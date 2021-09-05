Три игрока дебютировали в сборной у Карпина. Ещё четверо ждут своей очереди

Карпин с первых шагов в сборной России энергично взялся за обновление и омоложение состава. Три игрока уже дебютировали в команде, ещё четверо могут — и наверняка надеются — сделать это в ближайшем матче против Мальты.
Первые матчи Захаряна, Самошникова и Тюкавина
Арсен Захарян дебютировал в национальной команде против Хорватии (0:0), выйдя в стартовом составе. 18-летний полузащитник «Динамо» провёл свой первый матч за сборную в 18 лет, 3 месяца и 6 дней, став вторым по молодости дебютантом в истории нашей национальной команды после Игоря Акинфеева.
Он мог заиграть в сборной ещё при Черчесове. Станислав Саламович включил Арсена в расширенный список на Евро-2020, но попасть туда Захаряну помешала бактериальная ангина. Впрочем, при Карпине Захарян дебютировал весьма неплохо, создав несколько опасных моментов в игре.
Первые матчи за сборную — 12 минут против Хорватии, 90 против Кипра — провёл Илья Самошников. Многие обратили внимание на его длинные ауты, которые он часто использует и в «Рубине». Также в игре с Кипром впервые появился ещё один молодой футболист московского «Динамо» — Константин Тюкавин. Он вышел на замену на 15 минут, а его агент Алексей Сафонов с воодушевлением отреагировал на дебют игрока.
«Тюкавин — молодец. Достойно вышел, хорошо себя показал. Пусть и 15 минут всего получил. Но маленькими шажками — к большой цели. В целом сейчас для сборной главное — набирать очки. Выиграли 2:0 — и хорошо, игра потом придёт. Семь очков набрать в таком тройнике — отличный будет результат», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Кто ещё может дебютировать за сборную России?
Помимо Гильерме тренер вратарей Виталий Кафанов оставил в обойме национальной команды Юрия Дюпина и Александра Максименко. Дебют второго вполне возможен на родной «Открытие Банк Арене» в ближайшем матче против Мальты. Не исключено, что Гильерме дадут передохнуть, а на его место выпустят 23-летнего спартаковца, который ранее был основным вратарём молодёжной сборной. Качественная поддержка в Тушино Максименко гарантирована.
Ещё один потенциальный дебютант – Алексей Сутормин из «Зенита». Он был довызван в сборную вместо получившего травму Сергея Петрова. Даже самого Алексея удивило приглашение в национальную команду. Но, глядя на то, как классно Сутормин включается в игру по ходу матчей в «Зените», мало кто удивится его выходу против Мальты. Пока на замену.
В обороне впервые может сыграть Максим Осипенко, который хорошо знаком с Карпиным по работе в «Ростове». Две игры подряд пару основных центральных защитников составляли Дивеев и Джикия, но, учитывая квалификацию противника и напряжённый сентябрьский график, тренер вполне может провести ротацию состава, дав отдохнуть основным исполнителям.
- 5 сентября 2021
-
14:31
-
14:19
-
14:05
-
14:01
-
13:56
-
13:48
-
13:42
-
13:21
-
13:15
-
13:03
-
12:53
-
12:31
-
12:26
-
12:05
-
11:58
-
11:39
-
11:38
-
11:11
-
11:03
-
10:52
-
10:49
-
10:32
-
10:14
-
10:06
-
09:57
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
08:56
-
08:02
-
07:41
-
06:45
-
06:01