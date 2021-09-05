Три игрока дебютировали в сборной у Карпина. Ещё четверо ждут своей очереди

Карпин с первых шагов в сборной России энергично взялся за обновление и омоложение состава. Три игрока уже дебютировали в команде, ещё четверо могут — и наверняка надеются — сделать это в ближайшем матче против Мальты.

Первые матчи Захаряна, Самошникова и Тюкавина

Арсен Захарян дебютировал в национальной команде против Хорватии (0:0), выйдя в стартовом составе. 18-летний полузащитник «Динамо» провёл свой первый матч за сборную в 18 лет, 3 месяца и 6 дней, став вторым по молодости дебютантом в истории нашей национальной команды после Игоря Акинфеева.

Он мог заиграть в сборной ещё при Черчесове. Станислав Саламович включил Арсена в расширенный список на Евро-2020, но попасть туда Захаряну помешала бактериальная ангина. Впрочем, при Карпине Захарян дебютировал весьма неплохо, создав несколько опасных моментов в игре.

Первые матчи за сборную — 12 минут против Хорватии, 90 против Кипра — провёл Илья Самошников. Многие обратили внимание на его длинные ауты, которые он часто использует и в «Рубине». Также в игре с Кипром впервые появился ещё один молодой футболист московского «Динамо» — Константин Тюкавин. Он вышел на замену на 15 минут, а его агент Алексей Сафонов с воодушевлением отреагировал на дебют игрока.

«Тюкавин — молодец. Достойно вышел, хорошо себя показал. Пусть и 15 минут всего получил. Но маленькими шажками — к большой цели. В целом сейчас для сборной главное — набирать очки. Выиграли 2:0 — и хорошо, игра потом придёт. Семь очков набрать в таком тройнике — отличный будет результат», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кто ещё может дебютировать за сборную России?

Помимо Гильерме тренер вратарей Виталий Кафанов оставил в обойме национальной команды Юрия Дюпина и Александра Максименко. Дебют второго вполне возможен на родной «Открытие Банк Арене» в ближайшем матче против Мальты. Не исключено, что Гильерме дадут передохнуть, а на его место выпустят 23-летнего спартаковца, который ранее был основным вратарём молодёжной сборной. Качественная поддержка в Тушино Максименко гарантирована.

Ещё один потенциальный дебютант – Алексей Сутормин из «Зенита». Он был довызван в сборную вместо получившего травму Сергея Петрова. Даже самого Алексея удивило приглашение в национальную команду. Но, глядя на то, как классно Сутормин включается в игру по ходу матчей в «Зените», мало кто удивится его выходу против Мальты. Пока на замену.

В обороне впервые может сыграть Максим Осипенко, который хорошо знаком с Карпиным по работе в «Ростове». Две игры подряд пару основных центральных защитников составляли Дивеев и Джикия, но, учитывая квалификацию противника и напряжённый сентябрьский график, тренер вполне может провести ротацию состава, дав отдохнуть основным исполнителям.