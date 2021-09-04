Первая победа сборной Карпина! Мы видим рождение новой команды

Сборная России, победив на Кипре, стала единоличным лидером группы. Ждём результата гостевого матча хорватов со Словакией.

По сравнению с матчем с Хорватией (0:0), в составе сборной России было четыре изменения. Фернандес и Ионов отсутствовали по состоянию здоровья, а Кузяев и Захарян — по решению Валерия Карпина. Перевод в запас полузащитника «Динамо» удивил, так как фактически все болельщики и специалисты высоко оценили игру юного Захаряна против финалистов ЧМ-2018. На фланге обороны появился Самошников, в средней линии — Ерохин, а в группе атаки — Черышев и Смолов, которого ждали в основе три дня назад. Роль капитана на сей раз исполнял не Джикия, а Баринов.

Первые минут 15 сборная России провела просто здорово. А вот киприоты, пусть и были хозяевами, испугались участника Евро-2020. Фактически всей командой сидели на своей половине поля, защищаясь по схеме 5-4-1, отказывались от прессинга и розыгрышей мяча от ворот. Желание минимизировать риск не уберегло сборную Кипра от пропущенного быстрого гола. Сборная России создавала проблемы сопернику за счёт врываний инсайдов Головина и Ерохина, успешно использовала боковой прессинг. Как раз полузащитник «Зенита» и забил, классно пробив в касание в дальнюю девятку. В этой атаке прежде всего нужно похвалить Дивеева за решение и исполнение непростой длинной передачи из глубины между линиями. Солидно сыграл и Смолов, сохранивший мяч и сделавший пас на ход Ерохину. Замечательная комбинация: побольше бы таких от команды Карпина!

После этого наши вполне могли забить второй гол. В этот отрезок сборная России доминировала и в какой-то степени унижала достоинство киприотов. В невысоком темпе гости спокойно контролировали игру. Ещё одна любопытная идея нового главного тренера: левый защитник Самошников бросает ауты даже справа, превращая этот вид стандартных положений почти в угловой.

Впрочем, рано или поздно Кипр должен был оказать давление на сборную России. Команда Никоса Костеноглу подняла линию обороны и эпизодами пробовала включаться в коллективный отбор небольшой группой игроков. Несколько раз киприоты создавали напряжение у ворот Гильерме, более того, к перерыву почти сравнялись по количеству ударов — 5:6 (в створ — 1:3). Но наши, выманивая хозяев на прессинг, должны были забивать, когда серией передач создали свободное пространство и убежали к воротам. Жаль, что Миранчук пробил прямо в голкипера по фамилии Михаил.

В целом же Карпин, очевидно, ждал большего влияния на игру от своих вингеров — Миранчука и Черышева. Денис, например, совершил за тайм всего 16 касаний мяча. Неудивительно, что на вторую половину представитель «Валенсии» не вышел, а заменил его пропускавший матч с Хорватией из-за дисквалификации Жемалетдинов. Рифат по идее должен лучше понимать Смолова с Миранчуком. И действительно, уже на 55-й минуте сработала локомотивская связка Смолов — Жемалетдинов: потрясающая игра Фёдора в подыгрыше!

При 0:2 хозяева как-то совсем поникли. Другую команду могла бы вернуть в игру поддержка трибун, однако на Кипре к сборной совсем иное отношение, нежели к клубам: за неё особо не болеют. Вот и на матче с Россией болельщиков оказалось так мало, что добравшиеся до Никосии поклонники нашей команды спокойно перекрикивали киприотов.

За четверть часа до финального свистка состоялся ещё один дебют в сборной России: Смолов уступил место на поле динамовцу Тюкавину. Фёдор, пусть и не забил, провёл очень хороший матч. Сделал разницу двумя голевыми передачами.

В концовке сборная России просто обороняла результат. Критиковать за это Карпина, когда тренер работает всего неделю, а команда должна сыграть три матча за семь дней, было бы несправедливо. Да, победа наших на Кипре получилась не такой яркой, как осенью 2019-го при Станиславе Черчесове (5:0, с голом и двумя голевыми передачами Артёма Дзюбы), но видно, что сейчас происходит рождение новой команды. Игроки сборной России бились до последних секунд, даже понимая, что матч уже выигран.

Кажется, после выступления сборной России на Острове Любви болельщики снова полюбят нашу национальную команду.