большой скачок в тратах произошёл в 2017 году: по сравнению с 2016-м затраты выросли на $ 1,57 мрлд (33,3%). В 2020-м из-за пандемии коронавируса клубы потратили значительно меньше, чем в рекордном 2019-м (общая сумма упала на 23,4%).

В отчёте ФИФА также привела карту: на ней точками указаны страны, футболисты которых чаще всего становились участниками переходов. В топе — Бразилия (15 128 игроков), Аргентина (7444), Англия (5523), Франция (5027) и Колумбия (4287). Россия занимает 15-е место с 2121 футболистом — уступаем немного Голландии (2230) и Украине (2282).

Наибольшее количество трансферов оценивались от $ 0 до $ 500 тыс. (11 278). Больше $ 1 млн заплатили за 6480 переходов; средняя плата за трансфер выросла с $ 300 тыс. в 2011 году до $ 379,4 тыс. в 2020-м.

Интересно, что наибольшая доля платных трансферов приходится на игроков младше 18 лет — в 2019-м году этот показатель составил рекордные для рынка 36,4%.

2. Игроки

ФИФА приводит топ-70 крупнейших трансферов за 2011-2020 годы, но без точных сумм, поэтому большая часть списка подписана условным «<100 млн». Двадцатка самых дорогих переходов этого десятилетия выглядит так:

58-е место рейтинга занял трансфер Халка из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» (€ 55,8 млн).

Кстати, о бразильцах: с 2011 по 2020 год количество трансферов игроков с паспортом Бразилии составило 11,4% от общего числа переходов. Несмотря на небольшое сокращение «бразильских» трансферов в период с 2012 по 2016 год, с 2017 года этот показатель значительно превышает 1500 человек ежегодно, что более чем в два раза больше показателя аргентинцев, которые стабильно идут на втором месте.

Всего на бразильских игроков за последнее десятилетие было потрачено $ 7,1 млрд, что является рекордным показателем. На втором месте с большим отрывом идут французские футболисты — на них ушло $ 4,5 млрд. На третьем — испанцы ($ 3,7 млрд), а вот аргентинцы, которые по количеству трансферов идут вторыми после бразильцев, по затратам всего на четвёртом ($ 3,2 млрд). В топ-30 попали ещё австрийцы, швейцарцы, турки, парагвайцы, а вот россияне — нет.

Также ФИФА изучила особенности контрактов и зарплат игроков.

Так, например, исследование показало, что футболисты, трансфер которых был оформлен после завершения контракта, получают гораздо меньше, чем те, чей переход в другую команду состоялся при действующем соглашении с другой.

Как правило, чем старше игрок, тем выше зарплата, при этом максимальный средний доход достигается в возрасте старше 30 лет.

Игроки, чей трансфер был оформлен бесплатно, не могут рассчитывать на высокую зарплату: чем выше плата за переход, тем выше зарплата.

Чем моложе игрок, тем на больший срок заключается контракт при международном переходе. В старших возрастных группах наблюдается самый высокий процент, когда контракты заключаются на короткий срок.

Чем выше стоимость трансфера, тем дольше срок действия контракта, поэтому игроки, за которых клуб заплатил более $ 5 млн, обычно заключали соглашение на срок не менее трёх лет.

3. Клубы

За последнее десятилетие число клубов, осуществляющих международные трансферы, выросло на 30,3%: с 3167 в 2011 году до 4127 в 2020-м. Число тех, кто тратит в год больше $ 50 млн, выросло в три раза — с 9 до 28, что является самым большим скачком по сравнению с другими группами.

Увеличение комиссионных, выплаченных агентам, было ещё более значительным:

с $ 131,1 млн в 2011 году до $ 640,5 млн в 2019-м. В общей сложности на агентские было потрачено $ 3,5 млрд.

В топ-30 по расходам на трансферные сборы доминируют европейские клубы из семи стран: Англии (12 команд), Испании и Италии (по пять), Германии (три), Франции и Португалии (по два) и России (один). Только эти 30 клубов потратили в общей сложности $ 22,8 млрд, что составляет 47% от общемирового объёма.

