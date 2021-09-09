Лучшие голы августа в АПЛ: ножницы Ингса, пушка Алонсо и ещё 3 хита. Выбираем!

До международного перерыва команды АПЛ в трёх турах наколотили 85 голов. Лучшие по результативности прямо сейчас — «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» (по 10 забитых мячей). Всего две команды так и не распечатали чужие ворота — это «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Причём «Вулверхэмптон» создал моментов на 4.63 xG, но команду Бруну Лаже страшно подводила реализация.

Мы отобрали пять лучших голов августа — это красивые дальние удары, захватывающие комбинации и просто крутые попадания. Смотрим и готовимся к возвращению английского чемпионата после паузы на матчи сборных.

1. Дэнни Ингс, «Астон Вилла» — «Ньюкасл», 2-й тур

Летом Ингс переехал в Бирмингем — «Вилла» заплатила за него «Саутгемптону» € 29,4 млн. Пока что Ингс неплохо отбивает потраченные «Виллой» деньги — забил два гола в трёх матчах и положил такую красоту в ворота «Ньюкасла» ударом через себя. Прекрасная акробатика и шикарная техника исполнения.

2. Маркос Алонсо, «Челси» — «Кристал Пэлас», 1-й тур

Перед стартом сезона у Томаса Тухеля было два равноценных варианта на роль основного левого латераля. Немец сделал выбор в пользу Маркоса Алонсо. Испанец не подвёл и уже в первом матче прямым ударом со штрафного отправил Висенте Гуайту на «заморозку». Голкипер «Кристал Пэлас» даже не шевельнулся — удар был неберущимся.

3. Пабло Форнальс, «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас», 3-й тур

Мастер-класс от атаки Дэвида Мойеса по взаимодействию у чужих ворот. Да и куда в этом рейтинге без Майкла Антонио? Форвард «Вест Хэма» разрывает на старте сезона — у него 4+3 по системе «гол+пас» в трёх турах. В матче с «Кристал Пэлас» Антонио сделал гол для Форнальса. Сначала разобрался с двумя защитниками, а затем через две передачи вывел испанца на удар. Отличная комбинация.

Правда, в этой игре «Вест Хэму» победить не удалось — помешал дубль от Конора Галлахера.

4. Люк Эйлинг, «Манчестер Юнайтед» — «Лидс», 1-й тур

В прошлом сезоне защитник «Лидса» сыграл во всех 38 матчах, но ни разу не забил. Прорвало в первом туре новой кампании — да причём как! Эйлинг разбежался и пальнул из-за штрафной по воротам де Хеа — благодаря этому мощному выстрелу «Лидс» сравнял счёт. Впрочем, «МЮ» усилиями Погба и Фернандеша во втором тайме раскатал оборону «Лидса» — 5:1. Но от этого гол Эйлинга не становится менее вкусным.

5. Кай Хаверц, «Ливерпуль» — «Челси», 3-й тур

На старте сезона английские команды часто забивали после стандартов, но самым эффектным получился гол полузащитника «Челси» в ворота Алисона. Подача от Джеймса, удар затылком и удивительная траектория, которая поставила в тупик всю оборону «Ливерпуля». Такую дугу ещё нужно постараться заложить.

Голосуем!