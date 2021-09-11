«С детства тепло отношусь к Акинфееву». Интервью с вратарём «Спартака» Максименко

На этой неделе мы вручили приз основному вратарю «Спартака» Александру Максименко. «Чемпионат» совместно с бывшим голкипером сборной России Владимиром Габуловым выбрал именно спартаковца лучшим по итогам прошлого сезона РПЛ. Награду передали на стадионе «Спартака» — туда вратарь вернулся из национальной сборной, и, по его словам, сразу переключился на клуб.
«Такая жизнь у футболиста — времени мало, — говорит Максименко. — Надо голову переключать. Я настроен на «Спартак».
Лучшим в РПЛ по итогам всего сезона Александра признали впервые. Максименко рассказал, что были хорошие месяцы, когда его признавали лучшим среди спартаковских болельщиков, но не так глобально:
«Это всё приятно, конечно — признание, кубок. Но это уходит на второй план: главное — результат команды».
Результаты в прошлом сезоне у «Спартака», да и у самого Максименко, были хорошие: команда финишировала второй в РПЛ, а вратарь получил вызов в сборную на сентябрьские матчи. В заявку, правда, попал лишь на игру с Мальтой:
— Как тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, что на первые матчи ты не попал в заявку? — вопрос Максименко.
— Думаешь я отвечу, да, ха-ха? Мы поговорили на свои темы, обсудили недочёты.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
— Легко привык к работе с новой бригадой вратарей в сборной?
— Вообще несложно — мы заочно плюс-минус друг друга знали. Сразу нашли общий язык — у нас времени на притирку особо не было. И Витальевич (Кафанов. – Прим. «Чемпионата») нас сплотил, так что проблем не было.
– Кафанова называют лучшим тренером вратарей, говорят, что с ним можно часами болтать о футболе. Ты это прочувствовал?
– Конечно. Ты это чувствуешь в тренировочном процессе и в жизни с ним много разговариваешь. Мы общались и после оглашения списков, и в сборной, плюс были вратарские теории. Подтверждается, что у него нет мелочей.
Вообще тему вратарей в сборной считали чуть ли не главной перед сентябрьскими матчами: на сбор вызвали сразу пять человек. Валерий Карпин — главный тренер сборной — от вопросов по вратарям открещивался: отправлял к Кафанову.
– Неужели вы вообще не общались с Карпиным, это же невозможно?
– Общались, конечно – признаётся Максименко. – Понятно, что к каким-то нашим упражнениям он не подключался, но в общем подсказывал, общался на равных со всеми. Карпин где-то может расслабить, где-то встряхнуть. Он обычный человек. Закрытым он никак быть не может – он же тренер сборной! Где-то шутит, где-то наоборот. Самое смешное – это когда сказал, что лучше пойдёт с журналистами общаться, после того как на камеру не смог забить гол.
– А что с диетой Карпина – от чего пришлось отказаться?
– Мы все отказались от сахара во время пребывания в сборной.
– А после продолжаешь соблюдать диету Карпина?
– Стараюсь, конечно.
– Вообще живёшь без сладкого?
– Только для настроения могу себе позволить. Совсем чуть-чуть (улыбается).
От разговоров о сборной – к «Спартаку». Старт сезона у красно-белых получился не очень, но сейчас Максименко не до этого:
«Нет времени унывать, – продолжил вратарь. – Готовимся к важным играм, надо играть на победу – всё просто».
Вообще Максименко, несмотря на свои 23, уже успел поработать не только с российскими, но и с несколькими иностранными специалистами: у него были итальянский, румынский, немецкий, а теперь и португальский тренеры вратарей. И у каждого, по словам Саши, он что-то брал. А вот выделить что-то особенное в португальской школе не готов – нового слишком много.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
– Руй Витория со стороны кажется профессором, Доменико Тедеско – энейрджайзером. Это обманчивое впечатление?
–Люди разные: кто-то эмоционален, кто-то спокоен. Это нормально. Но если, к примеру, какой-то тренер показывает эмоции на бровке, то это не значит, что он такой в раздевалке. Где-то можно накричать, где-то — успокоить. Все по-разному.
– Сейчас есть ощущение, что если в начале «Спартаку» где-то не везло, то после паузы пойдёт лучше?
– Мы надеемся на благое будущее, но я не знаю, что будет завтра. Перерыв, по идее, должен перезагрузить.
Во время всего общения с Максименко приз лучшему вратарю стоял рядом — словно напоминая о том позитиве, которого сейчас команде немного не хватает.
