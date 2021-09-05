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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков извинился перед Русланом Малиновским — что случилось, реакция

«Он обижается, я попросил прощения». Чем провинился тренер Украины перед Малиновским?
Дмитрий Росип
Руслан Малиновский и Александр Петраков
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Неожиданное признание Александра Петракова после ничьей с чемпионами мира.

Сборная Украины под руководством Александра Петракова достойно сыграла в Киеве с действующими чемпионами мира – Францией (1:1). Но и среди хозяев остались недовольные. В частности — полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, который при новом тренере перестал попадать в стартовый состав. Петраков уже объяснил своё решение не ставить его в основу, при этом публично извинившись перед игроком.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 1
Франция
1:0 Шапаренко – 44'   1:1 Марсьяль – 50'

Малиновский неожиданно оказался на скамейке запасных в матче с Казахстаном (2:2), выйдя на поле только на 59-й минуте вместо Буяльского. В игре с Францией Петраков тоже не нашёл полузащитнику «Аталанты» места в стартовом составе и выпустил его лишь на 82-й минуте, убрав с поля Цыганкова. Уже после матча главный тренер сборной Украины объяснил, что таким образом знакомится с командой.

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«Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришёл в команду. Мне в этой схеме нужны футболисты, у которых есть фланговая скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше. Дай бог, чтобы нам было кем ротировать состав на данном уровне», — сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

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Слова Петракова вызвали неоднозначную реакцию в футбольном мире. Должен ли в принципе тренер извиняться за свои решения, и вправе ли игрок дуться на наставника из-за них? Мнения болельщиков по этому поводу в соцсетях и комментариях к новостям в СМИ разделились.

3-5-2: «На себя пусть обижаются, привыкли к статусу священной коровы».

Marina Romanchuk: «Сейчас бы обижаться, а не работать над собой».

Володимир Мисливий: «А Малиновский у нас что, стал Криштиану вдруг? Играет тот, кто сильнее, это же правильно? Так что рукава закатать и работать и ему, и Зине, и всем. Петраков вам не кукла из УАФ и по блату ставить в состав не будет».

Изя Шац: «Петракову респект, что священных коров не ставит. Шева сделал их такими, того же Зину и Малину. Матч с французами показал, что они вполне заменимы. Шапаренко очень круто провёл матч. В целом тактика, структура мне лично больше нравятся, чем при Шеве».

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Но встречаются и голоса в защиту футболиста.

Tasha19: «Малиновский после операции и явно ещё не в форме. Тренер это хорошо видит, поэтому Руслан и в запасе. И зря Петраков подробности личных бесед с Малиновским выносит на публику, такие вещи должны оставаться в раздевалке. А болельщикам, которые советуют не вызывать Малиновского, надо немного попуститься, игрок из не последней команды Серии А в сборной Украины явно не лишний, наберёт форму и сыграет ещё не один хороший матч за сборную».

Уже сегодня, 5 сентября, стало известно, что после матча с Францией сборную Украины покинули восемь футболистов, в том числе Руслан Малиновский. В преддверии товарищеской игры с Чехией Петраков решил прибегнуть к ротации состава, разрешив игрокам вернуться в свои клубы.

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