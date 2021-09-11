Камбэк Роналду в деталях. Мы следили за каждым его шагом в матче с «Ньюкаслом»

18 лет назад Криштиану Роналду дебютировал за «МЮ» — Алекс Фергюсон выпустил молодого португальца во втором тайме игры с «Болтоном». 292 матча в официальных турнирах в составе «МЮ», 118 голов — после долгих лет Роналду в «Реале» и перехода в «Ювентус»: казалось, что эти цифры так и останутся неизменными. Но сиквел уже на экранах — в главной роли 36-летний обладатель пяти «Золотых мячей». Он снова на «Олд Траффорд» и всё ещё голоден до голов и побед.

Матч с «Ньюкаслом» стал 293-м для Роналду в составе «МЮ», причём Сульшер рискнул сразу выпустить португальца в старте. Неудивительно, особенно после слов Криша в интервью Уэсу Брауну: «Я буду давить на Уле, чтобы он включил меня в стартовый состав. Я готов играть». Видимо, главный тренер «МЮ» легко поддался этому давлению.



Первый отрезок. 1-15 минуты



«МЮ» вышел по классическим 4-2-3-1, с Роналду в роли центрального форварда. У португальца была мощнейшая поддержка — Санчо и Гринвуд по флангам атаки, Погба и Бруну Фернандеш в полузащите (подчищать за ними Сульшер бросил в старт Матича).



Роналду ситуативно опускался в глубину под короткие розыгрыши либо ждал передач из глубины в чужой штрафной. Также Роналду часто мелькал в левом полуфланге — оттуда, кстати, и разогнался перед вторым своим ударом. Как минимум два раза португалец угрожал воротам Вудмана, но в створ не попал — первый удар, например, получился совсем корявым. В обороне Криш ожидаемо не отрабатывал — за это отвечали другие.



Статистика Роналду: 2 удара (0 в створ), 13 касаний мяча, 5 передач (3 точные).

Второй отрезок. 15-30-я минуты



«МЮ» постепенно взял игру под контроль — правда, «Ньюкасл» в фирменном для Стива Брюса стиле компактно оборонялся в низком блоке. Заряженный Роналду даже пробил издали один раз — заблокировали защитники.



На этом же отрезке произошёл интересный момент. Оказывается, Роналду приехал в Англию, чтобы давить не только на Сульшера. В одном из эпизодов португалец высказал претензии Энтони Тейлору по поводу того, что «Ньюкасл» долго разыгрывает угловой. Португальцу показалось, что соперники тянут время. Спустя две минуты Тейлор всё-таки побеседовал с Джамалом Ласселлсом, капитаном «Ньюкасла», на тему слишком долгих пауз.



Статистика Роналду: 1 удар (0 в створ), 11 касаний мяча, 8 передач (6 точных).

Третий отрезок. 30-45+3 минуты.



Перед перерывом «МЮ» сбавил в прессинге — «Ньюкасл» в какой-то момент даже перехватил инициативу по владению мячом. Тем не менее «МЮ» сообразил несколько опасных атак — одну из них организовал Роналду, отдавший передачу под дальний выстрел Бруну. Более удачным получился удар Гринвуда из-за штрафной.

Здесь большой привет Вудману, но отметим, что нынешний Роналду чувствует такие моменты едва ли не лучше всех в мире. Именно в таких эпизодах и проявляется его голевое чутьё. Последний раз португалец забивал в АПЛ 12 лет и 124 дня назад — больший разрыв между результативными ударами зафиксирован только у бывшего игрока «Уигана» Мэтта Джексона (13 лет и 187 дней).



Мама Роналду счастлива, «Олд Траффорд» в экстазе:

Статистика Роналду: 1 гол, 2 удара (1 в створ), 8 касаний мяча, 5 передач (4 точных, одна под удар).



Четвёртый отрезок. 46-60 минуты.



«МЮ» начал второй тайм в среднем темпе, а «Ньюкасл» спокойно разбивал позиционные атаки соперника. И даже сравнял на 55-й минуте — забил Манкильо. Непосредственно после перерыва Роналду был не так заметен, как в концовке первого тайма.



Статистика Роналду: 9 касаний мяча, 7 передач (6 точных).



Пятый отрезок. 60-75-я минуты.



На самом деле Роналду затаился для рывка под проникающую передачу Шоу. Убойный выстрел прямо между ног Вудмана — первый для Криша дубль в АПЛ с апреля 2009-го (тогда пострадал «Тоттенхэм»).

Для закрепления успеха Сульшер выпустил Лингарда вместо Санчо. Мог бы Джесси когда-нибудь подумать, что будет рубиться с кумиром юности (об этом Лингард неоднократно говорил в разных интервью) на поле в одной команде?



Статистика Роналду: 1 гол, 1 удар (1 в створ), 13 касаний мяча, 11 передач (11 точных).



Шестой отрезок. 75-90+2 минуты.



«МЮ» спокойно довёл матч до разгрома. Роналду отметился перспективным пасом на Лингарда (хотелось бы ещё не один раз в сезоне увидеть эту связку). Интересно, что Сульшер даже не захотел менять Роналду. Тренер «МЮ» выпустил ван де Бека и Марсьяля, сняв с игры Гринвуда и Бруну. Таким образом, Криштиану сразу провёл полный матч.



В эпизодах с третьим и четвёртым голом Роналду участвовал лишь в качестве зрителя, но создавал движение в атаке. Однако голы получились классными. Пушка от Бруну — один из лучших голов тура:

Фактор Роналду: Лингард так вдохновился, что тоже забил. Погба отметился седьмой голевой передачей в сезоне.

Статистика Роналду: 14 касаний мяча, 14 передач (14 точных).



Что можно глобально отметить по дебютной игре Роналду после возвращения:



1. Чувство эпизода и завершение — всё ещё на прекрасном уровне. У Роналду сегодня было не так много шансов, но он оформил дубль, используя классические для номинального центрального форварда ситуации.



2. Сульшер освободил Роналду от оборонительной работы — ожидаемая картина. В матче с «Ньюкаслом» такую роскошь можно себе позволить, а вот против топ-соперников лишний пассивный игрок создаст дополнительную нагрузку на других футболистов.

3. Тепловая карта WhoScored показывает, что Роналду чаще принимал мяч в левом полуфланге — «Ньюкасл» низко оборонялся, поэтому португалец искал пространство в любимой зоне:



(картинка с картой)



4. Роналду грамотно действовал в подыгрыше, опускаясь с позиции ЦФ. В некоторых ситуациях ходы Криштиану с передачами (всего одна под удар) выглядели сыровато, но это дело сыгранности с новыми партнёрами. По xThreat (ожидаемая опасность от передач) португалец стал четвёртым среди игроков «МЮ» по матчу (0.13) — впереди Погба, Матич и Бруну. По крайней мере, в «МЮ» есть кому созидать, а дело Роналду — забивать голы. Сегодня он забил два.



Возвращение удалось.