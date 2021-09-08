ФИФА забанила 10 бразильцев. «Зенит» просчитался, выдернув своих игроков из сборной?

Два футболиста «Зенита» были вызваны в сборную Бразилии, но фактически сразу улетели обратно в Россию, так и не сыграв за национальную команду. «Зенит» вернул футболистов, потому что иначе получилось бы несправедливо, по мнению клуба. Логика такая:

Скоро матч «Челси» — «Зенит» в Лиге чемпионов. Команды АПЛ (в том числе «Челси») не отпустили своих футболистов в страны, которые находятся в красном списке. Например, Салах не полетел в Египет, а девять других игроков — в сборную Бразилии. После такой поездки футболистам пришлось бы сидеть в Англии на карантине и пропустить несколько матчей.

Присутствие Клаудиньо и Малкома в сборной после 2 сентября делало невозможным их поездку на матч «Челси» — «Зенит». В Питере посчитали, что клубы АПЛ незаслуженно получают преимущество. Действительно, выглядит не совсем справедливо, когда Тьяго Силва получает вызов в сборную Бразилии, но остаётся в клубе.



Однако теперь ФИФА наказала и «Зенит», и английские клубы. Футболисты, которым не дали сыграть за сборную Бразилии, получили бан на пять дней в клубе. Судя по всему, речь идёт о том, что 10 футболистов пропустят и ближайший тур в чемпионате, и, вероятно, матч в еврокубках.



По информации «Чемпионата», в Питере рассчитывали на негласную договорённость с УЕФА, но что-то пошло не так. Возможно, стоило чуть меньше доверять источнику, который консультировал в УЕФА. А может, стоило и обзавестись источниками в ФИФА, потому что именно этот орган принимал решение.



Юрист Михаил Прокопец сказал в интервью «Чемпионату» достаточно очевидную вещь: «Понятно, что ФИФА будет защищать систему сборных».



«Зенит» предпринял резкий шаг, выдернув футболистов, которые уже находились в сборной. Вроде даже наигрывались для игры в основе. Именно это и разозлило руководство сборной Бразилии. Похоже, самый простой сценарий для «Зенита» был другим. Если сейчас два футболиста пропустят два матча (с «Ахматом» и «Челси»), то можно было, соблюдая все нормы, ограничиться тем, что только один футболист «Зенита» пропустил бы лишь один матч.

Изначально в сборную был вызван только Клаудиньо. А вот Малкома пригласили с опозданием. Клуб имел право не отпускать второго футболиста. Если бы уехал один Клаудиньо и провёл сбор в национальной команде, то он вернулся бы и сыграл с «Ахматом» — пропустил бы только матч в Лондоне. Как и Тьяго Силва.



«Зенит» — не единственный клуб, который столкнулся с этой проблемой. По нашей информации питерцы коммуницировали с другими командами, которые столкнулись с такой же ситуацией (не только «Зениту» нужно лететь в Англию на следующей неделе). Показательно, что другие европейские клубы по каким-то причинам не стали устраивать зарубу со сборной Бразилии.



«Зенит» и англичане повели себя резко. Хотя в случае с нашей командой этому способствовала и пассивная позиция ФИФА, которая вводила в заблуждение. Если бы международная организация раньше дала понять, какие последствия ждут англичан, то «Зенит» не ввязывался бы в эту историю.

И ещё один нюанс. В этом году «Зенит» покинул спортивный директор Хавьер Рибалта. Сейчас человека на такой должности в клубе просто не существует. Интересно, Рибалта смог бы отговорить руководство от этой затеи?



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Пресс-секретарь ФК «Зенит» Антон Макаренко прокомментировал ситуацию для «Чемпионата»:



«Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте и с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему.



ФК «Зенит» со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошёл навстречу и отпустил игрока.



На данный момент никаких чётких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующих в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную Бразилии.



Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях».