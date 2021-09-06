Сказка Армении закончилась. Германия разгромила сенсационного лидера

Сборная Армении стремится к историческому достижению – выходу на чемпионат мира. Команда Хоакина Капарроса ударно провела весеннюю часть, одержав три победы в квалификации ЧМ-2022. Армения обыграла Лихтенштейн (1:0), Исландию (2:0) и Румынию (3:2). В двух встречах из трёх армяне казались аутсайдерами, но смогли удивить своих соперников. И стали сенсационными лидерами группы.

Особенно ценной для Армении была победа в третьей встрече отборочного этапа с Румынией. В Ереване хозяева проигрывали к 81-й минуте, тем не менее смогли перевернуть матч благодаря Барсегяну, который на 87-й минуте ассистировал партнёру, а под занавес встречи реализовал пенальти.

2 сентября команда испанского тренера отправилась в Скопье, где сразилась с Северной Македонии. В этой встрече Армения тоже не считалась фаворитом, но продемонстрировала достаточно высокий уровень игры, отдав мяч сопернику и действуя вторым номером. Сыграв вничью 0:0, армяне после четырёх туров квалификации ЧМ-2022 продолжали оставаться на первом месте в группе с 10 очками. После этого команду Капарроса ждало самое серьёзной испытание – выезд к Германии. Игра в Штутгарте должна была показать, насколько сборная Армении готова к противостоянию с противником топ-уровня.

Быстро стало понятно, что Армении будет очень тяжело увезти хотя бы ничью. Уже на шестой минуте Горецка сделал мягкий заброс, Гнабри влетел в штрафную и плотно пробил в верхний угол ворот — голкипер не дотянулся. На исходе трети тайма немцы сделали счёт 2:0. Провели атаку левым флангом, а Ройс прострелил в штрафную – Вернер не дотянулся, зато Гнабри набежал и пробил в дальний угол.

Сборная Германии лишила команду Капарроса надежд на спасение за 10 минут до конца первого тайма, когда Ройс получил мяч в штрафной и нанёс точный удар по центру ворот. Счёт вырос до крупного – 3:0. Последний гол в первой половине забил Вернер. После длинного заброса от Гнабри Горецка поборолся и сделал скидку на нападающего «Челси», который с близкого расстояния пробил голкипера.

Второй тайм мало чем отличался от первого. Германия продолжала владеть мячом, атаковать и контролировала ход встречи. У Армении были проблемы с развитием атак, из-за чего Нойер фактически не имел работы. Через семь минут после старта второго тайма Киммих навесил с углового, мяч отскочил на радиус штрафной, а Хофман набежал и хлёстко пробил в нижний угол ворот — Юрченко не дотянулся.

Германия доминировала во всех показателях, особенно в ударах по воротам – 23:3. Итоговый счёт матча установил Карим Адейеми, нанёсший точный удар в нижний угол. После этой победы немецкие футболисты вышли на чистое первое место, а Армения, отстав на одно очко, расположилась на второй позиции. Впереди у команд ещё пять матчей отборочного этапа. Сказка сенсационного лидера закончена, но команда Капарроса способна зацепиться за зону стыков.