Смолов круто вернулся в сборную. Но не факт, что он будет основным у Карпина

Фёдор Смолов круто вернулся в сборную России. Две голевые передачи нападающего «Локомотива» принесли нашей команде первую победу под руководством Валерия Карпина. 31-летний уроженец Саратова поучаствовал в обоих голах в матче с Кипром (2:0), ассистируя Александру Ерохину и Рифату Жемалетдинову.

Смолов в сборной — фигура противоречивая. Можно сказать, сейчас мы наблюдаем третью попытку Фёдора прижиться в национальной команде. Первая была в далёком 2012 году, когда молодой нападающий дебютировал за Россию при Фабио Капелло. Кстати, тогда Смолов начал с гола в ворота США в товарищеском матче. Потом Фёдор ещё четыре раза сыграл за сборную, забил Южной Корее. После этого тренеры национальной команды не вспоминали о талантливом снайпере до сентября 2015-го.

Леонид Слуцкий вернул Смолова в сборную. В тот момент у Фёдора была очень высокая мотивация — он снова отличился в первой же игре при новом тренере. Во встрече квалификации Евро-2016 забил Лихтенштейну. Затем огорчал в спаррингах Хорватию и Литву, однако на самом чемпионате Европы потерялся в непривычной роли флангового форварда. Тем не менее Станислав Черчесов, сменивший Слуцкого в национальной команде, тоже поначалу верил в Фёдора. Сделал его основным форвардом на Кубке конфедераций 2017 года, отказавшись от услуг Артёма Дзюбы. Смолов забил Новой Зеландии в первом туре, но против Португалии и Мексики не потянул.

Перед домашним ЧМ-2018 Смолов, отметившись в товарищеских матчах дублем с Испанией и голом Франции, сохранил статус ведущего нападающего сборной России, тем не менее уже после стартовой игры на турнире с Саудовской Аравией Черчесов понял, что с Дзюбой получается лучше. Смолов сел на скамейку и, хотя выходил во всех пяти матчах, завершил ЧМ-2018 без голов. Хуже того, его удар «паненкой» в серии пенальти в четвертьфинале с Хорватией выкинул нашу национальную команду с чемпионата мира.

После этого Смолов стал лишним в сборной Черчесова. Не сказать чтобы тренер поставил на Фёдоре крест, так как вызывал его в сборную в марте 2019-го и летом того года (Фёдор даже оформил дубль с Сан-Марино), но для Черчесова нападающий «Локомотива» перестал быть даже вторым-третьим номером на своей позиции. На Евро-2020 тренер игрока не взял. Повлиял и странный пост Смолова в соцсетях. Фёдор опубликовал своё фото, подписав его «Они не ставят на меня, а я… их».

На своей последней пресс-конференции в роли главного тренера сборной России, уже после Евро-2020, Черчесов признался, что та публикация окончательно убедила его в необходимости отказа от Смолова.

«Дзюба забил 20, Соболев — 15, Заболотный — не помню, но точно больше, чем Смолов, поэтому он был вне конкуренции. Да, футболист себя проявил. Да, мы его знаем. Рассказываю чётко: вот сидит главный тренер с помощниками, обсуждает. Со всех сторон возникает вопрос: «Смолов?» Моё решение: «Да, Федя играет, мы его характер знаем». Мы с ним, кстати, встретились в Сочи и хорошо поговорили. Идём дальше. Федя заслужил? Да, заслужил. Даём мы ему возможность быть первым номером? Нет. Как он будет справляться с ролью запасного? Не сможет. Так было на чемпионате мира. В нашем понимании он не справился.

Чтобы точно убедиться, прав я или нет, я решил внести его в расширенный список. Ответ на мой вопрос он дал сам. Он дал такой пост в «Инстаграме», что мои помощники сразу мне сказали: «Саламыч, ты был прав». Сразу говорю: это абсолютно ни о чём не говорит. Федя ответил сам на вопрос, который нас мучил. Кто-то усы показывал, кто-то ещё что-то. У нас с ним хорошие отношения, но у него была слабость, которая могла случиться на чемпионате Европы, когда за борт корабля уже никого не выбросишь», — объяснял логику своего решения Черчесов.

Тем временем Фёдор тоже раззабивался. В первой половине 2021 года нападающий забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи в 12 матчах. В новом сезоне — шесть голов в семи матчах. Игнорировать такого Смолова было нельзя, и вполне естественно, что новый тренер сборной России Валерий Карпин пригласил бомбардира «Локомотива».

Все гадали, кого Карпин сделает основным нападающим в отсутствие Дзюбы. Александр Соболев быстро отпал, оставалось, как казалось из заявки, три варианта — Смолов, Антон Заболотный и Константин Тюкавин. Однако Карпин удивил, сыграв в дебютном матче с Хорватией без штатных форвардов, а с ложной девяткой Алексеем Миранчуком. Эксперимент вряд ли был признан успешным, поскольку уже в перерыве тренер убрал с поля Миранчука. При этом выпустил на замену не Смолова, а Заболотного — чтобы подуставшая команда лучше цеплялась за мяч при выходе из обороны.

С Кипром ждали другой игры, поэтому Фёдор вышел с первых минут. Пусть он не столь эффективен в единоборствах и прессинге, пусть снижается с возрастом скорость, умения забивать и отдавать острые передачи Смолов не растерял. Главное для него — находиться в оптимальной физической форме. Нападающий «Локомотива» так объяснял свой прогресс в 2021 году:

«Я стал больше работать, больше уделяю дополнительным моментам внимания. После продолжительной травмы длительностью четыре месяца я изменил немного систему подготовки, тренировок, это принесло свои плоды» (в интервью для «Матч ТВ»).

Игрой на Кипре Смолов сделал ещё одну заявку на то, чтобы стать первым номером в атаке сборной России. Впрочем, не удивляйтесь, если Фёдор не попадёт в основу на игру с Мальтой (7 сентября) или на какой-то из следующих отборочных матчей ЧМ-2022, будучи в хорошей форме. При выборе состава Карпин, очевидно, исходит из сильных и слабых сторон соперника, а следовательно, и из тактических задач под него. Когда-то ценнее для команды будут качества других нападающих. Возможно, это и к лучшему: конкуренция в сборной дополнительно мотивирует каждого.

Смолов сыграл за сборную впервые за два года и три месяца. Его статистика в национальной команде — 14 голов в 40 играх. Неплохо, но нужно показывать себя в больших матчах.