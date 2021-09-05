Позволят ли болельщикам в Катаре носить шорты и употреблять алкоголь? Главное о ЧМ-2022

До чемпионата мира в Катаре остаётся чуть больше года – страна активно готовится к главному спортивному турниру, который впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими рассказала «Чемпионату» о планах Катара разбить стереотипы о стране, инновационных технологиях, правах рабочих и продаже алкоголя для болельщиков.

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#Катар-2022. Разбирающиеся стадионы, строительство больниц и школ, открытие спортивного города

– Для большинства Катар – нефутбольная страна. Что можете сказать тем, кто в этом убеждён?

– Наш футбол развивается год за годом – местные болельщики просто без ума от игры. Кроме того, у нас есть опыт организации крупных международных событий, в том числе и футбольных: только за последние несколько лет в Катаре прошло два клубных чемпионата мира ФИФА. В 2020 году, в разгар пандемии, в Дохе были доиграны все матчи азиатской Лиги чемпионов, включая финал. Катар в последние годы стал спортивным хабом. У нас есть Aspire Academy – своего рода спортивный город, одна из лучших спортивных и футбольных академий в мире, где в течение года бывают известные тренеры и футболисты. Десять лет назад у нас было представление, что с такой академией мы сможем растить и развивать футболистов внутри страны, и сейчас мы видим, что эта стратегия сработала – сборная Катара в 2019 году выиграла Кубок Азии, в этом году дошла до полуфинала Кубка КОНКАКАФ и пока не проиграла ни одного матча в группе А европейского отборочного турнира, в котором Катар выступает в качестве гостя. Так что Катар – это футбольная страна и в плане любви к игре со стороны болельщиков, и возможностей собственной сборной, и, конечно, опыта проведения соревнований. Всё это болельщики смогут увидеть своими глазами уже в следующем году.

К тому моменту, когда мы выиграли заявку на проведение чемпионата мира, у нас уже была стратегия по развитию страны до 2030 года, чтобы сделать Катар открытым и прогрессивным в социальном и образовательном планах, шагнуть вперёд в экологическом развитии, кардинально изменить и развить городскую инфраструктуру. Победа в 2010-м дала нам понять, что нужно будет ускориться.

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– Получилось?

– Да, за 11 лет произошли впечатляющие изменения, и люди смогут увидеть много нового в Катаре. Можно, кстати, вспомнить и опыт России: перед чемпионатом мира часто писали про безопасность, но что в итоге произошло, когда болельщики приехали на турнир? Стереотипы были разбиты – люди увидели и прочувствовали на себе гостеприимство российского народа. Это история о том, что спорт сближает людей и рушит барьеры. У нас та же цель. Вокруг нас тоже немало стереотипов, навязанных в основном медиа, и мы хотим воспользоваться возможностью показать всю теплоту катарского гостеприимства, когда к нам приедут полтора миллиона болельщиков.

Это первый подобный турнир в арабском мире. Он будет настолько компактным, что болельщики смогут посетить более одного матча за день. На этом чемпионате мира будет много уникальных вещей. Мы уверены, что у нас получится изменить мнение людей о Катаре и арабском мире.

– Чему страна научилась за это десятилетие?

– Когда мы начинали подготовку, фокус нашего внимания был исключительно на подготовке и строительстве инфраструктуры. Сейчас же он сместился непосредственно на операционную готовность и отладку всех процессов при проведении турнира. При этом мы не хотим просто красиво провести чемпионат длительностью в один месяц и забыть обо всём. У нас большие планы, как использовать силу футбола и энергию этого грандиозного события, чтобы позитивно влиять на жизнь людей в будущем.

– Например?

– К примеру, у нас есть программа Generation Amazing, которая стартовала в 2010-м и продолжается до сих пор. Её задача – помогать людям из неблагополучных сообществ, способствовать позитивным социальным изменениям, используя силу футбола. Это тренировки, образование, развитие лидерских качеств плюс строительство футбольных полей в разных странах по всему миру: Пакистан, Непал, Индия, Палестина, Иордания и многие другие. В этой программе приняли участие уже около 725 000 детей, которые получили поддержку, лично пообщались с футбольными звёздами, узнали много нового. К 2022 году мы планируем увеличить это число до 1 миллиона детей.

Помимо этого, у нас есть программа Challenge 22. По сути, это акселератор для стартапов со всего региона. Чемпионат мира может стать для них платформой, витриной, точкой роста. Стартапы получают экспертную оценку, менторство, финансирование – в качестве поддержки уже было реализовано более $ 1,8 млн. Кроме того, мы создали целый университет, на базе которого готовятся спортивные менеджеры для будущих крупных событий в Катаре: курс уже завершили более 4 300 выпускников, часть их них получит опыт проведения чемпионата мира. Наследие для нас – очень важный момент. Возможно, даже самый главный.

