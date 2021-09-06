«Спорт спас меня». Ушёл из жизни Жан-Поль Бельмондо

Один из самых влиятельных актёров французской «новой волны» Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Спорт был важной частью его жизни. Бельмондо увлекался футболом, теннисом и боксом и даже занимал некоторое время должность… вице-президента «ПСЖ». Рассказываем про связь легендарного актёра со спортом.

Как Бельмондо спасал «ПСЖ» от банкротства

В начале 1970-х годов парижский клуб испытывал серьёзные финансовые проблемы. Президент «ПСЖ» Анри Патрелль стал искать инвесторов и привлёк в команду богатого модельера Даниэля Эштера. Вместе с ним в клуб пришли публицист Фрэнсис Борелли, продюсер Чарльз Тахар, промышленник Гай Бросс, а также Бельмондо.



Позже Бельмондо на короткое время занял в «ПСЖ» должность вице-президента. С детства маленький Жан-Поль обожал футбол, играл в воротах, а ещё фанател от легендарного голкипера парижского «Расинга» Рене Виньяля.



Французский актёр вкладывал немалые деньги в команду, но потом покинул свой пост. Ему было тяжело совмещать работу в клубе с игрой в кино и театре. Однако Бельмондо остался преданным болельщиком «ПСЖ» и продолжал посещать матчи любимой команды на «Парк де Пренс».

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В 2018 году в одном из своих интервью он сказал, что ему было интересно помогать «ПСЖ».

«Много ли денег я вложил в «ПСЖ»? Много. Сожалею, что не сохранил в клубе небольшой процент! Идея перезапуска команды в Париже мне сразу показалась интересной», – вспоминал Бельмондо.

При этом великий французский актёр в последние годы жизни открыто критиковал игроков «ПСЖ». Бельмондо считал, что у них неоправданно высокие заработки.

«Эти звёзды зарабатывают слишком много. У них слишком много денег. Это аморально. Это убивает суть спорта. В прошлом футбол был страстью, был настоящей ценностью. Мы не видели его по телевизору, но выхватывали обрывки новостей», — цитировало Le Figaro Бельмондо.

Бокс в жизни Бельмондо

С детства, помимо футбола, Жан-Поль интересовался боксом. В 1948 году он внимательно слушал по радио, как проходит бой за титул чемпиона мира в среднем весе между Марселем Серданом и Тони Зэйлой. Уже на следующий день 16-летний Бельмондо отправился в боксёрский зал, а в 18 стал чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе.

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В 1963 году Жан-Поль сыграл роль молодого боксёра Мишеля Моде в художественном фильме «Старший Фершо», снятый по одноимённому роману Жоржа Сименона.

Впоследствии он провёл десять боёв в любительском боксе, в каждом из них одержав победу. При этом продолжать спортивную карьеру Жан-Поль не стал, сделав выбор в пользу актёрского искусства.

«Я любил бокс, но остановился, потому что хотел полностью посвятить себя театру. Чтобы стать чемпионом, надо отказаться от всего. Но я не был к этому готов», – признавался актёр.

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В 2001-м у Бельмондо случился первый сердечный приступ, после которого он восстанавливался на боксёрском ринге.

«Спорт требует от вас стойкости. Это было как с боксом: да, мне не нравилось получать удары, но когда ты их пропускаешь, поднимаешь руки и продолжаешь бороться», — твердил Бельмондо.

В 2018-м в интервью Le Parisien французский актёр отметил, что спорт сильно повлиял на него и даже спас его:

«Спорт спас меня больше с точки зрения умственного настроя, нежели в отношении физического состояния, в котором я находился. Это требовало борьбы. Как в боксе».

Бельмондо очень любил теннис и часто посещал «Ролан Гаррос»

Бельмондо был одним из первых известных болельщиков на «Ролан Гаррос», он имел собственную ложу. Например, в 1976 году Жан-Поль посещал турнир в сопровождении своего сына Поля и его большого друга Шарля Жерара. За ними сидели продюсер Ален Терзян, а также актёры Эдди Константин и Пётр Устинов.

Существует даже неофициальное название задней линии в честь Бельмондо на центральном корте имени Филиппа Шатрие. Линия Бельмондо идеально проходит по его месту.

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Великий актёр особенно восхищался Джимми Коннорсом и Адриано Панаттой. Он старался каждый год посещать турнир «Большого шлема» в Париже, а последний раз его можно было заметить на трибунах в 2018 году.

Организаторы открытого чемпионата Франции уже выразили соболезнования по поводу кончины Бельмондо.

«Нам грустно узнать об уходе Жан-Поля Бельмондо, великого актёра. «Ролан Гаррос» осиротел без одного из самых преданных поклонников. «Ролан Гаррос» и французская федерация тенниса выражают свои самые искренние соболезнования», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» турнира.

Сын Бельмондо был пилотом Формулы-1

Да, тот самый Поль Бельмондо, который посещал вместе с отцом матчи «Ролан Гаррос», позже стал автогонщиком.

В 1992 году в Формуле-1 он выступал за команду «March Engineering», а спустя два года гонял за «Pacific Racing». При этом Бельмондо-младший 12 раз участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана» и ещё пять раз выступал в ралли «Дакар».

Особых успехов в автогонках Поль не добился. Иногда он снимался в фильмах, в которых его отец выступал либо продюсером, либо актёром.

Бельмондо-старший тоже любил экстрим. Он часто сам выполнял каскадёрские трюки на сцене и не раз получал неприятные травмы. В 52 года, выполняя очередной сложный трюк, Жан-Поль внезапно сорвался с высоты, сильно повредив спину. С тех пор его всегда заменял дублёр.

Спорт заряжал энергией великого актёра, внёсшего огромный вклад в мировое искусство.