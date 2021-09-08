Клубы АПЛ лишились игроков сборной Бразилии. У «Сити» сыграет третий вратарь

ФИФА запретила группе бразильских футболистов играть в ближайшем туре АПЛ, а некоторые пропустят и старт группового этапа Лиги чемпионов. Разбираемся, как так вышло.

Почему забанили бразильцев?

Со 2 по 10 сентября в Южной Америке должны были состояться матчи отбора ЧМ-2022. Первые игры прошли без проблем, а вот встреча Бразилии с Аргентиной наделала шуму. Четверо аргентинских игроков АПЛ нарушили закон при въезде на территорию Бразилии, а представители министерства здравоохранения и бразильская полиция решили депортировать их прямо с футбольного поля. Матч оказался сорван.



Прошло ещё три дня, ФИФА не разобралась, кто прав, а кто виноват в предыдущем кейсе, как возник новый. Бразильская конфедерация футбола обратилась в ФИФА с просьбой запретить нескольким клубам АПЛ использовать бразильских игроков в ближайших матчах. И добилась своего.

Кто не сможет играть?

Бан от ФИФА получили не все бразильцы АПЛ, а лишь восемь человек из пяти клубов. Дело в том, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лидс» отказались отпускать своих футболистов на матчи отбора в Южной Америке. Решение обусловлено сложной ситуацией с коронавирусом в южноамериканских странах. Бразилия входит в тройку по числу заболевших (20,9 млн человек), Аргентина занимает восьмое место в мире (5,21 млн). По числу смертей во время пандемии Бразилия и вовсе вторая, а в десятку, помимо неё, входят Перу и Колумбия. Аргентина расположилась на 12-м месте.



Короче говоря, у клубов АПЛ были основания оставить игроков в Англии. Но нормы ФИФА говорят об обратном. В соответствии с ними у клубов есть «безусловная обязанность отпускать футболистов в национальные сборные за исключением случаев травм или отказа от участия самих футболистов». В статье 5 приложении № 1 к Регламенту по статусу и переходу футболистов ФИФА говорится, что игрок, вызванный национальной ассоциацией для игры за одну из своих сборных команд, не может выступать за клуб в период, на который игрок отпущен в сборную команду (или должен быть отпущен), и дополнительно 5 дней, если иное не согласовано с национальной ассоциацией.



Бразильская ассоциация действовала с позиции силы и попросила ФИФА ввести санкции против клубов, задержавших игроков.

В итоге в следующем туре АПЛ не сыграют:

· Фред («Манчестер Юнайтед»);

· Фабиньо, Алисон и Роберто Фирмино («Ливерпуль»);

· Рафинья («Лидс»);

· Эдерсон и Габриэл Жезус («Манчестер Сити»);

· Тьяго Силва («Челси»).



Вообще-то под запрет должен был попасть и Ришарлисон, но претензий к игроку «Эвертона» у бразильской конфедерации не оказалось. Дело в том, что до этого форвард сыграл на Олимпиаде-2020, а ливерпульский клуб этому не препятствовал.



Бан означает, что тренеры АПЛ не смогут задействовать игроков в ближайшем матче. Так, например, Пепу Гвардиоле придётся поставить в ворота третьего вратаря 36-летнего Скотта Карсона, который сыграл за «Сити» лишь однажды. Второй кипер Зак Стеффен 6 сентября сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной США.

На какой срок забанили игроков?

Срок дисквалификации названных игроков — пять дней (с 10 по 14 сентября включительно). Это значит, что они точно пропустят ближайшие игры в АПЛ, а Фред с Тьяго Силвой останутся ещё и без матчей с, соответственно, «Янг Бойз» и «Зенитом» в Лиге чемпионов.

В других чемпионатах такая же ситуация?

Аналогичные санкции коснулись «Зенита» из-за Малкома и Клаудиньо. Как объяснял «Чемпионату» спортивный юрист Михаил Прокопец, у санкт-петербургского клуба не было шансов избежать наказания: «Мы видим, что травм у игроков нет, они тренировались как с «Зенитом», так и со сборной Бразилии».



Правда, ситуация в санкт-петербургском клубе несколько отличается от той, что произошла с игроками АПЛ. «Зенит» игроков в сборную всё-таки отпустил, а затем экстренно отозвал обратно, чтобы они успели отсидеть карантин перед полётом в Лондон.



Латинская Америка для Великобритании, в которой состоится матч — «красная зона». Каждый человек (и спортсмен в том числе) обязан отсидеть 10-дневный карантин перед тем, как сможет свободно передвигаться по стране. Именно поэтому «Зенит» спешил с Малкомом и Клаудиньо, а тренер бразильцев Тите пошёл навстречу и отпустил игроков. А вот по Вильмару Барриосу договориться с представителями Колумбии не получилось. Вероятно, опорник также пропустит матч в Лондоне — только не из-за бана, а потому что должен отсидеть карантин, которого избежали Малком и Клаудиньо.

Кстати, Россия для Великобритании — «жёлтая зона», поэтому на границе у «Зенита» могут возникнуть проблемы из-за непризнания российских вакцин от коронавируса, но это уже совсем иная история.



Что касается других стран, то почти вся Европа, в том числе Франция и Испания, всё ещё облегчают карантинные условия для спортсменов. Ла Лига же выпустила заявление, что поддержит клубы, которые предпочтут не отпускать игроков на матчи в Южную Америку.



Президент ФИФА Джанни Инфантино просил правительство Великобритании пойти на уступки и отменить обязательный карантин для футболистов, но положительного ответа не последовало.