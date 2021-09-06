Лукаку наконец рассказал подробности о переходе в «Челси». И опять пнул «МЮ»

До сих пор обижен, хотя уже два года не в Манчестере. А ещё признался, что «Интер» не хотел его продавать.

Переход Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» не затерялся даже на фоне исторических трансферов Роналду и Месси. Слишком большую сумму за него заплатили, слишком неожиданным получился уход – уже после того, как «Интер» продал важного игрока, чтобы решить финансовые проблемы. Да и в принципе это фигура, значительная сама по себе, просто по уровню достижений. В прошлом сезоне он забил в чемпионате 24 гола, отдав 11 голевых передач. Итого, 35 результативных действий, только у Левандовского, Месси и Кейна набралось больше.

Неудивительно, что переход вызвал резонанс, но сама сделка была незапланированной. Боссы «Интера» после ухода Антонио Конте морально подготовили болельщиков к тому, что клубу придётся расстаться с одним из лидеров, чтобы восполнить дыру в бюджете. Но только с одним.

После продажи Ашрафа Хакими за € 60 млн генеральный директор «Интера» Беппе Маротта сказал, что рассчитывает, что «больше никого продавать не придётся». В конце июля тот же Маротта подтвердил, что Лукаку не продаётся, так как это ключевой игрок для нового тренера Симоне Индзаги. Он был продан через две недели – сильный удар по репутации. И настолько эмоциональный, что фанаты «Интера» дошли до угроз в адрес агента.

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Удар мог быть и меньшим, если бы сам Лукаку заговорил раньше. Он попрощался с клубом и болельщиками в соцсетях, но не развеял слухи, что его чуть ли не уговорили уйти агент и руководство – чтобы получить огромные деньги от «Челси» и комиссию. Его агент Федерико Пасторелло прокомментировал ситуацию, но получилось непонятно: с одной стороны, менеджеры пытались удержать игрока, с другой стороны, были инструкции владельца о продаже.

И вот наконец Лукаку высказался. Он дал интервью бельгийскому порталу HLN. Там он раскрыл не только причины перехода в «Челси», но и несколько других тем, просто именно эта сейчас на слуху.

«Я понял, что в «Челси» настроены серьёзно, когда они сделали предложение. Сначала они предлагали € 100 млн, потом € 105 млн, потом € 110 млн и Дзаппакосту. «Интер» отказал. Я не хотел уходить по-плохому и вести переговоры за спиной. Я попросил Индзаги согласиться на предложение, потому что головой уже был не в Милане и не хотел портить атмосферу в команде».

В Лондоне зарплата Лукаку выросла в два раза, но он говорит, что дело не в деньгах: «Я мог уйти из «Интера» только в «Челси». Дети обычно болеют за «Реал», «Барселону» и «МЮ», но «Челси» — мой клуб. Все знают, как много это для меня значит».

Возможно, так и есть. Тем более что во время презентации Ромелу сказал, что возвращается домой, а сразу после перехода отметил, что постоянно общается с Дидье Дрогба, они переписываются почти каждый день, и эти отношения очень для него важны.

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Проблема только в том, что при переезде в Италию Лукаку говорил, что в детстве его кумиром был Адриано – бразильский нападающий «Интера» невероятного таланта, карьера которого не сложилась. Да и трогательное празднование гола в ворота «Арсенала» с поцелуем эмблемы «Челси» выглядит чуть менее трогательно, если вспомнить, что в прежние годы карьеры ему случалось праздновать голы, целуя и эмблему «Эвертона» и «Вест Бромвича», а также (лайтовый вариант), указывая на эмблему в «Интере» и даже в «МЮ».

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Всё это не упрёк – в конце концов футболист имеет право целовать столько эмблем, сколько считает нужным. Просто стоило рассказать о подробностях перехода чуть раньше – когда директорам «Интера» пришлось отбиваться от разъярённых фанатов, а в их уверения, что игрок сам хочет уйти, никто не верил. Хотя тем временем сам Лукаку ходил в офис Индзаги и просил его отпустить.

Говоря об «Интере», Лукаку мимоходом пнул свой бывший клуб. «Я благодарен «Интеру» за то, что они вытащили меня из дерьма. В «МЮ» я был в глубокой яме». И это происходит не в первый раз.

Хотя бельгиец покинул Манчестер больше двух лет назад, он продолжает время от времени вспоминать его недобрым словом. Например, вот что он говорил после перехода: «В клубе нужен был человек, которого можно выставить виноватым во всех проблемах. Это были Погба и я. Многие не хотели меня там видеть. Но если я так ужасно играл в «МЮ», то почему в сборной было всё в порядке? Мы играем в похожем стиле. Но я забил четыре гола в двух матчах (Швейцарии и Исландии – прим. редакции), разве проблема во мне? Я не чувствовал себя защищённым».

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В декабре 2019-го он снова сказал, что не получал поддержки: «Всё, что там было – это «да, но». Забил? Да, но упустил момент. Всегда было «но». Я постоянно представлял, как ухожу оттуда. Это «МЮ», один год там стирает предыдущие восемь. После них мне нужно восстановить репутацию».

Уле-Гуннару Сульшеру как-то тоже досталось: «Когда я вышел на правом фланге, то понял, что пора что-то менять». Хотя как раз лично к Сульшеру у Лукаку не было негатива, он говорил, что испытывает к нему только уважение.

Прошлой осенью он не удержался ещё раз. «В «МЮ» я много ленился, а в «Интере» работаю больше всех. Я стал более цельным, но могу объяснить. Там я постоянно слышал, что не успеваю. Не успеваю за темпом игры, не успеваю за мячом. Это я медленный? Медленный игрок не заработает такой пенальти, как в финале Лиги Европы с «Севильей. Приходилось слушать много того, с чем я был не согласен. И как-то я сказал себе: к чёрту, я ухожу».

Любопытно, что он не согласен с критикой со стороны, но при этом сам признаёт, что ленился на тренировках. Парадокс, который объясняется характером и амбициями: чтобы пахать, Ромелу нужно видеть, что его ценят. Как Антонио Конте. Характерно, что на эту проблему обращал внимание и тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес – когда он ещё играл в «МЮ». И говорил, что дело не в плохой форме или уровне игры, а в том, что его слишком критиковали, имея в виду, видимо, людей из клуба.

В «Челси» такого не будет. Томас Тухель уже сказал, что ждёт от Лукаку 50 голов до зимы – шутка, конечно, но комплиментарная. А Марина Грановская сказала, что клуб в восторге от его возвращения.

С выстроенной системой игры и в понятной удобной роли (как в «Челси» и «Интере», но не в «МЮ» в последний сезон) у него есть поле для реализации амбиций. Кстати, тот же Мартинес говорил, что для Ромелу очень важно бороться за трофеи, от этого зависит его мотивация. В Лондоне он будет бороться за трофеи. И если всё сложится хорошо, то эмблема «Челси» даже станет последней, которую он поцеловал.