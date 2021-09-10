«Спартак» и ЦСКА подешевели, а «Зенит» подорожал. Сколько стоят составы клубов РПЛ

Уровень РПЛ продолжает падать, а клубы лиги – дешеветь. Это доказывает и оценка стоимости игроков нашего чемпионата популярным сайтом Transfermarkt. Если на начало лета (1 июня 2021 года), когда в России только началось межсезонье, а Европа готовилась к открытию трансферного окна, составы клубов нашего высшего дивизиона оценивались суммарно в € 992,93 млн, то после закрытия трансферного окна (8 сентября) показатель снизился до € 955,4 млн. РПЛ подешевела на 3,8%. На сегодняшний день, как и в рейтинге УЕФА, мы уступаем не только топ-5 лигам Европы, но ещё и Португалии, да и Нидерланды с Турцией почти наравне с Россией.

Чьи составы подешевели?

Сильнее всего упал в цене состав ЦСКА. Если три месяца назад суммарная стоимость игроков армейцев оценивалась в € 132,35 млн, то теперь она составляет лишь € 87,65. Это минус 33,8% (€ 44,7 млн), то есть фактически треть! Прежде всего, на цене отразился уход Николы Влашича, который, по версии Transfermarkt, реально стоил € 30 млн. Кстати, за столько хорвата и продали в «Вест Хэм». Теперь самый дорогой игрок красно-синих – Марио Фернандес (€ 16 млн). Нет больше в ЦСКА Адольфо Гайча (оценивался в € 8 млн), Саломона Рондона (€ 6 млн), Арнора Сигурдссона (€ 4,5 млн), Константина Марадишвили (€ 2,5 млн) и Наира Тикнизяна (€ 1,8 млн). Новички Антон Заболотный и Максим Мухин добавили по € 2,5 млн каждый.

Заметно сбавил в стоимости и состав «Спартака» – на € 8,8 млн. Конечно, это не такой шокирующий показатель, как в случае с ЦСКА, но тоже минус 6,4%. Напомним, красно-белые подписали летом только Максимилиано Кофрие (тянет пока лишь на € 850 тыс.), ещё клуб оставил после возвращения из аренд троих игроков – Николая Рассказова (€ 1,5 млн), Александра Ломовицкого (€ 1,5 млн) и Георгия Мелкадзе (€ 1,2 млн). Однако «Спартак» потерял значительно более ценного на рынке футболиста – Алекса Крала (€ 10 млн).

Любопытно, что подешевел и состав «Локомотива», который потратил больше всех в России в летнее окно, – на € 2,5 млн (2,7%). Это связано, прежде всего, с потерей Гжегожа Крыховяка, который оценивался в € 15 млн, а был продан за сумму в четыре раза меньшую. Из новичков выделяется по ориентировочной цене Гирано Керк (€ 6 млн). За остальных, похоже, явно переплатили.

Помимо того, сбавили в стоимости составов «Ростов» (на € 9,5 млн – это сразу 20,1%), «Ахмат» (€ 3,68 млн), «Урал» (€ 1,68 млн), «Арсенал» (€ 1,35 млн) и «Сочи» (€ 700 тыс.).

Чьи составы подорожали?

Впрочем, лигу тянет вниз только половина клубов РПЛ. Ещё восемь участников высшего дивизиона смогли увеличить стоимость своих составов. Тут лидер – «Рубин», чьи игроки суммарно оцениваются теперь в € 71,9 млн. Раньше было € 62,6 млн, так что казанцы поднялись сразу на € 9,3 млн (это 14,9%). Помогло то, что «Рубин» сохранил самого дорогого своего футболиста – Хвичу Кварацхелию, за которого «дают» € 18 млн. Ушли из команды достаточно ценные Денис Макаров (€ 4 млн) и Карл Старфельт (€ 3 млн), зато перебрались в Казань более дорогие Андерс Драйер (€ 6 млн) и Сеад Хакшабанович (€ 5,5 млн), а ещё добавились Владислав Игнатьев (€ 1 млн) и Монтассар Талби (€ 900 тыс.).

Составы «Краснодара» и «Динамо» тоже заметно подорожали. Клуб Сергея Галицкого прибавил на € 6,7 млн (6,3%), а московский – на € 6,48 млн (10,0%). У краснодарцев стоит отметить трансферы Крыховяка и Джона Кордобы (оба оцениваются в € 15 млн), у динамовцев – Фабиана Бальбуэна (€ 5 млн), Макарова (€ 4 млн) и Диего Лаксальта (€ 3,2 млн).

Чуть-чуть увеличилась стоимость и чемпиона России «Зенита», хотя санкт-петербургский клуб провёл достаточно скромную для себя трансферную кампанию – оставил на рынке всего € 17,25 млн. Сине-бело-голубые лишились Себастьяна Дриусси (€ 7,5 млн) и Андрея Лунёва (€ 5 млн), зато усилились за счёт подписаний Клаудиньо (€ 11 млн) и Станислава Крицюка (€ 2,5 млн).

В плюсе также «Крылья Советов» (€ 4,15 млн), «Нижний Новгород» (€ 2,9 млн – это сразу 24,4%), «Химки» (€ 1,53 млн) и «Уфа» (€ 500 тыс.).

Кто сейчас самые дорогие игроки РПЛ?

Влашич больше не самый дорогой игрок РПЛ. Теперь с ориентировочной стоимостью в € 30 млн он делит всего лишь 84-100-е места в рейтинге футболистов АПЛ. Вот как ценятся в Англии звёзды нашего чемпионата.

Теперь список самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt возглавляют три представителя «Зенита». Топ-11 выглядит так (обратите внимание на то, что в нём нет россиян, кроме натурализованного бразильца):

8-11. Джордан Ларссон, «Спартак» — € 15 млн

8-11. Гжегож Крыховяк, «Краснодар» — € 15 млн

8-11. Джон Кордоба, «Краснодар» — € 15 млн

8-11. Квинси Промес, «Спартак» — € 15 млн

6-7. Дуглас Сантос, «Зенит» — € 16 млн

6-7. Марио Фернандес, ЦСКА — € 16 млн

5. Вендел, «Зенит» — € 17 млн

3-4. Хвича Кварацхелия, «Рубин» — € 18 млн

3-4. Вильмар Барриос, «Зенит» — € 18 млн

2. Малком, «Зенит» — € 22 млн

1. Сердар Азмун, «Зенит» — € 25 млн

К сожалению, дорогие футболисты, приезжающие в Россию, будут неизбежно терять в цене в сегодняшней РПЛ. Это видно на примере Малкома. На момент перехода из «Бордо» в «Барселону» летом 2018-го его стоимость оценивалась в € 45 млн, а год спустя, когда «Барса» продавала бразильца в «Зенит», цена на вингера была € 40 млн. Теперь же напротив его имени написано – € 22 млн. И даже если Малком начнёт забивать в каждом туре РПЛ, ему не вернуться на показатель в € 40-45 млн: это возможно только в случае яркого выступления в Лиге чемпионов.