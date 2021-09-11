«Спартак» впервые забил три гола при Витории! Теперь за команду не страшно в еврокубках?

«Спартак» впервые забил три гола под руководством Руя Витории и одержал уверенную победу над «Химками».

Ещё днём стало известно, что игра лишилась одной из главных своих интриг: арендованный «Химками» у «Спартака» Резиуан Мирзов не попал в заявку команды Игоря Черевченко. В подмосковном клубе объяснили это тем, что новичок пока плохо готов функционально. Очевидно, не все поверили этим словам, считая, что красно-белые при организации трансфера просто запретили участие Мирзова в этом матче, нарушив регламент РПЛ. А вот Руй Витория мог сегодня рассчитывать на тех, кого недоставало основе «Спартака» в предыдущих матчах. Промес с Мозесом набрали форму, поэтому появились на поле с первых минут.

Ход игры можно было легко предсказать. «Химки» глубоко оборонялись, перекрыв своими 5-3-2 центр. «Спартак» кружил вокруг вражеской крепости — штрафной Лантратова — и искал возможности проникнуть внутрь. Вариантов было не так много: кроссы и иные виды забросов на Соболева да редкие попытки взаимодействия тройки атакующих игроков на скорости. При атаках Промес, по сути, превращался в третьего форварда красно-белых, при обороне — располагался под дуэтом нападающих и действовал по опорнику химчан. Кстати, Квинси удивительно не везло в первом тайме. То он сам растеряется, оказавшись перед воротами после паса Мозеса, то голкипер Лантратов сыграет с ним «в стенку». Мячи, посланные голландцем, летели мимо цели.

Но сам «Спартак» забил первым попаданием в створ на 25-й минуте. Герой этого эпизода — Рассказов, чьё неожиданное подключение из глубины создало хаос в обороне «Химок». Пас Соболева пяткой — тоже прекрасное решение. В концовке атаки защитник молодёжной сборной России Боженов (уже не в первый раз) проиграл на рывке Айртону.

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В целом «Спартак» закономерно выигрывал к перерыву. Хозяева спокойно переходили на чужую половину поля, так как гости не применяли серьёзный прессинг, набрали 64% владения мячом и не «пожарили» в обороне. «Химки» однажды забили — это сделал напоминающий габаритами Дзюбу и доставлявший спартаковским защитникам больше всего проблем Адеми, однако из офсайда. Правда, по ударам была почти ничья — 5:4 (в створ — 1:1). Не сказать чтобы команда при Витории добилась резкого прогресса за две недели паузы на матчи сборных, но могло быть и хуже, если вспомнить старт чемпионата. Самой крупной неприятностью для португальского тренера стала жёлтая карточка Соболева: теперь он пропустит дерби с ЦСКА из-за дисквалификации.

Чтобы отыграться, «Химкам» во втором тайме необходимо было добавить скоростей — перейти с шага на бег, пересесть с раздражающего электросамоката на мощное авто. Но попытка поднять линии и поддавить красно-белых после перерыва закончилась плачевно — быстрым голом «Спартака» на 48-й минуте. Как же здорово сыграл Зобнин, выцарапавший мяч в центре поля! Благодаря Роману хозяева улетели в контратаку. И Промесу наконец-то повезло.

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У команды Черевченко стало слишком много дыр в зонах между линиями обороны и полузащиты — спартаковцы должны были этим воспользоваться. Гостей вёл за собой, разумеется, Глушаков. Если бы экс-спартаковец использовал свой шанс, интрига сохранилась бы до конца, но Максименко доказал, что «Чемпионат» не за красивые глаза вручил ему приз лучшего голкипера прошлого сезона.

В результате хозяева довели счёт до крупного. Что-то не то с готовностью игроков «Химок» — они не успевали за соперниками из «Спартака» и после угловых у чужих ворот. Тут даже Мирзов в своей сегодняшней форме вряд ли кому-то уступит. Один из контрвыпадов красно-белых завершил Понсе, после чего судья Иванов мог в любой момент давать финальный свисток.

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Витория раньше остальных заменил Соболева. Кандидат в сборную России не отметился результативными действиями и даже ни разу не пробил по воротам, тем не менее записал на свой счёт две ключевые передачи и поучаствовал в создании первого гола. Из вышедших на замены игроков нужно упомянуть Кофрие. Поначалу бельгиец несколько раз сыграл неплохо, но потом привёз штрафной (заработав «горчичник»), с которого забил Глушаков. Так что дебют Кофрие — неоднозначный.

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Этот матч «Спартак» завершил с 17 ударами по воротам «Химок». Пожалуй, впервые при Витории красно-белые по-настоящему порадовали болельщиков — за четыре дня до старта в Лиге Европы встречей с «Легией». Теперь за команду не страшно в еврокубках?