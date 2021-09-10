Как хорошо вы помните сборную России Гуса Хиддинка? Тест

Гус Хиддинк — легенда мирового и российского футбола. Последним местом работы Гуса была сборная Кюрасао, но в четверг Хиддинк выступил с заявлением: «В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход. Я собираюсь остановиться. Окончательно».

Тренер завершает карьеру, которая была действительно замечательной. Мы все, конечно, помним Гуса по работе со сборной России. Хиддинк подарил нам сборную, которую мы вряд ли когда-то забудем. Предлагаем вам пройти тест и вспомнить работу голландца с нашей командой.