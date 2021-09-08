Канделаки рулила главным спортивным каналом страны шесть лет. Кто теперь её заменит?

На федеральном спортивном канале перемены: Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера и заняла должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа». В её новые обязанности будет по-прежнему входить развитие субхолдинга «Матч» (только уже на другом уровне), а также курирование деятельности развлекательных телеканалов, которые входят в «ГМХ» – ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», 2х2 и другие. Помимо этого, Канделаки будет заниматься запуском и развитием информационного агентства «Матч».

«Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора «Газпром-медиа».

Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время», – заявил генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Должность генерального продюсера «Матч ТВ» занял Александр Тащин – с прошлого года он работал на канале главным редактором.

В своём телеграм-канале Тащин написал, что «новость о назначении стала для него во многом неожиданной», но он принял предложение Жарова «с благодарностью». «Перед «Матч ТВ» по-прежнему будут стоять самые высокие цели в области спортивных медиа – мы продолжим курс развития телеканала в области цифровизации и точечного общения с потребителем, продолжим показывать все главные события в мире спорта и развивать его. За год мы построили сильнейшую и профессиональную команду, которая уже показала себя на многочисленных мировых спортивных форумах», – также написал Тащин.

Шесть лет Канделаки во главе «Матч ТВ»

«Матч ТВ» разросся: запустили «Матч Премьер» (платный канал), «Матч! Страна», «Футбол 1, 2, 3» (платный пакет), «Матч! Боец», «Матч! Арена», «Матч! Игра» (все три входят в платный пакет «Спорт») и «Конный мир ТВ».

При этом «Матч ТВ» потерял много комментаторов и ведущих, имена которых давно на слуху: Василий Уткин ушёл на старте проекта из-за конфликта с Канделаки, Александр Кузмак покинул канал из-за «разногласий с руководством», Владимир Стогниенко «ушёл сам», Кирилл Дементьев и Алексей Андронов попали под массовые сокращения в 2016-м, Геннадий Орлов исчез из эфиров после скандала (в сеть попали его разговоры про то, как Канделаки обанкротила «Матч ТВ»). Из последних громких уходов – прощание с каналом Нобеля Арустамяна.

«Матч ТВ» потерял права на трансляции ЛаЛиги, но сохранил за собой Серию А. Англию удалось вернуть спустя несколько лет, переплатив огромные деньги: по информации «Чемпионата», канал потратил порядка € 25 млн, хотя раньше предлагал за английский чемпионат € 5,5 млн. Сейчас придётся бороться ещё и за РПЛ: канал сделал предложение лиге в размере 4 млрд рублей, но Okko, по сообщениям СМИ, готов заплатить за российскую Премьер-лигу 6 млрд.

В июле этого года Канделаки рассказала, сколько зарабатывает канал: «Доход «Матч ТВ» в год составляет порядка 5 млрд рублей. Это то, что мы зарабатываем на спорте. Подчеркну — мы не просто зарабатываем на спорте, но и тут же реинвестируем в него. Например, в популяризацию тех видов, которые никогда не были популярны в России. То же регби».

Финансово самым успешным годом получился 2018-й: выручка ООО «Национальный спортивный телеканал» (оператор канала) выросла с 12,59 млрд до 15,32 млрд рублей (+21,6%), а чистая прибыль составила 1,59 млрд рублей. На конец 2017 года «Матч ТВ» всё ещё оставался в убытках, но уже был близок к выходу «в ноль»: в 2015-м, когда канал запустился, убыток составил 1,24 млрд рублей, в 2016-м – 1,74 млрд руб, а в 2017 – 51 млн руб. В 2019 году выручка упала на 3,3% (14,82 млрд руб), а чистая прибыль сократилась аж на 41,3% (до 931,6 млн руб). В пандемийном 2020-м, несмотря на отмены многих соревнований, канал заработал 1,78 млрд рублей при выручке в 14,9 млрд руб.

Канал активно развивался в диджитале – за январь-ноябрь 2020 года количество зрителей в онлайне составило 430 млн человек, а к концу года количество установок приложения выросло на 18% по сравнению с предыдущим и превысило 5 млн.

В технологичном плане «Матч ТВ» тоже сделал шаг вперёд: в прошлом году канал попробовал по-новому показывать на сайте финал Лиги чемпионов (играли «ПСЖ» с «Баварией») – пользователи могли сами выбирать, как им смотреть футбол, то есть переключаться между камерами. Та трансляция собрала 1,8 млн просмотров, что стало рекордом. На Олимпийских играх спортсмены оказывались в студии рядом с ведущим, находясь при этом в Токио.

