У сборной России проблемы. Карпин потерял семь футболистов за неделю

Сборной России осталось провести один матч в эту международную паузу. В 6-м туре квалификации ЧМ-2022 наша команда примет Мальту. Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало — в 21:45.

Соперник не самый грозный, и тем не менее — сборная России подходит к игре в ослабленном виде. За один сбор Валерий Карпин лишился сразу семерых футболистов. Большинство из них уехало в свои клубы из-за травм. А ведь в численном соотношении это практически четверть изначального состава. Разбираем каждый из случаев.

Первым из сборной уехал полузащитник Станислав Магкеев, и сделал он это ещё 28 августа, перед стартовым матчем с Хорватией. Главный врач нашей команды Владимир Хайтин сказал, что игрок «Локомотива» прибыл в расположение сборной с повреждением мышцы бедра. После дополнительного обследования здоровьем Станислава решили не рисковать и дали ему возможность лечиться в клубе. Вместо Магкеева в сборную вызвали защитника Дмитрия Чистякова из «Зенита». О нём мы ещё вспомним.

Уже на следующий день, 29 августа, защитник Сергей Петров укатил обратно в «Краснодар». По словам Хайтина, накануне игрок травмировал правую голень во время тренировки. Петрова осмотрели, провели дополнительное обследование и выявили повреждение мышц, которое не позволило бы ему нормально готовиться к матчам. Вместо Сергея спасать сборную приехал Алексей Сутормин. Игрок «Зенита» — номинальный хавбек, но способен закрыть правый фланг обороны, где обычно носится Петров.

Возвращаемся к Чистякову. 1 сентября, незадолго до матча с Хорватией, выяснилось, что Дмитрий подвернул голеностоп на предыгровой тренировке. С защитником не стали возиться и отправили его в «Зенит», чтобы там провели обследование и приступили к лечению. Итак, минус три игрока перед первым матчем. Едем дальше.

На следующий день после матча с хорватами, 2 сентября, сборная лишилась ещё одного футболиста. Полузащитник Даниил Фомин из-за боли в спине вернулся в расположение «Динамо». Некоторым формулировка показалась подозрительной, но другой официальной информации нет.

3 сентября потери продолжились. Было объявлено, что после матча с Хорватией защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов стали испытывать «небольшой дискомфорт». Оба игрока пропустили матч с Кипром. Про Ионова ничего нового пока не сказали, а вот Марио, похоже, не сыграет и с Мальтой. Вот слова Карпина про защитника ЦСКА: «Фернандес попросил замену ещё с хорватами, дискомфорт в области коленного сустава. Он был готов тренироваться в зале, но не настолько, чтобы мог сыграть завтра. Вряд ли он появится на поле».

Наконец, самый свежий из травмированных — Александр Головин. Полузащитник выбыл из строя накануне матча с Мальтой и уже покинул базу сборной. По словам Карпина, игрок «Монако» во время встречи с Кипром почувствовал боль в области приводящей мышцы, но должен восстановиться к октябрьскому сбору.

На пресс-конференции перед заключительным матчем Карпин отдельно высказался об обилии повреждений в сборной: «Большое количество травм? Семь? Честно, не знаю, сколько, голова сейчас… Первое — некоторые травмировались не здесь, а приехали после тура. Что касается того, что это может быть связано с нагрузками тренерского штаба, то у нас не было не то что высокой нагрузки на тренировке, а даже средней. Все тренировки — средние или просто восстановительные. Мы играем и восстанавливаемся. В какой день нам вообще тренироваться? Так что травмы связаны с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность».

К счастью, ни одна из перечисленных травм не является серьёзной. Но количество повреждений всё равно настораживает. Потерять игрока перед матчем с Кипром или Мальтой не критично, а вот к решающим встречам с конкурентами в октябре и ноябре хотелось бы подойти во всеоружии.