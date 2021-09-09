«Не скучаю по России». Кокорин заговорил!

Александр Кокорин вышел из сумрака. Российский нападающий «Фиорентины» долгое время не общался со СМИ и, вероятно, пытался сконцентрироваться на карьере. А теперь неожиданно дал большое интервью клубной пресс-службе. Выбрали главное.

О футболе

«Футбол — это то, что я умею. Думаю, это моя жизнь, потому что я занимаюсь им уже 20 лет. Футбол — самый важный аспект моей жизни. Бóльшую часть эмоций я получаю, когда играю, забиваю, приезжаю на стадион и вижу болельщиков.

Познакомившись с итальянскими болельщиками, я понял, что это настоящие футбольные фанатики. Они все обсуждают матч два-три дня до игры и ещё столько же после. Последние несколько месяцев без зрителей были очень тяжёлыми. В плане трудности этот период занимает второе место в моей карьере. Тяжелее всего было в 2018 году, когда я травмировал крестообразные связки колена, а потом столкнулся с мышечными проблемами, которых не случалось ранее».

О России

«Я не скучаю по России, потому что жил там много лет. Я родился в 600 км от Москвы, в маленьком городе, а после начала карьеры переехал в столицу. Тогда мне было всего 10 лет, и следующие 15 лет я прожил в Москве. Именно поэтому я не скучаю: я жил в самых прекрасных российских городах, отлично знаю страну и теперь хочу изучить Европу».

Об итальянском языке

«Я уже бывал в Италии до переезда во Флоренцию. У меня был небольшой отпуск в Милане, буквально два-три дня, потом в 2012-м после травмы я провёл два месяца в Риме. Тогда я начал учить итальянский язык, но у меня возникли проблемы. После Рима я вернулся в Москву, поэтому у меня до сих пор есть трудности с итальянским. Теперь планирую продолжить изучение. Я уже начал заниматься онлайн и продолжу, как только вернусь.



Я понимаю многие слова, но не знаю, как составлять предложения. Я понимаю, чего хочет тренер и что говорят мои партнёры, но пока что всё ограничивается пониманием.



Я чуть больше общаюсь с Дронговским, потому что он поляк и его страна находится недалеко от России. Он меня понимает, потому что польский язык очень похож на русский. Также я общаюсь с Влаховичем и Миленковичем. Мы отлично друг друга понимаем, и с ними я ещё говорю на английском».

О своих целях

«Для меня самая важная цель — быть готовым в плане физики и играть. Мне неважно, буду я нападающим, на правом фланге или на левом, в центре или вообще защитником. Я просто хочу играть и обрести стабильность».

Об известности

«В России с этим очень трудно, потому что, даже когда я допускаю незначительные ошибки, люди говорят об этом как о большой проблеме. Возможно, я делаю так, как считаю нужным, а люди считают иначе. Очевидно, что, прежде чем что-то сделать, я должен подумать.



Я бы хотел быть таким же человеком, как все остальные. Но когда ты профессиональный футболист, порой становишься очень известным. В таком случае тебе нужно обдумывать каждое своё действие».

О хейтерах

«Так устроен наш мир. Когда ты богат, твои ненавистники — так называемые хейтеры — надеются, что ты провалишься. У меня много хейтеров. И именно поэтому мне нужно думать, что я делаю.

Когда футболист говорит, ему нужно обдумывать свои слова. То же самое с поступками. Например, если ты идёшь в ресторан после матча, то должен понимать, что, возможно, кто-то тебя сфотографирует и это превратится в проблему — в плане не только спорта, но и семьи. Считаю, что футболист должен быть умным и хорошо осознавать всё происходящее».

О кумире

«Роналдо Назарио, Феномен. Я практически всю свою карьеру играл под девятым номером, чтобы быть похожим на него. Всегда считал его выдающимся футболистом. Хоть он уже и завершил карьеру и вокруг полно других игроков, для меня примером всегда оставался только Роналдо».

Об алкоголе и стереотипах

«Во Флоренции есть специальный человек, который следит за нашей диетой и составляет меню. Я стараюсь следовать его рекомендациям. А в юности я любил есть в «Макдоналдс» и других фастфуд-ресторанах.



Я люблю пиво и иногда выпиваю бутылку после матчей. Водку не люблю. Думая о России, все представляют пиво и водку, но это ложные стереотипы. Если тебе нравится водка, ты её пьёшь, и неважно, русский ты или итальянец. Русские не любят злоупотреблять водкой, её обычно пьют в нормальных пределах. То же самое с вином. В Италии нормально выпить бокал вина за обедом или ужином. В России мы едим без вина».

О семье

«Для меня семья важнее футбола. Это два главных аспекта в моей жизни, и если с семьёй всё хорошо, то я могу сконцентрироваться на футболе. Когда родился сын, я изменился. До этого я не понимал жизнь на сто процентов. С рождением сына я стал вести себя как отец, хотел проводить с ним время. Моя жизнь в большей степени завязана на нём. Бóльшую часть времени я провожу дома. Когда у нас с женой не было ребёнка, мы могли меньше находиться дома, ходили в кино и рестораны. Но теперь мы всё время дома».