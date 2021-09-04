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Леонид Федун поддержал Руя Виторию, как быстро увольняли тренеров «Спартака» после слов поддержки

Федун выразил полную поддержку Витории. Обычно после этого «Спартак» убирает тренера
Михаил Рождественский
Федун поддержал Виторию, а что с предшественниками
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Вспоминаем, сколько продержались предшественники португальца.

«Спартак» находится в критическом положении. После яркой предсезонки, когда красно-белые выносили всех с неприличным счётом под руководством нового главного тренера Руя Витории, у них начались проблемы в официальных турнирах. На данный момент у команды всего две победы в шести турах РПЛ и 10-е место в таблице.

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Тем не менее «Спартак» и его владелец Леонид Федун публично поддержали Виторию. Вот что заявили в пресс-службе красно-белых: «А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым. Обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации».

Значит ли это заявление, что Витория надолго в «Спартаке»? Едва ли. Более того, многие из предыдущих тренеров уходили почти сразу после публичной поддержки. Вспоминаем, как это было.

Станислав Черчесов

Летом 2008 года у «Спартака» и Черчесова были серьёзные проблемы. На тот момент действующий серебряный призёр РПЛ в течение недели сгорел «Тереку» и был унижен в историческом дерби с ЦСКА (1:5). Затем красно-белые на последних секундах спаслись от поражения в игре с «Локомотивом». Спустя два дня, 21 июля, Федун сказал: «Я верю в Станислава, в его потенциал. Он останется главным тренером как минимум до конца чемпионата и будет строить новую команду».

Словам владельца «Спартака» не суждено было сбыться. 13 августа красно-белые получили очередную пощёчину — в первом квалификационном матче Лиги чемпионов их в «Лужниках» разгромило киевское «Динамо» (4:1). В тот же день Черчесов покинул пост. После этого «Спартак» с таким же счётом сгорел в Киеве, а в сентябре пришёл Микаэль Лаудруп. Но это уже совсем другая история.

Валерий Карпин

Переходный сезон-2011/2012 «Спартак» начал неудачно. После пяти туров команда Карпина занимала последнее место в таблице РПЛ, и Федун стал публично говорить о поисках нового тренера. Затем результаты улучшились (красно-белые даже одолели ЦСКА), и 22 мая владелец поддержал наставника: «Мы решили остановить поиски нового главного тренера. Возможно, что мы их возобновим в ближайшие 10 лет, но не сейчас».

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С десятилетием Федун немного погорячился. Летом 2012 года Карпин покинул команду и сосредоточился на должности генерального директора, а тренерский пост занял Унаи Эмери. Кстати, о нём пойдёт речь дальше.

Унаи Эмери

При Эмери «Спартак» ярко стартовал, но затем результаты ухудшились. После семи туров команда занимала лишь седьмое место в таблице РПЛ. В начале сентября Федун поддержал испанца: «Я вижу положительную динамику. Думаю, что надо дать время Эмери, и результат придёт. Человек работает совсем недолго, а все хотят видеть результат, как будто он уже два года в команде». 20 ноября владелец «Спартака» выступил ещё более категорично: «У Эмери два года контракта, он будет работать все два года».

Случай с Эмери выделяется, поскольку для перемены настроения хватило пяти дней. 25 ноября «Спартак» размазали в дерби с «Динамо» (1:5), и тренера быстро уволили. По рассказам футболистов, отставка произошла прямо в раздевалке.

Мурат Якин

Якин приходил в «Спартак» летом 2014 года с имиджем жёсткого тренера, который умеет строить дисциплину в команде. Но приглашали швейцарца не только для порядка, так что в скором времени возникли вопросы к результатам. 26 октября Федун по традиции заступился за наставника: «Есть полное доверие к Якину, надо просто набраться терпения».

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Видимо, в какой-то момент терпение у Федуна иссякло. Сезон-2014/2015 «Спартак» доигрывал на фоне понимания, что Якина в команде скоро не будет. Тренер, учитывая обстоятельства, решил получить удовольствие от работы и стал экспериментировать с составом, доверяя молодым. 10 июня Якин ушёл.

Дмитрий Аленичев

Аленичев возглавил «Спартак» после Якина. Сезон-2015/2016 получился нестабильным, команда заняла пятое место в РПЛ и зацепилась за квалификацию Лиги Европы. Федун назвал результат провальным, но тренеру дали возможность реабилитироваться в новой кампании.

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Как выяснилось, запас доверия к Аленичеву был не таким уж и большим. 5 августа «Спартак» позорно вылетел из Лиги Европы, проиграв кипрскому АЕКу. На следующий день, 6 августа, Аленичев ушёл, прихватив с собой помощников.

Массимо Каррера

Каррера временно возглавил «Спартак» после Аленичева, а затем его утвердили в должности. Дальше было первое чемпионство за 16 лет и Суперкубок России. В концовке сезона-2017/2018 всё складывалось уже не так позитивно. Красно-белые, которые боролись за чемпионство, проиграли подряд «Уралу» и «Ахмату». 24 апреля вице-президент клуба Наиль Измайлов выступил с большим и красивым заявлением. По его словам, совет директоров поддержал Карреру. Управленец даже напомнил о лозунге «Один за всех, и все за одного!»

На старте сезона-2018/2019 «Спартак» хорошо держался в РПЛ, но затем удивительным образом вылетел из квалификации Лиги чемпионов от ПАОКа и начал активно терять очки. В итоге 22 октября Карреру отправили в отставку, опубликовав на сайте то самое заявление с фото стадиона.

Олег Кононов

Кононов возглавил «Спартак» после Карреры, осенью 2018-го, и, видимо, переоценил свои возможности. Тренер оказался под адским давлением и с трудом отбивался от критики на фоне удручающих результатов. 16 сентября 2019-го Кононов не выдержал и официально подал в отставку, но Федун ему отказал.

Несмотря на жест владельца «Спартака», уход Кононова оказался неизбежным. 29 сентября, после домашнего проигрыша «Оренбургу», ставшего для красно-белых четвёртым подряд, специалиста всё же уволили. Зачем было тянуть? Вопрос.

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