Россия — Мальта. Онлайн. Оторвёмся от хорватов?

Всем привет, друзья! Сегодня, 7 сентября 2021 года, состоится матч отборочного цикла чемпионата мира — 2022 Россия — Мальта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 21:45 мск на «Открытие Арене». Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на канале «РЕН ТВ».
Несколько дней назад сборная России слетала на Кипр и одержала первую победу под руководством Валерия Карпина. Теперь наши парни готовы занять позицию единоличного лидера группы H. Тем более что конкурент — Хорватия — принимает дома Словению, которая уже минимально обыгрывала команду Далича. Не исключено, что Карпин в очередной раз проведёт ротацию состава. К тому же игру с Мальтой из-за травмы пропустит Александр Головин, у которого на восстановление уйдёт около двух недель.
- 7 сентября 2021
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