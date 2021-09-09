Любимый класс Галицкого. Где теперь воспитанники «Краснодара» 1999 года рождения

В летнее трансферное окно «Краснодар» расстался с тремя собственными воспитанниками – Магомедом-Шапи Сулеймановым, Ильёй Жигулёвым и Даниилом Уткиным. Мечта Сергея Галицкого — собрать состав из выпускников академии — по-прежнему далека от осуществления, а из футболистов 1999 года рождения (поколение, которое считалось самым талантливым) в основе «быков» остался только Матвей Сафонов. Рассказываем, куда пропали воспитанники «Краснодара», выигравшие летом 2016-го первенство России среди сверстников, а в сезоне-2017/2018 молодёжную лигу.

Магомед-Шапи Сулейманов

Вингер «Краснодара» уехал играть в Турцию, перейдя в последний день трансферного окна в «Гиресунспор» на правах аренды. Впрочем, перед этим он продлил контракт с родным клубом. Сулейманов не был игроком стартового состава, но всё равно принял участие в 27 матчах прошлого чемпионата (четыре гола, один ассист). Лучшим для Шапи остаётся сезон-2018/2019: тогда он забил восемь мячей в РПЛ за 20 матчей и отметился тремя голами в Лиге Европы. Сулейманову в то время прочили звёздное будущее. За четыре года в первой команде «быков» вингер сыграл 118 матчей (причём в 82 играх выходил на замену), забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Даниил Уткин

21-летний полузащитник сыграл в двух сезонах РПЛ более 20 матчей в каждом, но так и не смог закрепиться в стартовом составе «Краснодара». Статистика Уткина тоже не впечатляет – семь голов и три ассиста в 64 играх. В молодёжке и дубле показатели были лучше: 95 матчей, 39 мячей и 15 голевых передач.

В середине июля Уткин стал игроком «Ахмата», перейдя в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона. Даниил сразу показал себя, забив три гола в первых шести матчах чемпионата. Он здорово исполнял штрафные.

«Весной дважды разговаривал с Даниилом и его агентом. Сначала они рассматривали клубы с другими финансовыми возможностями. Но удалось убедить: «Ахмат» — правильный выбор. Ненахов и Ильин перешли от нас в «Локомотив» и «Краснодар», Мелкадзе вернулся в «Спартак». Футболисты в «Ахмате» не застаиваются, а растут, игроки видят в этом преимущество. Не только Уткин, но и ещё три футболиста пришли к нам, согласившись на существенное понижение зарплаты: Лысцов, Карапузов, Коновалов. Разница у кого-то — миллион и более. В сборную, наверное, рановато: Уткин будет играть сильнее. В силу ряда причин он прошёл не всю предсезонную подготовку», – поделился мнением об игре Уткина главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев.

Иван Игнатьев

Нападающий дебютировал в большом футболе в 18 лет, выйдя в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игнатьев сразу продемонстрировал талант – в первых четырёх играх РПЛ забил два гола и отдал голевую передачу. В сезоне-2018/2019 форвард чаще появлялся на поле: за 20 матчей чемпионата России наколотил семь мячей и сделал четыре результативные передачи, а кроме того, отметился двумя голами в Кубке страны. Вслед за результативностью повышалась трансферная стоимость Игнатьева, которая на пике составляла € 7,5 млн.

Завышенные аппетиты по зарплате и разного рода недопонимания привели к тому, что Иван не продлил контракт с «Краснодаром» и за € 7 млн перешёл в «Рубин» в январе 2020 года. Проведя в Казани более полутора лет, Игнатьев так и не стал главной звездой строящейся команды. Напротив, угодил в запас, получив и в Казани роль игрока ротации. За 35 матчей форвард забил три гола и отдал три голевые передачи. Как показало время, руководство «быков» грамотно сработало, продав воспитанника в «Рубин».

Матвей Сафонов

Сафонов, который минувшим летом дебютировал в сборной России, близится к значимой цифре – 100 матчей за «Краснодар». 22-летний вратарь сыграл 87 игр за основной состав, 25 из которых провёл «на ноль». На данный момент Сафонов – первый номер на вратарской позиции и, за редким исключением, не даёт усомниться в своём мастерстве. В прошлом сезоне Матвей дебютировал в Лиге чемпионов, а в некоторых встречах даже получал капитанскую повязку. Его конкуренту, 35-летнему Городову тяжело конкурировать с многообещающим воспитанником клуба. К 22 годам Сафонов дважды взял бронзу чемпионата России, а в сезоне-2019/2020 вошёл в список 33 лучших футболистов РПЛ и стал лучшим молодым игроком.