– Возвращаясь к твоей победе: Габулов – наш эксперт, составлял пятёрку лучших вратарей каждый тур. И на дистанции ты обогнал всех – даже Игоря Акинфеева, которого все до сих пор называют лучшим в России. Обогнать Акинфеева – это что-то значит?
– Конечно. Но, знаешь, задачи кого-то конкретно обгонять у меня не было.
– Просто ты называл Игоря любимым вратарём детства, сам Акинфеев тебя часто хвалит и даже включил в тройку лучших игроков прошлого сезона. Кажется, что он к тебе тепло относится.
– Я-то к нему тепло давно отношусь – ещё с детства, – Максименко при этих словах заулыбался. – Акинфеев был вратарём сборной, для мальчишек-вратарей он был кумиром – и для меня тоже. Сейчас тоже отношусь к нему тепло, на стадионе всегда приветствуем друг друга. У нас хорошие, рабочие отношения.
– Габулов, признав тебя лучшим, сказал: «Максименко надо прибавлять в стабильности». Но ярких ошибок в прошлом сезоне не было. Ты понимаешь, что он имел в виду?
– Конечно. У меня были недочёты, просто их не все видели, наверное. И Владимир правильную вещь сказал: класс вратаря – в стабильности. Чем больше игр подряд без недочётов – тем ты стабильнее, к этому надо стремиться. Это и про явные ошибки, и просто про недочёты.
– Было ощущение, что у тебя всё шло ровно.
– Да ну нет, неправда.
– Подборки своих сейвов смотришь?
– Если «Спартак» выкладывает – смотрю.
– Какой лучший?
– Мне все нравятся. Подсказывают, что с «Динамо», но, на мой взгляд, какой-то один было бы выделять неправильно, все хорошие, ха-ха.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
– А вообще читаешь, что о тебе пишут СМИ?
– Нет. В самом начале карьеры что-то смотрел только. Сейчас всё равно новости доносятся, но я не обращаю внимания.
– Самое бредовое, что было – информация о переходе в «Зенит»?
– Ну это утка, конечно. Несовместимо с реальностью.
– Недавно ты сказал, что начал учить английский. Сколько часов в неделю занимаешься с репетитором?
– Стараюсь заниматься три раза в неделю – по полтора часа. Пять часов выходит.
– Тяжело даётся?
– Я занимаюсь второй месяц, сейчас немножко стало легче. Но первый – это просто взрыв мозга. Вообще со всем сложно было.
– С чего вдруг решил учить английский – с кем поговорил, кто убедил тебя, что это нужно?
– Вот именно то, что я не смог с кем-то поговорить на английском. После этого решил, что надо пробовать.
– С кем?
– Мы были на отдыхе. Была ситуация: позвонили с ресепшена на отельный телефон. Девушка что-то сказала, я ответил «ноу андерстенд» – и повесил трубку. После этого я покраснел, это был переходный момент. Накопительный эффект получился, раз, два – и вот этот случай поставил точку.
Ещё немного о Максименко: кажется, что этот парень всегда на позитиве. Даже на вопросы про непопадание в заявку реагировал спокойно. Это неудивительно – без такого спокойствия к 23 годам вряд ли отыграешь 100 матчей за «Спартак»
– У тебя брат – Максим, тебя везде называют «Макси». Но ты реагируешь спокойно – совсем не раздражает?
– Вообще нет. С детства так: «Макси, Макси». Отца тоже так звали – я уже привык, ничего не смущает.
– Но в семье такого нет.
– Там по имени. Я везде «Макси», кроме дома.
– А вообще что-то может вывести из себя?
– Я вообще спокоен, «невыводимый» (улыбается). Даже в пробках только чуть-чуть нервничаю, «поору» про себя – и всё.
– 100 матчей за «Спартак», сборная, приз лучшему…
– Это не значит, что надо останавливаться.
– И что дальше?
– Загадывать я не люблю. Главное — побеждать, а будут победы — будет всё остальное. Не хочу строить глобальные планы, надо идти коротенькими (улыбается).
– А «Спартак», если придётся, готов выводить на поле с капитанской повязкой?
– Вопрос не ко мне – лучше у ребят спросить, дадут или нет. Я пока не особо рвусь к капитанству – на поле есть люди. А мне даже не стоит говорить об этом.
– И последнее: ты недавно был в Португалии, которая славится морепродуктами. А сам ты из Ростова. Считаешь, лучше ростовских раков в мире ничего нет?
– А ты как думаешь? Что может быть лучше ростовских раков! За ростовских я могу ручаться.
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