Полиция сорвала матч Бразилия — Аргентина! Футболистов пытались депортировать прямо с поля

Южная Америка не перестаёт удивлять. Главным и самым долгожданным событием игрового дня в отборе ЧМ-2022 была встреча сборных Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу. Классика футбола, но футболом там и не пахло.

Перед матчем молнией шарахнула новость: бразильские власти захотели депортировать четверых футболистов гостей, выступающих в Англии. Дело в том, что Великобритания входит в «красную зону», поэтому по прилёту оттуда в Бразилию каждый обязан провести две недели на карантине. Вратарь Эмилиано Мартинес, полузащитник Эмилиано Буэндиа (оба — «Астон Вилла»), защитник Кристиан Ромеро и хавбек Джовани Ло Чельсо (оба — «Тоттенхэм») при пересечении границы заверили, что не были в Англии в последние 15 дней. На деле же все четверо буквально неделю назад участвовали в матчах АПЛ (или как минимум были в запасе).

Обман вскрылся, но недостаточно быстро. После решения о депортации за нарушителями отправили полицию. Сотрудники приехали в отель, однако аргентинцев там не оказалось — они уже отбыли на стадион.

Матч тем временем начался. Причём начался жарко. Футболисты принялись лупить друг друга по ногам, атмосфера накалялась, но после пяти минут игры внимание переключилось на кое-что более интересное. В технической зоне, откуда обычно тренеры подсказывают своим игрокам, началась потасовка. Судья приостановил матч, после чего на поле вышел мужчина, не имеющий отношения ни к одной из сборных. Аргентинцы пытались выпроводить его обратно, а тот стал толкаться — началась новая потасовка. По всей видимости, это был представитель министерства здравоохранения, которое инициировало депортацию футболистов. Также на месте была полиция.

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Осознав, что творится, игроки сборной Аргентины ушли в раздевалку, оставив на поле лишь Лионеля Месси, который на правах капитана вступил в продолжительные переговоры. Неразбериха длилась бесконечно: футболисты уходили в подтрибунное помещение, потом возвращались в раздевалку, бразильцы разделились и были везде, а Месси, Неймар и Дани Алвес общались и смеялись. Вот это футбол!

На фоне происходящего появилась яркая теория: бразильцы специально подстроили скандал, чтобы сорвать матч. В отличие от соперника, некоторые из представителей которого пошли на хитрость, хозяева подошли к игре в ослабленном составе. Из АПЛ в сборную не отпустили большую часть звёзд. Просто полюбуйтесь на эти фамилии: Алисон Бекер, Эдерсон, Тьяго Силва, Фред, Фабиньо, Роберто Фирмино, Габриэл Жезус, Ришарлисон. Вдобавок в Россию улетели зенитовцы Малком и Клаудиньо.

За эту версию, похоже, выступает даже Месси. Его цитата не нуждается в пояснении: «Мы здесь уже три дня. Они ждали начала матча, чтобы выйти на поле и сорвать игру. Зачем они заставляют нас играть?» Лео также назвал ситуацию катастрофой.

По последней информации, аргентинские нарушители уже признались, что соврали при пересечении границы. При этом они заперлись в раздевалке и не пускают полицию.

В данный момент бразильские футболисты остаются на поле. Веры в то, что матч продолжится, всё меньше и меньше. Интересно, не накажут ли хозяев техническим поражением за срыв игры? Ждём развития событий.

Для понимания ситуации, расклад в отборочной группе сейчас такой: Бразилия с 21 очком находится на первом месте, Аргентина (15) — на втором. При этом аргентинцы на 3 очка опережают Эквадор и на шесть — Уругвай и Колумбию. На ЧМ-2022 напрямую выйдут четыре команды, пятая сыграет в стыковых матчах.