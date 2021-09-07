Спецоперация «Зенита»: как Малком и Клаудиньо улетали из Бразилии ради ЛЧ

Игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо уже несколько дней тренируются в Петербурге, однако из-за них до сих пор переживают в бразильской конфедерации футбола. Дошло до того, что суровые бразильцы написали письмо в ФИФА с требованием о недопуске двух футболистов до игр с «Ахматом» и «Челси» из-за их досрочного отъезда из сборной.

Напомню контекст:

14 августа Клаудиньо получил приглашение в сборную Бразилии. И «Зенит» не мог не отпустить его. О вызове Малкома официально объявили 27 августа, его пригласили из-за неопределённости с приездом игроков АПЛ. 26 августа прошла жеребьёка группового этапа ЛЧ, «Зениту» достался «Челси». До 2 сентября клуб ждал решения УЕФА по допуску команды в Англию. Из-за сложных правил для въезжающих «Зенит» рисковал остаться без Малкома, Клаудиньо и Барриоса. Ведь они находились в Латинской Америке, территория которой помечена британцами как «красная зона». И каждый, кто едет оттуда, обязан 10 дней провести в специальном отеле. 2 августа решения от УЕФА не пришло. «Зенит» срочно обратился к игрокам с требованием вернуться. В этот же день они вылетели в Россию, чтобы те самые 10 дней провести в России («жёлтая зона»).

Бразильская конфедерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА с требованием дисквалифицировать игроков. В комментарии для «Чемпионата» журналист Фабио Алейшо рассказал следующее: «CBF не согласен с тем, что игроки покидали команду. Особенно, учитывая, что они путешествовали и тренировались. Насколько я понимаю, CBF хочет, чтобы «Зенит» каким-то образом наказали за решение об отзыве игроков. Жалоба уже подана и теперь осталось ждать. Я считаю, что если будет наказание, отношения между CBF и «Зенитом» сильно испортятся. И в будущем от этого могут пострадать футболисты. У меня нет информации о разговоре Тите с игроками. При этом именно «Зенит» платит им зарплату и важно учитывать интересы клуба. Учитывая коронавирусные ограничения и позицию английских команд, считаю, что клуб поступил правильно», – сказал Фабио.



А теперь немного фактуры из жизни игроков. Их заранее предупредили, что такой сценарий возможен. При этом Малкома «Зенит» мог вообще не отпускать в сборную, так как вызов пришёл уже вне всяких официальных сроков. Конфедерация обратилась в клуб с просьбой пойти навстречу, несмотря на серьёзные причины для отказа. «Зенит» согласился, понимая, как важно для нападающего участие в матчах сборной.

Дальше существовала дата принятия решения – 2 сентября. Именно в этот день УЕФА планировал чётко обозначить позицию по проведению матча в Лондоне и допуску игроков из «красной зоны». Но официального заявления так и последовало. И «Зенит» вынужден был принимать непростое решение: либо надеяться на чудо (а никаких заявлений нет до сих пор), либо срочно призывать латиноамериканцев обратно. При этом, по моей информации, клуб получил негласное согласие от УЕФА и РФС на эту спецоперацию.

Малком полузащитник «Зенита» «Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов. Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить. Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у нас трудовой контракт. Ждём скорейшего разрешения вопроса».

Малком и Клаудиньо поговорили с главным тренером, сами заказали самолёт и полетели в Петербург. Поступали ли им угрозы? Вероятно, это не совсем правильная формулировка. «Зенит» лишь напомнил, что в первую очередь футболисты должны считаться с интересами клуба, который им платит деньги. Игроки всё поняли. И незамедлительно приняли решение.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

С Барриосом ситуация чуть сложнее. Первое — у него в любом случае возникли бы проблемы с вылетом, так как команда в период принятия решений находилась далеко от аэропорта. И вероятность его своевременного возвращения из «красной зоны» в принципе была не высокой. Второе — Вильмар сообщил, что он основной игрок сборной и не может так быстро оставить парней.

Вероятно, Барриос не сыграет с «Челси». Так как чёткой позиции УЕФА и ФИФА по вопросам передвижения футболистов до сих пор нет. И, видимо, никого не волнует нарушение спортивного принципа.



И самый главный вопрос – насколько велика вероятность реальной дисквалификации Малкома и Клаудиньо за отъезд из сборной, и как насчёт санкций в отношении «Челси» за то, что он не отпустил своих сборников. По моей информации, шансы невысоки. «Зенит» проинформирован и держит ситуацию на контроле. При этом формальные основания для наказания есть к обоим клубам. Это подтвердил «Чемпионату» спортивный юрист Михаил Прокопец.



«В соответствии с нормами ФИФА у клубов есть безусловная обязанность отпускать футболистов в национальные сборные за исключением случаев травм или отказа от участия самих футболистов. В данном случае мы видим, что травм у игроков нет, они тренировались как с «Зенитом», так и со сборной Бразилии.



В статье 5 приложении № 1 к Регламенту по статусу и переходу футболистов ФИФА говорится, что игрок, вызванный национальной ассоциацией для игры за одну из своих сборных команд, не может выступать за клуб в период, на который игрок отпущен в сборную команду (или должен быть отпущен), и дополнительно 5 дней, если иное не согласовано с национальной ассоциацией.



10 сентября сборная Бразилии проводит отборочный матч к ЧМ-2022 с Перу. Матч «Зенита» с «Ахматом» состоится 11 сентября, матч «Зенита» с «Челси» – 14 сентября. Оба этих матча состоятся менее чем через 5 дней со дня, когда сборная Бразилии проводит свой последний матч в это «международное окно» (для вызова игроков в сборные команды).

Следовательно, бразильская сторона требует запрета для Малкома и Клаудиньо играть за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси», по их мнению, в соответствии со статьёй 5 приложения № 1 к Регламенту по статусу и переходу футболистов ФИФА. Именно на это правило ссылаются бразильцы.



Что касается возможных последствий, то на «Зенит» и могут быть наложены дисциплинарные санкции (статья 6 приложения № 1 к Регламенту ФИФА по статусу и переходам игроков). Это может быть штраф, а также запрет футболистам участвовать в этих матчах.

На практике уже был один похожий случай: в 2015 году «Вест Хэм» отозвал футболиста из сборной в связи с травмой, а через 18 дней он забил гол, выступая за клуб. Клуб оштрафовали на £ 71 000», – сказал Прокопец.

В сложившейся ситуации в выигрыше остались только английские клубы. Тот же «Челси» никуда не отпустил Тьяго Силву и теперь ни о чём не беспокоится. В здоровом мире УЕФА и ФИФА должны бы на это отреагировать, но не делают этого. Судя по молчанию футбольных властей, для них это нормальная ситуация.