– Наследие чемпионата мира во многих странах используется либо плохо, либо вообще никак. Как Катар решал эту проблему?

– Катар, конечно, изучал опыт проведения предыдущих турниров при планировании своей концепции. Нам не хотелось оставлять «белых слонов», но и нарушить требования ФИФА мы не могли. Поэтому большая часть стадионов после турнира будет модернизирована: вместимость почти всех арен будет сокращена на 50%, а сиденья пойдут на развитие спортивной инфраструктуры в Катаре или в других странах, где это необходимо. Это стало возможно благодаря модульному дизайну трибун. Но этим модернизация не ограничивается. Прежде чем составлять планы, как будут использоваться арены в будущем, мы общались с людьми, живущими рядом, и спрашивали, чего им не хватает в районе. Они составляли свой список, и мы увидели: тут, например, жителям нужна больница, в другом месте – торговый центр, а в третьем – мечеть и парк, где можно заниматься спортом. Поэтому многие стадионы и прилегающие территории после ЧМ-2022 превратятся в социально значимые объекты. Арена, на которой пройдёт финал – «Лусаил» – вообще не будет использоваться для футбола. Останется только чаша, а внутри появятся школа, медицинские учреждения и, возможно, офисы. Первоначальный облик сохранит только стадион «Халифа Интернешнл», а все остальные будут переформатированы. «Рас Абу Абуд» вообще станет первым стадионом в истории чемпионатов мира, который полностью разберут после турнира. Арена построена из 974 грузовых контейнеров – это олицетворение нашего подхода к наследию и экологичности.

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– Получается, чемпионат мира послужил мощнейшим катализатором изменений в стране?

– Да. Чемпионат мира пройдёт в ноябре, когда на улице уже не так жарко, но мы всё равно установили охлаждающую систему на стадионы, чтобы быть уверенными, что арены в дальнейшем можно будет использовать круглогодично. Все инновации и драйверы развития проходят через различные сферы жизни – в глобальном смысле изменения лежат за пределами одного лишь футбола. Та же охлаждающая система была установлена и на некоторых улицах в Катаре для комфорта пешеходов. Развивается городская инфраструктура, построено метро Дохи, которое будет активно использоваться болельщиками во время чемпионата мира, модернизирован аэропорт, развиваются парки, пешеходные зоны – преобразуется почти всё.

– Также в планах – минимизировать или вовсе избавиться от следа СО2. Что для этого будет сделано?

– У нас есть целая стратегия, которая, кстати, впервые была разработана совместно с ФИФА. Стадионы были построены с использованием переработанных материалов, применялись самые экологичные методы строительства, доступные на данный момент, использовались возобновляемые источники энергии. Одним из самых инновационных решений, наверное, стал модульный дизайн арен, что обеспечит внутренние потребности для спорта, а также сократит расходы энергии на эксплуатацию. Ещё один фактор, который значительно снизит углеродный след, – компактность турнира. Из-за небольших расстояний между объектами у болельщиков будет возможность посетить более одного матча за день, воспользовавшись нашей эко-френдли транспортной системой. Плюс внутренних перелётов не будет – это тоже существенный фактор. Ещё у нас есть программа по высаживанию деревьев: любой желающий может подарить саженец, деревья выращиваются в специальном питомнике и будут перемещены в зоны перед стадионами. Мы подписываем имя каждого, кто передал в дар дерево.

– Пандемия как-то повлияла на планы по строительству?

– Нет, многое к тому моменту, как она ударила по миру, у нас уже было готово. Нам повезло: у нас было 12 лет, чтобы всё продумать, составить проекты, которые в том числе соответствовали бы международным рабочим стандартам. Каждое бизнес-предложение мы тщательно проверяли, чтобы оно не только технически выглядело привлекательно, но и удовлетворяло всем требованиям.

#Опыт. FAN ID, права рабочих и женщин

– Насколько мне известно, катарские делегации ездили по всем большим турнирам: Олимпиада, чемпионат мира, чемпионат Европы. Какая глобальная цель этих поездок?

– Мы выиграли заявку в 2010 году, а в 2012-м прошли Олимпийские игры в Лондоне, которые с точки зрения использования наследия получились лучшими в истории. Мы не могли не съездить и не изучить, что у них получилось, как они к этому пришли. На каждом большом турнире, на котором мы побывали, удалось выделить самые успешные моменты, которые мы бы хотели адаптировать уже у нас. В России в нашу официальную делегацию входило более 180 человек, которые были распределены по разным зонам: безопасность, стадионы, фанатские активности. В целом турнир был организован просто блестяще, вы очень сильно подняли планку проведения соревнований такого уровня. Многие моменты мы бы хотели интегрировать и в нашу концепцию. В частности, нам понравилась идея с FAN ID.

