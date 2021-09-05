Самый дорогой защитник в истории РПЛ чуть не остался без работы. За Алвеша просил Роналду

В августе 2010 года «Зенит» провёл большую сделку – в Россию приехал португальский защитник стоимостью € 22 млн. Бруну Алвеш перешёл в санкт-петербургскую команду из «Порту», став самым дорогим игроком обороны в истории РПЛ (и до сих пор таковым остаётся). Спустя 11 лет 39-летний португалец сменил три клуба за лето и чуть не остался без работы. Рассказываем, что происходило с португальцем после ухода из «Зенита» и минувшим летом.

Как Бруну Алвеш стал героем культовой фразы Карпина

Первый гол за «Зенит» Алвеш забил одной из своих бывших команд – АЕКу, в матче Лиги Европы. Португалец сразу завоевал место в стартовом составе и за три года в Санкт-Петербурге выиграл два чемпионства, стал обладателем Суперкубка России и серебряным призёром сезона-2012/2013. Через несколько месяцев после перехода в «Зенит» фамилия Бруну была упомянута в культовой фразе. Оправдываясь перед болельщиками «Спартака» за разгром по сумме двух матчей от «Порту», главный тренер Валерий Карпин привёл в пример поражение санкт-петербургского клуба: «Твенте» трёшку им отгрузил, с Бруну Алвешем! И с Данни!»

Лучшие годы самого дорогого защитника в истории РПЛ пришлись на период выступлений за «Порту», «Зенит» и «Фенербахче», с которым он выиграл чемпионат и Суперкубок Турции. В начале июня 2016-го Алвеш покинул «Фенербахче» и перешёл в «Кальяри» и тем же летом завоевал звание чемпиона Европы.

Приключения Алвеша после «Зенита»: пять клубов за пять лет

Пиковой точкой карьеры Бруну стал Евро-2016, на котором он, правда, сыграл лишь один матч – полуфинал с Уэльсом. С 2016-го по лето 2021-го Алвеш провёл 37 игр за «Кальяри», 25 – за «Рейнджерс» и 86 – за «Парму», но не выиграл трофеев. Путь с итальянским клубом закончился для Алвеша вылетом из Серии А, поэтому защитник принял решение найти новую команду, тем более и сами «пармезанцы» не планировали продлевать контракт с игроком.

Бруну мечтал закончить на родине в составе «Боавишты», которая звала защитника к себе ещё с осени 2020-го. Тем не менее что-то не срослось в процессе переговоров, и выбор Алвеша пал на другой португальский клуб – «Фамаликан». Однако спустя всего три недели после подписания контракта Бруну покинул «Фамаликан» из-за разногласий с руководством. Алвеш до конца лета безуспешно пытался куда-то устроиться, но только в сентябре отправился в новое путешествие – подписал контракт с греческой командой «Аполлон Смирнис». Португалец заключил соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года.

Неудивительно, что почти 40-летний Алвеш не пользовался спросом на трансферном рынке. Проблемы с поиском команды были настолько серьёзными, что даже Криштиану Роналду пытался помочь товарищу найти работу. За несколько часов до перехода в «Манчестер Юнайтед» в частной беседе с одним из футбольных людей форвард просил устроить Алвеша в португальский «Насьональ».

Лучшие годы защитника давно позади, но чемпионат Греции он, возможно, потянет. Интересно, что за время карьеры Алвеша за его трансфер платили только две команды – «Зенит» и «Фенербахче (€ 5,5 млн). Вряд ли португалец играл в Санкт-Петербурге на те деньги, которые отдал за него российский клуб.