«Зенит» занял 29-е место в рейтинге с 48 трансферами (меньше всех в топе), 72,9% из этих трансферов были платными. Лидером по тратам стал «Манчестер Сити» (130 переходов; 59,2%), второе место занял «Челси» (95, 80%), третье — «Барселона» (75; 74,7%). Больше всего трансферов осуществила «Бенфика» — 167 переходов, 55,7% из них были платными. «Порту» отстаёт всего на один трансфер — у этого португальского клуба за десятилетие их было 166.

«Бенфика» — лидер и по показателю полученных выплат за осуществлённые трансферы на выход: 311 переходов, из которых 48,2% были платными. На втором месте идёт «Спортинг» (226; 48,2%), на третьем — «Барселона» (106; 73,6%). России в этом топе нет.

По показателю чистой прибыли от международных трансферов в топе три португальские команды: «Спортинг», «Бенфика» и «Порту». В топ-30 также вошли семь клубов из Бразилии — больше, чем из любой другой страны.

4. Страны

Бразильская футбольная ассоциация зарегистрировала наибольшее количество входящих трансферов (большинство из них — игроки, вернувшиеся из клубов в других частях мира). Англия стала второй в списке, но 30% переходов было зафиксировано из других ассоциаций-членов Великобритании. Настоящим удивлением стали две вещи: США заняли шестую строчку, обогнав Францию и Италию, продемонстрировав при этом тенденцию роста; Кипр (самая маленькая страна по численности в топ-30) расположился на 13-м месте с 2345 входящими трансферами. Россия — на 23-м (1,5 тыс.).

А вот по количеству затрат мы намного выше — на шестом месте (Кипр, к слову, на 27-м) с $ 1,7 млрд. Рядом с нами — Китай, который даже не вошёл в предыдущий рейтинг. На первом месте Англия ($ 12,4 млрд). Италия и Франция, хотя и уступают США по количеству входящих трансферов, потратили почти в 10 раз больше, чем американские клубы. Бразильцы по тратам 11-е с показателем в $ 800 млн.

Больше всего на трансферы Россия потратила в 2012-м — $ 310 млн. Тогда в РФПЛ приехали Халк, Аксель Витсель, Виллиан, Ласина Траоре, Янн М’Вила и Марио Фернандес.

По количеству проданных игроков Россия на 14-м месте (2,3 тыс.; столько же у Уругвая), по доходам с продаж – на 12-м ($ 900 млн, столько же у Украины, которая по первому показателю 18-я).

На первом месте по числу исходящих трансферов расположилась Бразилия (7,3 тыс.), на втором — Англия (6,5 тыс.), на третьем — Испания (4,4 тыс.). При этом по доходам с продаж испанские клубы в лидерах — за последнее десятилетие они заработали $ 6,2 млрд. Доход англичан ровно на $ 1 млрд меньше, а бразильцы и вовсе на седьмой строчке с $ 2,8 млрд.

Больше всего трансферов было совершено из Бразилии в Португалию – 1556. В обратную сторону чуть поменьше — 934. А у России больше всего сделок с Арменией — 336. За пределами Европы наибольшее количество переходов зафиксировано из Аргентины в Чили — 678.

Несмотря на большое количество переходов из Бразилии в Португалию, бразильские клубы получили наибольшую сумму от испанских клубов — $ 455,8 млн. Испанцы же заработали $ 2,4 млрд на продаже игроков в Англию, $ 1,2 млрд — в Италию, $ 709,9 млн — во Францию и $ 526,9 млн — в Германию.

В тройке прибыли от международных трансферов — Португалия ($ 2,95 млрд), Бразилия ($ 2 млрд) и Нидерланды ($ 1,29 млрд). Россия, увы, в соседнем рейтинге — по убыткам: мы идём на пятом месте после Англии (-$ 7,2 млрд), Китая (-$ 1,45 млрд), Италии (-$ 1,3 млрд) и Германии (-$ 926 млн) с показателем в -$ 838,1 млн.

А ещё мы входим в топ-10 по затратам на агентские выплаты и занимаем седьмое место с показателем $ 108,4 млн.

Есть куда стремиться.