Артём Голубев

Голубев практически не получил шансов в главной команде «Краснодара». Полузащитник принял участие в пяти матчах (два – в чемпионате России, два – в Лиге Европы, один – в Кубке России) и не отметился результативными действиями. Летом 2019-го Голубев уехал в «Уфу» в аренду, а по окончании сезона подписал трёхлетний контракт. За трансфер своего воспитанника «Краснодар» получил € 700 тыс. В «Уфе» Голубев играет чаще, но по-прежнему не стал твёрдым игроком стартового состава.

Бонус: Даниил Фомин

Фомин – воспитанник «Краснодара» 1997 года рождения и один из самых ярких выпускников академии клуба в последние годы. Полузащитник не получил игрового времени в главной команде, но смог оправдать ожидания в «Нижнем Новгороде» и «Уфе». В сезоне-2019/2020 Даниил по-настоящему блеснул, став ключевым игроком уфимского клуба и забив шесть голов. Качества полузащитника были высоко оценены Сандро Шварцем, который пригласил его в «Динамо». Фомин использует доверие тренера – забил шесть мячей и сделал три ассиста в 29 матчах РПЛ. Этот сезон Фомин проводит ещё ударнее – отметился дублями в ворота «Уфы» и ЦСКА на старте чемпионата.

Но «Краснодар» больших дивидендов из трансфера Фомина в «Уфу» не извлёк, как, например, это сделал с переходом Игнатьева. За Даниила «быки» получили всего € 280 тыс.

Остальные воспитанники «Краснодара» 1999 г.р.

Сергей Бородин, защитник, «Краснодар-2»

Летом 2020-го ушёл в «Уфу» на правах аренды. 17 декабря 2020 года дебютировал в РПЛ, а через два месяца вернулся в фарм-клуб «Краснодара», где играет до сих пор.

Илья Насонкин, защитник, без клуба

В 2018 году ушёл в дубль «Ротора», а через полтора года перешёл в «Урал». Летом 2021-го покинул клуб из Екатеринбурга и находится в статусе свободного агента. Все матчи провёл на уровне ПФЛ.

Николай Бочко, защитник, СКА (ФНЛ-2)

В июле этого года ушёл в СКА. В РПЛ не дебютировал.

Григорий Зиганшин, защитник, без клуба

В 2017 году перешёл в дубль «Рубина». Затем выступал за «КАМАЗ» и «Ладу» из Димитровграда. С 1 июля 2021 года находится в статусе свободного агента.

Дмитрий Бубенин, защитник, без клуба

Летом 2020-го остался без клуба, покинув «Океан» (Керчь).

Андрей Ивашин, защитник, «Чайка» (ФНЛ-2)

В августе 2021 года подписал контракт с «Чайкой».

Константин Самаренкин, полузащитник, Кубанский государственный университет

Летом 2018 года покинул «Краснодар», перейдя в студенческую футбольную команду университета.

Алекс Мацукатов, полузащитник, «Краснодар-2»

Выступает за дубль «быков», сыграл восемь матчей в РПЛ (суммарно провёл на поле 91 минуту).

Валерий Манько, полузащитник, «Новосибирск» (ФНЛ-2)

Манько не дебютировал за основной состав и летом 2018-го перешёл в ростовский СКА. За последние два года сменил четыре клуба: пермская «Звезда», «Коломна», «Кубань» и «Новосибирск». В сезоне-2020/2021 сыграл 31 матч, забил восемь голов и отдал три голевых паса.

Андрей Текучев, полузащитник, «Шинник» (ФНЛ-2)

Уходил в аренды в «Чайку» и «Томь», В июле стал игроком «Шинника».

Роман Куражов, полузащитник, «Рубин» (Ялта)

За последние два с половиной года выступал за «Сокол», «КАМАЗ», «Динамо» (Ставрополь), «Красный» (Смоленск), «Смоленск» и «Рубин» (Ялта).

Дмитрий Яськов, полузащитник, «Ессентуки» (ФНЛ-2)

Прошлый сезон провёл в ростовском СКА. В июле перешёл в «Ессентуки».

Алим Макоев, полузащитник, «Дружба» (ФНЛ-2)

Сменил несколько клубов за последние три года, а в июле подписал контракт с «Дружбой».

Никита Сергеев, полузащитник, «Краснодар-2»

Играет за фарм-клуб «быков» в ФНЛ, на его счету четыре матча в высшем дивизионе.