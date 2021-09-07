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Футбол, Россия — Мальта: прямая трансляция 7 сентября 2021, отбор на ЧМ-2022, где смотреть онлайн матч Россия — Мальта

Россия — Мальта. Онлайн. Оторвёмся от хорватов?
Павел Прохоров
Россия – Мальта. Онлайн
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Отличная возможность выскочить на первое место в группе.

Всем привет, друзья! Сегодня, 7 сентября 2021 года, состоится матч отборочного цикла чемпионата мира — 2022 Россия — Мальта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 21:45 мск на «Открытие Арене». Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на канале «РЕН ТВ».

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 6-й тур
07 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Россия
Не начался
Мальта

Несколько дней назад сборная России слетала на Кипр и одержала первую победу под руководством Валерия Карпина. Теперь наши парни готовы занять позицию единоличного лидера группы H. Тем более что конкурент — Хорватия — принимает дома Словению, которая уже минимально обыгрывала команду Далича. Не исключено, что Карпин в очередной раз проведёт ротацию состава. К тому же игру с Мальтой из-за травмы пропустит Александр Головин, у которого на восстановление уйдёт около двух недель.

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