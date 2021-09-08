Россия вымучила победу над Мальтой. Не такой футбол мы ждём от команды Карпина

Сборная России одержала вторую подряд победу под руководством Валерия Карпина, переиграв Мальту на стадионе «Спартака». Но наша команда уступила первое место: у Хорватии уже лучше разница мячей.

Карпин удивил составом. В основе сборной России по сравнению с матчем на Кипре не оказалось не только получившего повреждение Головина, но и Джикии, Самошникова и Черышева. Главный сюрприз – выход на позиции крайнего защитника Кузяева. На первый взгляд, тренер сделал очень странный выбор, учитывая присутствие в заявке более адаптированных к этой позиции Самошникова и Сутормина. За скроенный наспех квартет защитников из Кузяева, Дивеева, дебютировавшего в сборной Осипенко и Караваева было тревожно, ведь Мальта перед этим туром уступала по количеству забитых голов в группе только России. Гости наколотили даже больше мячей, чем Хорватия (шесть против пяти)! Вот такой «карлик» к нам приехал.

Помня о том, как сборная России начинала матчи с Хорватией и Кипром, стоило ждать, что в первые 15-20 минут наши зажмут Мальту на её половине, как хулиганы жертву в подворотне, с целью отнять ценный мяч. Так и произошло. Самым беспощадным в банде Карпина оказался её новый (третий за неделю) капитан – Смолов. Он забил быстрый гол уже на 10-й минуте. Правда, при помощи вратаря сборной Мальты, совершившего грубую ошибку под прессингом нападающего.

Мальтийцы при итальянском тренере Дэвисе Мандже любят и уже в общем-то неплохо умеют контролировать мяч. Почти все свои голы они забили после позиционных атак. Вот и в матче с нашими искали решения под давлением, а не играли в «бей-беги». При розыгрыше мяча один из центральных защитников поднимался выше, добавляя вариантов в средней линии, а в перепасовке активно задействовался голкипер Бонелло. Между тем тренер сборной России Виталий Кафанов недавно признался в интервью для «Чемпионата», что подсчёты профессионалов показали: чем чаще разыгрываешь так мяч, тем чаще допускаешь ошибки и провоцируешь опасную атаку и голы в свои ворота – поэтому на Евро-2020 всё меньше сборных использовали вратаря при выходе из обороны в моменты прессинга. Манджа продолжает играть в рискованном стиле, и до перерыва именно Бонелло дарил самые опасные моменты сборной России.

Естественно, и у нашей команды были свои идеи при владении. Например, центральные защитники часто переводили мяч вперёд длинными передачами – на Ионова, врывавшегося из глубины за спины центральным защитникам, на Смолова или инсайдов между линиями, на подключавшихся вперёд Караваева с Кузяевым.

Иногда это приводило к напряжению у ворот соперника. Но в целом, получив преимущество, сборная России не понимала, как его развить. Снижая давление, команда Карпина перестаёт контролировать игру. Мальта организовала несколько опасных выпадов, хорошо создавала ширину за счёт вингбеков. Гости имели шансы забить ответный гол. В результате в первом тайме хозяева даже уступили по ударам – 4:5 (но в створ – 2:0).

В перерыве Карпин заменил Ерохина и Захаряна на Зобнина с Бакаевым. Почему именно полузащитники «Зенита» и «Динамо» показались тренеру лишними на поле, судить непросто. Вопрос не в том, что они действовали полезнее кого-то другого в сборной России – просто менять можно было любого хавбека.

Надо признать, что после перерыва Мальта в течение большого отрезка играла лучше России. У команды Манджи очень организованная и продуманная игра. И в тех случаях, когда мальтийцы не доводили хорошую идею до абсурда (то есть защитники не пасовали вратарю назад и в створ, будучи вместе с ним под давлением соперника), Бонелло эффективно участвовал в розыгрыше и превращался со своей передачей, по сути, в дополнительного полевого игрока. Подходы гостей к штрафной хозяев завершались паникой в обороне сборной России. Нашим защитникам недостаёт сыгранности, из-за чего, в частности, страдало взаимодействие на стандартах, а «наевшегося» Баринова игроки группы атаки мальтийцев дёргали хитрыми открываниями в зоне опорника.

Карпин продолжал делать замены, чтобы за счёт движения свежих игроков отодвинуть Мальту подальше от ворот сборной России. Вышли Самошников и Заболотный, потом – Жемалетдинов. Ушёл среди прочих Смолов: статистика Фёдора в роли капитана – 32 касания мяча, четыре удара (три в створ), две обводки и 16 передач с точностью 50%. В этот раз Смолов проявил себя как бомбардир, а не в подыгрыше.

Примерно с середины второго тайма мальтийцы начали всё заметнее уставать, у гостей выросло количество брака. В конце концов наши стали всё чаще появляться у ворот трюкача Бонелло и заработали пенальти. Рука Камензули остановила удар поднявшегося в среднюю линию Кузяева – Бакаев забил с «точки».

Команда Карпина заметно подправила статистику, выиграв второй тайм по ударам 15:4 (в створ – 5:3). На последних минутах едва не добыла даже крупную победу, когда защитник мальтийцев, казалось, из ворот вынес мяч после удара Осипенко. Тем не менее после матча было скорее чувство усталости от просмотра футбола, а не счастья. Сборная России вымучила победу над одним из аутсайдеров группы. Кстати, по удивительному стечению обстоятельств незадолго до начала этой встречи российская молодёжка тоже переиграла дома Мальту в квалификации Евро-2023, но совсем с другим счётом – 6:0.