– То есть в Катаре тоже будут действовать паспорта болельщиков?

– Да, мы разработали свой проект, основываясь на успешном опыте России. Первый тест произойдёт уже в этом году – FAN ID будет использоваться во время Арабского Кубка ФИФА в ноябре-декабре.

– Что ещё вы почерпнули из российского опыта проведения чемпионата мира?

– Россию очень критиковали перед турниром, писали, что у вас небезопасно. Но вы показали миру делом, что всё это неправда. Люди приехали и увидели всё сами: дружелюбность, красоту, безопасность, гостеприимство. У нас есть подобная проблема, поэтому это то, чего хотелось бы и нам: чтобы болельщики приехали и увидели, что Катар не имеет ничего общего со сложившимися стереотипами.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Да, про Россию многое писали – особенно британские СМИ. Про Катар сейчас не меньше статей, и большая часть из них касается смертей рабочих.

– Об этом много пишут, и все в Катаре и на проекте чемпионата мира согласны с тем, что это самый важный вопрос, который заслуживает пристального внимания. Увы, в этих материалах редко упоминаются те значительные изменения, которые произошли в Катаре с тех пор, как мы получили право провести турнир. При этом публикуется непроверенная, сбивающая с толку информация, которая мало связана с реальностью. Однако в одном могут согласиться все: человеческая жизнь бесценна. Каждая смерть – трагедия. Именно поэтому социальное обеспечение, безопасность и благополучие рабочих, задействованных в строительстве объектов чемпионата мира, – наш главный приоритет с самого начала, с 2010 года, когда мы начали этот путь. У нас есть отдельный департамент, который отвечает за защиту каждого рабочего. Мы абсолютно открыты в этом вопросе, все данные и отчёты можно найти на нашем сайте или у независимых международных организаций, которые посещают Катар и с которыми мы сотрудничаем – ILO (Международная организация труда, подразделение ООН), ITUС (Международная конфедерация профсоюзов), BWI (Международная организация строителей и плотников) и другие организации.

– Но люди читают про 6500 умерших на стройке. Задаются вопросами, почему число такое большое и как такое вообще допустили.

– Повторюсь, каждая смерть – это трагедия. К глубокому сожалению, у нас было зафиксировано три смерти рабочих на объектах чемпионата мира с момента, когда мы начали строительство в 2014 году, и ещё 35, которые не связаны с работой. Что касается цифр Guardian, правительство Катара ранее сделало официальное заявление по этому поводу, которое отрицает обвинения. Не могу говорить от имени правительства, но могу сказать, что мы прошли огромный путь в вопросе социального обеспечения и защиты людей, работающих на строительстве инфраструктуры турнира. Мы всегда считали, что чемпионат мира способен оставить существенное социальное наследие – в особенности в отношении прав рабочих.

– Что было сделано для того, чтобы защитить их?

– Верховный комитет ЧМ-2022 установил собственные трудовые стандарты на объектах – это касается и жилья, и заработной платы, и мониторинга нелегального найма, и здоровья, и многих других аспектов. Трудовые реформы в Катаре, проводимые правительством, – это новый уровень для всего региона: отменена система Кафала, установлена минимальная заработная плата, модифицированы многие законы. Создаётся современная трудовая система, которая отвечает интересам рабочих и компаний, и Катар является лидером в Арабском заливе. Для страны арабского мира это огромный прогресс за такой короткий период времени, но, конечно, путь реформирования не завершён – ещё многое предстоит сделать. Мы открыты, готовы рассказывать о своих достижениях и выслушивать критику.

– А что с правами женщин?

– В этом отношении за последние пару десятилетий произошли определённые изменения. Главным образом они связаны с её высочеством Шейхой Мозой бин Нассер, супругой Эмира-отца. Она уделяла большое внимание образованию, и сейчас в Катаре женщин с высшим образованием в два или три раза больше, чем мужчин. Женщины есть в различных профессиях — от нефтегазового сектора до инженерии, а также на государственных постах. Что касается Верховного комитета ЧМ-2022, то у нас есть женщины на высоких должностях, и в целом около 40% сотрудников – женщины. Хотя футбол и считают по большей части мужской индустрией. То, что люди порой думают о правах женщин в Катаре, зачастую не соответствует действительности – опять же один из стереотипов. Нет каких-то жёстких ограничений или законов, но есть, безусловно, культура, устои и традиции.

#Болельщики. Что делать в Катаре, как одеваться и будут ли продавать алкоголь

– В России FAN ID давал право на бесплатное пользование транспортом. В Катаре болельщики получат что-то подобное?

