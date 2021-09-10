Великий вечер Месси — Лео побил рекорд Пеле и плакал вместе со стадионом

Лионель Месси вновь на вершине — эмоциональной и статистической. Сборная Аргентины после грандиозного скандала в игре с Бразилией приехала в международную паузу на последний матч с Боливией. В составе не было четырёх игроков, вернувшихся в Англию, но это точно не должно было помешать добиться результата. Нынешняя Аргентина прилично сильнее аутсайдера группы почти при любых условиях, даже если бы коронавирусные правила отправили в другие страны половину основного состава.

Так получилось, что в этот вечер Лео Месси затмил своей личностью остальную команду. Уже на 14-й минуте он заставил латиноамериканского комментатора кричать свою фамилию после изящного финта и точного удара в угол. Это был первый шаг, который сравнял его с Пеле по количеству голов за южноамериканские сборные. Для аргентинского гения всё только начиналось — после перерыва он забил ещё два и единолично стал лучшим бомбардиром континента. Но это не всё: благодаря 55-му хет-трику в карьере Лео забил 26-й мяч в отборочных матчах к чемпионату мира — это тоже новый рекорд по количеству голов в конкретном соревновании, который до этого принадлежал его другу Луису Суаресу. Уругвайский нападающий пропустил сентябрьские матчи, однако теперь у него точно будет повышенная мотивация догнать Лео.



Также эти голы привели к красивой цифре — теперь у Месси 750 голов в карьере в 932 матчах. Но вряд ли после финального свистка аргентинец думал об этих рекордах. Его ждало более трогательное событие — празднование победы в Кубке Америки со своими болельщиками. Аргентина взяла трофей летом на турнире, который проходил в Бразилии. Для них это был первый титул с 1993 года. И мечта их лидера, которая наконец-то осуществилась. После игры с Боливией кубок вынесли на поле. И Лео уже не мог сдерживать слёз, которые текли из его глаз практически всю церемонию. Невероятно эмоциональный момент. И уже после, когда он давал интервью, эти чувства ещё были с ним.

Лионель Месси Нападающий сборной Аргентины «Не придумать лучшего места, чтобы отпраздновать это. Моя мама, мои братья на трибуне. Из-за коронавируса им пришлось через многое пройти, и сегодня они здесь празднуют, чему я очень рад. Я очень хотел насладиться этим. Я долго этого ждал, мечтал. И то, как это случилось, — уникально».

При этом сама сборная Аргентины в отборе к ЧМ-2022 пока только вторая. Это тоже проходное место в финальную часть, однако всегда приятно опередить Бразилию, тем более после таких рекордов. Пока у аргентинцев 18 очков после 8 матчей, у главных соперников — 24. Впереди ещё 10 игр. Так что все шансы для этого есть.