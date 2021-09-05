Потрясающий сюжет в отборе ЧМ-2022. Лисакович и Бэйл устроили шоу, и всё это в России!

Игровой день отборочного этапа чемпионата мира — 2022 открывали сборные Беларуси и Уэльса. Матч проходил в Казани на стадионе «Центральный», где ещё совсем недавно играл «Рубин» (последняя встреча была в марте этого года с «Химками» — 1:3). Летом появилась информация, что УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси, впоследствии в организации опровергли полную отмену, но сентябрьские матчи белорусской сборной всё же решили перенести в Россию.

Матч Беларуси и Уэльса неожиданно подарил потрясающий сюжет. Команды забили пять мячей, а исход противостояния определился на последних минутах.

Валлийцы вышли вперёд уже на 5-й минуте благодаря пенальти. Можете легко догадаться, кто забил. Конечно, Гарет Бэйл. В середине первого тайма хозяева перевернули игру, отличившись дважды в течение минуты. Сначала ответный пенальти реализовал нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович, а затем он же вырвался в контратаку и выкатил мяч полузащитнику Павлу Седько, которому осталось только «расстрелять» вратаря.

Во втором тайме состоялся ещё один камбэк — на этот раз в исполнении сборной Уэльса. На 69-й минуте грузинский судья Георгий Круашвили дал понять, что лимита на пенальти у него нет, и назначил ещё один одиннадцатиметровый в пользу гостей. Бэйл и в этот раз был точен — 2:2.

Развязка случилась на третьей компенсированной минуте. Валлийцы навалились на ворота соперника, но никак не могли довести дело до удара. В результате вингер Дэниел Джеймс решил отдать мяч тому, кто уже знает, как забивать. Он прострелил на Бэйла, и игрок «Реала» в касание пульнул по воротам. Удар получился неидеальным, но голкипер Сергей Черник неудачно отбил мяч, и тот закатился за линию. Бэйл радостно заорал, что было прекрасно слышно на фоне пустых трибун казанского стадиона, и понёсся праздновать.

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Бэйл и раньше давал понять, что игра за сборную интересует его гораздо больше, чем выступление за клуб. Но в этот раз бенефис Гарета пришёлся особенно кстати. Победа над Беларусью позволила Уэльсу набрать 6 очков и приблизиться к занимающей второе место в группе Чехии (7) и лидирующей Бельгии (10). В запасе у валлийцев есть домашний матч с Эстонией (у которой ни одного очка после трёх встреч), так что путь ко второй строчке кажется практически беспрепятственным. Хотя и это ничего не гарантирует, ведь напрямую на ЧМ-2022 выйдет только победитель группы. Вторая же команда сыграет в стыковых матчах.

У Беларуси ситуация посложнее. Она занимает предпоследнее место в группе E с 3 очками и разницей мячей 6:14. Впереди матчи со всеми соперниками по группе: с Бельгией и Чехией — дома, с Эстонией и Уэльсом — на выезде.