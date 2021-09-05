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Словакия — Хорватия — 0:1, обзор матча, отборочный цикл ЧМ-2022, 4 сентября 2021 года

Россия могла стать единоличным лидером группы. Хорватии повезло в Словакии
Дмитрий Росип
Словакия – Хорватия – 0:1, обзор матча
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Команду Далича спас от потери очков шикарный удар Брозовича.

После победы над Кипром сборная России внимательно следила за встречей главных конкурентов — Словакии и Хорватии. В этом матче нас устраивала ничья, которая позволила бы команде Валерия Карпина стать единоличным лидером, оторвавшись на несколько очков от ближайших соперников. Всё шло к 0:0, но в концовке хорватам повезло.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Брозович – 86'

Изначально показалось, что команда Златко Далича намерена играть от обороны. Но потом хорваты активизировались, стали бить из-за штрафной. Особенно опасные выстрелы получались у Брозовича, а после удара Оршича мяч сотряс перекладину ворот Родака.

На исходе трети тайма Словакия пришла в себя и активизировалась. Классный обводящий удар нанёс Вайсс, после которого мяч чудом не залетел в дальнюю девятку.

Словаки поверили в себя и продолжили атаковать. А вот сборная Хорватии пугала соперника только дальними ударами, один из которых нанёс бывший армеец Влашич. На 31-й минуте команда Штефана Тарковича была особенно близка к голу. Словакия нанесла сразу три удара по воротам из-за пределов штрафной, но каждый раз на пути мяча оказывались защитники Хорватии.

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Во второй половине встречи команды демонстрировали равную игру с обилием фолов. У словаков после передачи экс-зенитовца Мака мог забить Боженик, который в нужный момент умудрился просто не попасть по мячу. Хороший момент был и у Куцки, но его удар пришёлся прямо в руки Ивушича.

На 86-й минуте Хорватия заработала штрафной и всё-таки забила. Повезло, что помог соперник. Майер выполнил подачу, а Шкриньяр сделал скидку на Брозовича, который шикарно вонзил мяч в дальний угол ворот Родака.

В оставшееся время словаки навалились на ворота Ивушича, а в штрафную Хорватии прибежал даже голкипер Родак. Но уйти от домашнего поражения сборной Словакии всё же не удалось. Команда Далича, как и Россия, набрала 10 очков, но уступила нам первое место по дополнительным показателям. Следующий матч хорваты проведут дома со сборной Словении, которой ранее уже минимально уступили на выезде.

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