Карпин – не волшебник. Сборная мучилась с Мальтой точно так же, как и в старом матче

А если оценивать все три игры нового микроцикла, то футбол России всё ещё очень сырой. Перед октябрём требуются кардинальные улучшения.

Если бы в этот вечер напротив сборной России оказалась команда, которая к своей смелой и прогрессивной игровой системе добавила бы ещё и чуточку класса, то мы бы, конечно же, не выдержали и пропустили. А может, даже не один гол. Мальта слишком легко проходила середину поля, разбивала наш прессинг, доставляла мяч между линиями или разворачивала всю оборону диагоналями, а потом ей банально не хватало чёткого финального действия. Так продолжалось вплоть до второго гола России с пенальти.

Самое интересное, что изначально Мальта казалась идеальным соперником для подготовки со всех точек зрения. Уже длительное время команда Дэвиса Манджи делает ставку на выход вперёд через контроль, сочетание коротких и средних передач, вытягивание соперников в прессинг и последующую попытку его быстрого прохождения за счёт ускорения атаки. Смелость постоянно перетекает в авантюризм – в каждом из последних матчей, без исключения, Мальта получала моменты и голы после потерь на своей трети поля. Индивидуальных качеств футболистов не хватает для игры в такой сложный футбол, но они всё равно пробуют, даже через ошибки.

В обороне Мальта тоже явно не классический «андердог» — пусть чаще всего отказывается от высокого давления, но не садится безнадёжно низко, старается держать высокую линию, пространство за спинами её защитников можно использовать. Да и во фланговых зонах его чаще всего достаточно. Играть с Мальтой должно быть интересно и приятно. Выражаясь штампом, она играет сама и позволяет это делать сопернику.

Поэтому и казалось, что во вторник мы увидим самый цельный матч при Карпине. В игре с Мальтой можно было продемонстрировать сразу все новые наработки, этому способствовало множество факторов:

1) команда находилась вместе уже не два дня, а больше недели, и какие-то вещи через тренировки (которых было мало, но всё же) и матчи должны были улучшиться;

2) это был отличный матч для отработки и повышения эффективности собственной прессинг-структуры. Мальта не меняла радикально систему и алгоритмы: всё осталось примерно таким же, как было прежде. Ко всему этому можно было подготовиться;

3) хотелось уже увидеть реальную игру с позиции силы, неугомонное давление и хотя бы несколько сочных козырей в позиционной атаке. То, чего не хватало в предыдущих играх.

А что мы увидели в итоге?

Прессинг снова оказался разрозненным, особенно в первом тайме. Да, мы забили гол после чужой ошибки и получили ещё пару возможностей (это читалось – то же самое было и в первом матче в марте), но давайте обсуждать не эпизоды, а цельность. До перерыва и в начале второго тайма Мальта угрожающе часто разбивала наше давление либо за счёт вратаря, либо за счёт смещения крайних нападающих к середине и создания численного преимущества, либо благодаря совокупности этих факторов. Середина проходилась быстро, компактности у России не наблюдалось, Баринов дыры в центре в одиночку не закрывал.

С позиции силы играть тоже не получилось. Окончательный перевес был достигнут только в последние 25 минут, а до этого Россия реально боролась с соперником на равных. Причём Мальта даже лидировала по количеству ударов до 68-й минуты: восемь против пяти. По владению было примерное равенство (в отрыв тоже получилось уйти только в концовке). Ни о каком доминировании не могло идти и речи. Отрезками при 1:0 мы даже играли вторым номером.

Позиционная атака вновь не порадовала. Большинство ударов и опасных моментов состоялось после прессинга, быстрых атак или стандартов. Если бы Мальта не привозила сама себе голы, неизвестно, забили бы мы вообще до перерыва. Лишь 6% позиционных атак были доведены до ударов (четыре из 62). Фланговые треугольники снова не работали, а единственным алгоритмом, который бросался в глаза, стали открывания Ионова за спину центральным защитникам после предварительного ухода Смолова в глубину и вытягивания оппонента.

Наконец, кадровые решения, которые принято сравнивать с решениями Черчесова, тоже показались неоднозначными. И здесь можно чуть расширить рамки и поговорить сразу обо всех трёх матчах.

Смолов, пусть и забил, умудрился даже с Мальтой потерять уйму мячей (точность передач – 56%, девять из 15, с обостряющими пасами наблюдались большие проблемы), плохо боролся и выключался в прессинге. И тот факт, что Фёдора не оказалось ни в старте с Хорватией, ни по ходу той игры, намекает на то, что Карпин его попросту побоялся использовать в действительно серьёзном матче – там требовалась системность и стабильность. Черчесов этого тоже боялся.

Миранчук провёл 58 минут, но сыграл так себе – восторгов здесь быть не может. В других матчах оценка была примерно такой же, на него всё ещё сложно рассчитывать как на безусловного игрока стартового состава. Захарян конкретно выпал, даже в матче с Хорватией он смотрелся более вовлечённым и конструктивным. Осипенко? Неплохой матч, два опасных удара после стандартов и почти забитый гол, низкий общий процент брака, но тяжеловатые развороты и медленная реакция – не сказал бы, что оборона штрафной с Мальтой была такой уж идеальной, мяч ходил вдоль нашей вратарской часто.

За всеми новичками или звёздными возвращенцами нужно наблюдать дальше. Нет ни одной бесспорно яркой или цельной фигуры, глядя на футбол которой мы бы сейчас приговаривали: «Ого! Где же этот парень был раньше, почему от него отказывался Черчесов? (и, справедливости ради, того же Захаряна прежний тренерский штаб звал ещё перед Евро – просто вмешалась болезнь)».

То же самое касается и общей игровой модели. Да, у команды теперь появилась стабильная структура 4-3-3, только по ней есть уйма вопросов: начиная с Баринова в опорной зоне и заканчивая эффективностью атакующих алгоритмов (ещё раз вспомним, что в матче с Хорватией мы вообще ничего не создали) и правильностью размещения игроков на поле. Сейчас все говорят о смелой обороне и прессинге, хотя прессинг чаще всего был и при Черчесове – а какое-то время вообще считался главным козырем команды.

Хотелось бы увидеть что-то другое. Но пока подождём. В конце концов, бессмысленно оценивать команду слишком строго после первого же сбора, тем более футболистов мирового уровня у нас, как теперь убедился и Карпин, всё ещё не появилось. Спасибо за неплохой общий результат – и отдельно за то, что при всех мучениях всё-таки не наварили сенсацию в игре с Мальтой, а довели встречу до победы.



В октябре и ноябре будет гораздо сложнее – нужно ощутимо прибавлять.