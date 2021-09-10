Россия вроде бы победила ковид, но на дерби пустят лишь тысячу зрителей?

Наш футбол продолжает удивлять контрастными новостями. Мы традиционно предлагаем ознакомиться с посещаемостью последних матчей на территории одного города, а выводы вы сможете сделать сами.

🏟 Матчи сборной России в Москве смогли посетить до 30% зрителей от вместимости всего стадиона. Это 18 708 человек в «Лужниках» с Хорватией и 10 508 — на «Открытие Арене» с Мальтой.



🏟 Тем временем в РПЛ возможная посещаемость везде разная (и отличается не только в городах, но и внутри одного округа). Общая черта лишь одна — в Москве и Петербурге болельщикам нужен QR-код для допуска на арену.



🏟 На матчи РПЛ в Туле («Арсенал»), Петербурге («Зенит») и стадионе «Динамо» в Москве смогут прийти те же 30%.



🏟 И если для «Динамо» это 7700 зрителей, то на «Локомотив» и «Спартак» в той же Москве пускают лишь 3000 зрителей.



🏟 На дерби ЦСКА — «Спартак» 20 сентября на «ВЭБ Арене» – лишь тысячу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для понимания: ЦСКА играет в том же городе, что и «Динамо». Стадионы разделяют несколько остановок на наземном транспорте или одна-две станции метро.



Мы уже пытались найти логику в том, как и кто пускает в России на стадион, и не нашли.



Если разница в городах объясняется своеобразной эпистемологической обстановкой, то отличия внутри одного города — откуда?

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Дискуссия и вопросы «ну почему так» действительно появляются, однако меня больше беспокоит глобальная картина на уровне «Россия и мир».



Россия, а именно РПЛ долгое время была единственной серьёзной европейской лигой, которая не закончила чемпионат, а доиграла его и пустила на стадион зрителей. Сначала 10%, позже 30% и совсем потом 50% (с учётом региональных особенностей). Так было в те месяцы, когда Европа сидела на карантине.



В России же случались подозрительные матчи вроде «Спартак» — «Зенит» (когда в октябре 2020-го разрешили 50%) и последней домашней игры ЦСКА, когда визуально болельщиков было сильно больше дозволенного и у властей появилась «обеспокоенность».



Тогда же — особенно в районе парада Победы (24 июня 2020-го) и июльского голосования за поправки в Конституции — в том числе и при помощи зрителей на трибунах казалось, что нормальная жизнь вернулась вместе с полноценным спортом.

РФС и РПЛ через официальные ресурсы топили за то, чтобы матчи стали «живее», а клубы получили бы «небольшие, но дополнительные доходы».



А в Лиге чемпионов игры со зрителями прошли только в двух странах — России и Венгрии.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дальше — матчи чемпионата Европы в Петербурге. УЕФА разрешил России отказаться от матчей, но Путин уже после турнира заявил, что страна должна была исполнить взятые на себя обязательства.



И, несмотря на антиковидные меры и прописанные правила, на турнире в Петербурге кипел организационный хаос. Как именно и почему спущенная маска стала символом Евро — можно вспомнить в тексте ниже.

Что удивляет прямо сейчас?

🏟 Полупустые трибуны на матчах РПЛ.



🏟 Ожидаемая тысяча зрителей на дерби.



🏟 Контраст между количеством зрителей на сборной и на том же дерби. И то, что увеличить посадку разрешили только после того, как об этом попросила сборная (не лига).



🏟 Что год назад РПЛ была лигой со зрителями. Сейчас Россия — та страна, где на футбол болельщиков пускают порционно и возможны ситуации, как в Нижнем Новгороде: на матч местного клуба может прийти тысяча зрителей, тогда как по городу идёт тысячная волна-праздник в честь его 800-летия.



Примеры других городов, в том числе Москвы, говорят о том же. Авиасалоны, концерты, вечеринки — можно. Массовый футбол — нельзя.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вопросы?

Их много.



1. Почему в рестораны и прочие закрытые пространства не нужны QR-коды, а на футбол нужны?

2. Почему точечно ограничивают зрителей именно на спорте?



3. Если ограничивают, значит, всё плохо, от нас скрывают море заболевших, но нам об этом не говорят?



4. Но раз всё плохо, то почему авиасалон можно, а футбол — нельзя?



5. К матчам сборной ситуация стала лучше, либо нужна была яркая картинка для остального мира?



6. Кто виноват в том, что не пускают на РПЛ? Если дело в РПЛ, то почему молчит и не продавливает посещаемость ЦСКА, влиятельный клуб с государственными людьми в своей структуре? Тем более почему молчит «Зенит»?



7. И, наконец, все эти прошлогодние победы над вирусом — миф и показуха?



Почему? Почему? Почему?