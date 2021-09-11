«Больше не сравнивайте Роналду и Месси». Реакция соцсетей на королевский камбэк Криштиану

Мы стали свидетелями великого. Криштиану Роналду провёл первый матч после возвращения в «Манчестер Юнайтед». И сразу зарешал. А разве могло быть иначе?

Всё началось в концовке первого тайма. Вингер «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд качнул двух соперников и выстрелил по воротам. Мяч коснулся защитника и слегка изменил траекторию — голкипер Фредди Вудман был к этому не готов. Вместо того чтобы поймать мяч, он отбил, причём прямо на ногу Роналду. Простой гол, но Криштиану, как всегда, оказался в нужное время в нужном месте.

В начале второго тайма «Ньюкасл» сравнял, но «Манчестер Юнайтед» и Роналду это не смутило. После часа игры 36-летний португалец вновь показал, что для него возраст — действительно всего лишь цифра в паспорте. Защитника «красных дьяволов» Люка Шоу никто не встретил во время контратаки, поэтому он спокойно прошёл через полполя и покатил мяч на ход Криштиану, который завершил забег ударом в «домик» настрадавшемуся Вудману.

Второй гол Роналду окончательно привёл пользователей соцсетей в экстаз. А «Манчестер Юнайтед» усилил положительные эмоции уверенной победой — «Ньюкасл» посыпался и пропустил ещё два. Посты болельщиков разделились на два типа — мемы и восхищение. Показываем самые яркие.



«Секс — это, конечно, здорово, но наблюдать за тем, как Роналду забивает на «Олд Траффорд», — просто невероятно».

«Мама Роналду после гола. Моё сердце сейчас не выдержит».

«Криштиану всегда заставлял сэра Алекса гордиться».

Мама: «Кто продал дом?»



Я, попавший на «Олд Траффорд» ради дебюта Роналду:

«Футбол — простая игра. Матч длится 90 минут, Роналду забивает, вы идёте домой».

«Хейтеры Роналду и Бруну Фернандеша прямо сейчас»:

«Роналду, находясь в шаге от хет-трика, видит, как Бруну кладёт шикарный гол издалека».

«Если вы не считаете, что Роналду — величайший в истории, то вам нужна серьёзная помощь».

«Роналду пожимает руки футболистам, которые лучше него».

«Месси играет в фермерской лиге. Роналду делает так, что АПЛ выглядит как фермерская лига. Больше никогда их не сравнивайте».

«У Роналду больше голов в этом сезоне АПЛ, чем у «Арсенала».

«Роналду — квинтэссенция успеха. Лучший из всех, кто когда-либо касался мяча. Он определение футбола. Он решает, кто победит. Он в световых годах от всех конкурентов. Ни Пеле, ни Марадона, ни Месси не подобрались к нему. Он величайший, всегда им был и будет».

Если первый матч Роналду получился таким, то страшно представить, что нас ждёт дальше. А может, «Манчестер Юнайтед» и вовсе получил недостающий элемент для возвращения на трон, с которого в своё время сбросил «Ливерпуль»? Нас ждёт увлекательный сезон.