По итогам 2020 года среднесуточная аудитория канала составила 134,5 тыс. человек, рейтинг канала — 0,2%, доля — 1,2%. «Матч ТВ» не попал даже в десятку лидеров по телесмотрению.

Что изменилось на канале с приходом Тащина

Александр до прихода на «Матч ТВ» прошлым летом руководил дирекцией спортивного вещания ВГТРК, а до этого работал на канале «Россия 2». Его бывшие и нынешние коллеги рассказали «Чемпионату», что он активный болельщик «Динамо», чего не скрывает; большое внимание уделяет телевизионным рейтингам; за год был приближён ко многим крупным проектам канала. Из основных изменений – с февраля этого года «Матч ТВ», чтобы повысить рейтинги, закупил выпуски тележурнала «Главная дорога», шоу «Танцы» и начал показывать сериалы и фильмы, в частности, боевики с Сигалом и Норрисом. Эксклюзивные документальные проекты выпускаться перестали, потому что они не влияют на рейтинг.

И для знакомства – немного цитат.

«Мы стремимся к тому, чтобы спорта в нашей эфирной сетке было еще больше, чтобы его доля неизменно росла. Конкуренция заставляет нас искать свежие форматы для удержания своего зрителя и привлечения молодой аудитории. У нас есть определенные задумки на сей счёт, и мы обязательно их реализуем в новых проектах и форматах. Скоро вы сами все увидите», – говорил Тащин в интервью Sport24.

«Кто на спартаковские каналы в телеграме подписан, тот в цирке не смеется», – писал он в своём телеграм-канале.

О фигурном катании: «Нам интересны любые спортивные соревнования, где участвуют и побеждают российские спортсмены. Но фигурное катание в основном «женский» вид спорта. Поступаться же нашими главными активами ради экспериментов – непрофессионально».

Об эфире с Ольгой Бузовой: «Как спортивного болельщика – да, расстраивает, что во время Евро с участием нашей сборной основным инфоповодом был приход Ольги Бузовой. Но, с другой стороны, спорт – это не только очки, голы и секунды. Как главного редактора меня это может только радовать. Значит, мы можем говорить не только о спорте, мы можем привлекать не только спортивную аудиторию. Я бы не сказал, что это прямо главная пиар-победа. Но это был наиболее рейтинговый инфоповод для канала. И наиболее цитируемый, естественно».

О Евро: «Мы отработали прекрасно. В этом году у нас феноменальный рост по соцсетям, по сайту. Мы были лидерами по цитируемости во время чемпионата Европы. Огромный прирост в соцсетях. у нас 330 тыс. новых подписчиков, 14,5 миллиона взаимодействий – это в 2,5 раза больше, чем было на ЧМ-2018, который вызвал куда больший зрительский интерес. 70 млн просмотров видео – при том, что мы практически не могли использовать хайлайты. У всех наших конкурентов вместе взятых результаты будут не лучше с этой точки зрения».

И последнее – о главной теме последних недель, о ТВ-правах на РПЛ. Тоже из телеграм-канала Тащина: «Мы убеждены, что российский футбол – это не только про бизнес, но и про социальную ответственность. Когда мы говорим о европейских практиках, то часто забываем важную составляющую этих бизнес-процессов – покупательскую способность населения и готовность платить за контент.

Сейчас много говорят о неких коллаборациях наших коллег – когда центральные матчи останутся в федеральном эфире, а все остальные уйдут на платные интернет-платформы. Будет ли доволен пожилой болельщик условных «Нижнего Новгорода» или «Уфы», когда не увидит ни одного матча любимой команды в федеральном эфире? Сомневаюсь. А, будем честны, на данном этапе эти матчи не представляют рейтингового интереса для центральных каналов. Смогут ли родители юного болельщика выделить из семейного бюджета деньги на ежемесячную подписку? И таких личных историй по стране – великое множество, сотни тысяч.

Мы, будучи профильным спортивным телеканалом, предлагаем принципиально иной подход – да, у нас есть платная подписка на «Матч Премьер» (стоимость которой, кстати, не меняется уже очень давно). Но также мы показываем матчи всех команд в эфире федерального «Матча» – поэтому у нас можно смотреть и дерби, и матчи команд не из первой восьмерки.

Кроме того, мы единственный телеканал, который умеет упаковывать спорт – точно знаю, что наши кейсы коллеги используют в качестве примера для своей работы. Эксперты, студии на стадионах и Останкино, мультитрансляции и многое другое – это наша гордость и уровень, к которому другие пока лишь стремятся. Критику видим, работаем над собой, но одновременно радуемся и такой обратной связи, ведь худшее, что может быть в спорте – это равнодушие».