– Мы планируем и анализируем потребности, опыт и активности болельщиков на чемпионате мира, обсуждаем эти вопросы со всеми, кто вовлечён в процесс. Болельщик должен получить всю необходимую информацию о Катаре, купить билет на самолёт, прилететь, добраться до забронированного отеля и после – до стадиона. Этот путь должен быть максимально простым и удобным. Мы также понимаем, что люди приедут не только за футболом, но и хорошо провести время в Катаре. Есть культурная составляющая любого чемпионата мира – болельщики захотят сходить в музеи, на пляж, съездить на экскурсии в пустыню, попробовать арабскую еду, посетить все развлечения. В идеале объединить это всё в одну систему, частью которой, конечно, будет FAN ID. Какие именно сервисы и преференции можно будет получить с помощью него, мы сообщим дополнительно.

– Раз уж вы сказали про культурную составляющую, какие советы вы можете дать тем, кто приедет в Катар? Куда им сходить?

– У нас прекрасные музеи с большими коллекциями: национальный музей Катара, музей Ислама, есть культурная локация, которая называется «Катара» – огромный парк, где можно погулять, вкусно поесть, полюбоваться видами Дохи. Есть возможность отправиться в путешествие по пустыне и прочувствовать на себе эту часть нашей культуры или спокойно провести время на пляже. Также есть традиционные арабские локации, такие как рынок Соук Вакиф, а есть суперсовременные районы с небоскрёбами. Пляжи, рестораны, бары, парки… Каждый сможет найти что-то для себя.

– Будут ли организованы специальные зоны, где фанаты смогут попробовать уникальные для Катара вещи?

– Это как раз Соук Вакиф – традиционный арабский рынок с уникальной атмосферой. Также могу рассказать смешную историю. В 2019 году в Катаре проходил клубный чемпионат мира, на который приехало много бразильских фанатов «Фламенго». Многие из них покупали нашу национальную мужскую одежду, и катарцы учили их, как её правильно надевать и носить. Это такие маленькие, но прекрасные детали, которые и создают чувство праздника. Многое зависит от того, с каким настроением люди приедут в Катар: если настрой изначально негативный, то они не получат хороших эмоций, а если человек открыт к новым приключениям, то всё будет замечательно. Чемпионат мира проходит в разных странах и городах, каждые четыре года есть возможность получить новые впечатления от новой культуры. Как правило, людей привлекают одни и те же приятные вещи – общение, новые открытия и места, футбол. В этом и заключается красота и сила чемпионата мира.

– Будет ли возможность покупать алкоголь на чемпионате мира?

– Алкоголь – не часть нашей культуры, но он будет доступен в определённых зонах. Мы уже тестировали их в 2019 году на клубном ЧМ – фанаты активно их посещали. Алкоголь будет доступен в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами.

– Продавать будут только пиво, или крепкие напитки также можно будет приобрести?

– Планы в отношении фан-зон пока не финализированы. Но здесь важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре – их можно приобрести в барах и ресторанах отелей.

Фото: Mohammed Dabbous/Getty Images

– У некоторых есть опасения, что им будет нужно соблюдать катарский дресс-код: не оголять тело, не носить шорты и короткие платья.

– В Катаре сейчас живут люди со всего света, Доха стала настоящим мультикультурным мегаполисом за последние двадцать лет. Да, у нас есть собственные традиции – это часть культуры. В Катаре, конечно, относительно консервативное общество, однако нет строгих запретов в отношении того, что вы можете или не можете носить в городе или на пляжах у отелей. За исключением религиозных мест, мечетей и правительственных зданий, где предполагается, что у вас будут прикрыты плечи и колени, люди в основном носят то, что им нравится. Но ведь есть и много других стереотипов. Иногда люди, которые сюда приезжали, спрашивали: «Там будет машина?», а я говорила: «Конечно. А чего вы ожидаете? Верблюда?» В целом мы стараемся соблюдать баланс. С одной стороны, есть современный город, а с другой — более старые традиционные места со своими традициями и устоями.

– Если говорить о коронавирусе: как люди будут попадать на стадионы? Нужна ли для этого прививка, тесты?

– Ситуация с пандемией в мире постоянно меняется. Мы пристально следим за этим и руководствуемся рекомендациями минздрава, но рассчитываем, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в более-менее привычных условиях для болельщиков. Правительство недавно смягчило правила въезда в страну, стартовали продажи билетов на матчи Арабского Кубка ФИФА, который пройдёт на шести стадионах ЧМ-2022. Болельщики смогут посетить эти игры – в соответствии с правилами, установленными минздравом и соответствующими госорганами. Вакцинация в Катаре вовсю идёт, многие уже привились, но какая будет ситуация в мире через год, покажет время. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смогли посетить чемпионат мира в Катаре, потому что такой турнир – это то, что объединяет людей. Особенно в нынешних условиях.