В сборной нет постоянного капитана. Это проблема?

И почему за всю историю России у команды был только один крутой кэп?

С такой проблемой сборная России ещё не сталкивалась. Хотя насторожить могли чуть ли не первые слова Валерия Карпина о том, что Дзюба больше не капитан сборной. Нового должна выбрать команда. А Дзюбы там, как вы знаете, нет.

Все тренировки перед игрой с Хорватией общественность гадала, кто натянет повязку на руку. Но Георгий Джикия накануне матча сделал мегастранное заявление: капитана нет, а лидеры все одновременно. Парадоксально и удивительно. Даже в самые критические моменты тренеры сборной находили игроков, которые надевали повязку. Иногда выбор был странным – Юрий Газинский, Фёдор Смолов или Евгений Алдонин. Но в этом не видели глобальной проблемы. А вот когда капитана нет – эмоции странные. Неужели среди 30 футболистов не найти одного харизматичного лидера на долгие годы? Тем более тот же Джикия и Гильерме – капитанят в своих командах. Но Карпин не торопится. Возможно, не зря.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если погружаться в исторический контекст, то у сборной России был только один крутой лидер, который не снимал повязку много лет – это нынешний ассистент Карпина Виктор Онопко. Впервые он надел повязку в 1993-м, когда менялся ею с Шалимовым и Черчесовым. В те годы Садырин так и не мог решить, кому она подходит больше. Но с приходом Романцева вопросов не возникало – только Бышовец в 1998-м ненадолго забрал повязку у Виктора, потому что сам выбирал кэпа. И после ухода Анатолия Фёдоровича из сборной Онопко вернул себе этот статус. Всего с повязкой он набегал 87 матчей – примерно на такое количество игр и должны выбирать капитанов в здоровой сборной.

Однако до второго места – гигантский отрыв. Андрей Аршавин с 39 матчами выглядит как-то нелепо. Гус Хиддинк сделал его лидером, Андрей выходил с повязкой весь отбор на Евро-2008, но после удаления в игре с Андоррой лишился повязки. На весь 2008 год она перешла к Семаку. Но в 2009-м вновь вернулась к Аршавину и обволакивала его бицепс до 2012 года и слов про ожидания и проблемы.

Третье место у Артёма Дзюбы – 27 матчей. Его историю капитанства вы точно знает не хуже меня – успех на домашнем ЧМ вместе со статусом самого популярного футболиста страны и признанием от Черчесова.

Дальше нет ни одного игрока, кто надевал повязку хотя бы 20 раз.

Вряд ли Карпин видит большую перспективу в передаче повязки Дзюбе даже на короткий срок. Он точно понимает: вряд ли Артём сохранит уровень (который сначала надо вернуть) на долгое время. Этой сборной нужен молодой, но очень подходящий под эту роль человек. Так что сейчас время экспериментов – Джикия, Баринов, возможно, Головин? Он уже надевал повязку в «Монако». Все эти парни подходят на роль лидера сборной на ближайшие 5-6 лет – приличный срок, чтобы отыграть хотя бы 50+ матчей.

Очевидно, что это стратегический выбор. Пока же на Мальту ждём нового кэпа. Интересно, кто следующий?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мнение

А вот что думает о сложившейся ситуации спортивный психолог Вадим Гущин (доктор медицинских наук. Работал со сборной России по теннису).

– В последние годы капитаном сборной был Дзюба – человек с явными лидерскими качествами, которые не подвергались сомнению. И, соответственно, не возникало никаких проблем. По моим ощущениям, Артём при Карпине играть не будет. Это понятно всем. Сейчас явного лидера у команды нет. Ещё Черчесов начал смену поколений: люди, которые на чемпионате мира сделали результат, постепенно уходят в историю. И сейчас строится новая команды, коллектив в процессе становления, и атмосфера в нём только формируется. Поэтому непонятно, кто лидер процесса. Есть несколько людей, которые претендуют на эту роль. Но сейчас главному тренеру попасть в ноту трудно. Назначение кого-то на постоянной основе – поверхностное решение. Пусть сначала коллектив сложится, ведь это непростой процесс. И потом, возможно, проявится лидер.

– Насколько в современной футбольной команде роль капитана в принципе важна? Или повязка стала формальностью?

– Она формальна только в случае, когда в коллективе несколько лидеров. А это бывает далеко не всегда. А если в команде есть сильные личности, их роль видна и очевидна. Сейчас есть тенденция делать капитаном вратаря. На мой взгляд, лидер должен быть в гуще игры. Но не всегда в поколении даже хороших игроков есть настоящий капитан – ведь это человек, который тонко чувствует партнёров и управляет ими психологическими методами. При этом, подчеркну, команда может быть хорошей. Но капитан делает её сильнее.

– Сколько времени занимает процесс становления коллектива?

– Зависит от Валерия Георгиевича. Как только он определится с игроками, которые станут основными в ближайшие 5-7 лет, тогда и будет понятен лидер. Моя личная надежда – на молодых динамовцев. Возможно, эти ребята смогут стать лидерами в будущем.

Повторюсь, становление продолжается. У нас была команда на чемпионате мира в России. Там играли лидеры – Дзюба, Акинфеев, остальные. Но эта команда прекратила своё существование.

– Многие считают, что хорошие шансы получить капитанскую повязку у Джикии, Баринова и Марио…

– Заметили, что называете игроков преимущественно обороняющихся? В моём понимании, в хорошо играющей команде капитаном должен быть игрок полузащиты, нацеленный на атаку. Ничего не имею против Джикии, Фернандеса. У них есть лидерские задатки. Но это не совсем то. Давайте немного подождём и пока не будем торопиться.