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Лишние легионеры РПЛ: Зе Луиш, Хендрикс, Фукс, Н’Жье, Маммана, Игбун, Гогуа, Хади

Наименее востребованные легионеры топ-клубов РПЛ. За некоторых платили миллионы
Павел Прохоров
Лишние легионеры РПЛ
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Очевидные трансферные промахи «Спартака», «Динамо», ЦСКА.

Из-за жёсткого лимита на легионеров клубы РПЛ практически лишены права на ошибку при покупке иностранных игроков. Хотя совсем не ошибаться в селекции, естественно, невозможно. Проанализировав заявки команд, выделили наименее востребованных тренерами иностранцев.

Зе Луиш, нападающий, «Локомотив»

Статистика: 16 матчей, один гол, три голевые передачи.

Экс-форвард «Спартака» пополнил железнодорожников в октябре 2020 года. Зе Луиш забил в первом же матче РПЛ после возвращения и был ярок в Лиге чемпионов, отдав два ассиста. В игре с «Зальцбургом» нападающий травмировался и из-за перелома пропустил 141 день. Вернулся Зе в конце прошлого сезона, но в конце июня – начале июля опять выбыл из-за травмы. Как результат 1 сентября «Локомотив» отзаявил травмированного форварда, чтобы включить в заявку новичков команды, голландца Гирано Керка и англичанина Фаустино Анджорина.

Нападающий резко прокомментировал решение клуба: «Футболисту просто хочется играть в футбол. Сейчас у меня забрали это право, но я пообещал себе, что вернусь сильным как никогда раньше, просто чтобы делать то, что я люблю. Неважно где». Трансфер Зе Луиша обошёлся «Локомотиву» в € 5,5 млн.

Йоррит Хендрикс, полузащитник, «Спартак»

Статистика: 18 матчей (502 минуты).

26-летний полузащитник, перешедший в «Спартак» за € 500 тыс., пока не совершил ни одного результативного действия. Хендрикс играет в среднем чуть меньше 30 минут и пока не радует спартаковскую публику. Летом красно-белые получали предложения по голландцу, но его, кажется, устраивает текущее положение в Москве. Про самого Хендрикса ESPN снял фильм о переходе в «Спартак». Перед стартом сезона Йоррит заявил о желании больше играть, а также рассказал, что улучшил свою физическую подготовку. Впрочем, Хендрикс по-прежнему не проходит в стартовый состав.

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Эмануэль Маммана, защитник, «Сочи»

Статистика: 21 матч, одна голевая передача.

Маммана не заиграл в «Зените» и с августа 2020 года находится в аренде в «Сочи». Несмотря на 18 игр в прошлом сезоне, его нельзя назвать важной фигурой в построениях южан: по ходу чемпионата аргентинец дважды выпадал из обоймы. В «Зените», которому защитник принадлежит, у Эмануэля дела шли ещё хуже: получил две травмы крестообразных связок и одно повреждение колена. Старт этого сезона Маммана провёл в запасе, затем вышел на 11 минут с «Химками» и вновь выбыл из-за мышечной травмы.

Клинтон Н’Жье, нападающий, «Динамо»

Статистика: 50 матчей, пять голов, одна голевая передача.

Форвард, купленный у «Марселя» за € 6 млн, за два сезона так и не стал игроком стартового состава бело-голубых. У «Динамо» большой подбор атакующих футболистов, в число которых входит Н’Жье. Клинтон проигрывает конкуренцию третий сезон подряд, хотя и является самым быстрым игроком «Динамо» по версии Фомина. Важно отметить, что Н’Жье никогда не был суперфорвардом. За «Марсель» у камерунца 16 голов и 10 ассистов в 83 встречах, за Лион – 8+9 в 43 матчах. В случае с Н’Жье лимит на легионеров победил – Тюкавин и Захарян вытеснили камерунского нападающего из основы.

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Сильвестр Игбун, нападающий, «Динамо»

Статистика: 43 матча, три гола, одна голевая передача.

Ушедший со скандалом из «Уфы» Игбун утратил бодрость духа в Москве. В сезоне-2019/2020 нападающий был основным в «Динамо», но за 20 матчей забил только два мяча в ворота «Сочи». Голы нигерийца не сыграли никакой роли – динамовцы уступили (2:3). В прошлом сезоне Сильвестр прописался на скамейке запасных и отметился одним мячом в чемпионате. Его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2022 года и, кажется, не будет продлён.

Седрик Гогуа, защитник, ЦСКА

Статистика: пять матчей, один гол.

Последний сезон Гогуа провёл по аренде в «Роторе», где был игроком стартового состава. В текущем чемпионате защитник не участвовал ни в одной игре, даже не попадал в заявку ЦСКА. В числе конкурентов у Гогуа Дивеев, Магнуссон, Фукс и Васин. Агент футболиста Дмитрий Селюк считает, что его клиент в конкурентной борьбе покажет, что достоин выступать за ЦСКА.

Футболист получил игровое время только в товарищеском матче с «Локомотивом» в паузу на матчи сборных. Селюк посчитал, что появление Гогуа в составе было неспроста. «Видимо, в матче с «Локомотивом» Гогуа выпустили в честь приближающегося еврейского Нового года. Я доволен тем, что Седрик, который забыл, когда вообще играл — он выходил последний раз ещё за «Ротор» — снова сыграл за ЦСКА. Гогуа не дали провести ни минуты ни в одном товарищеском матче на сборах. Сегодня же он вышел и доказал, что он не случайный пассажир в команде. И это произошло в игре с «Локомотивом», где с первых минут вышли играть новички, которых приобрели за большие деньги! Это очень хорошая команда и один из лидеров российского чемпионата. Хотелось бы, чтобы все эти интриги, из-за которых он не играет, закончились. Мне это совсем не понятно», – заявил Селюк.

Сафа Хади, полузащитник, «Крылья Советов»

Статистика: 12 матчей.

Полузащитник сборной Ирака приехал в Самару в феврале 2020-го. В первом сезоне Хади появлялся на поле через матч, а в сезоне-2020/2021 получил травму, из-за чего принял участие в восьми встречах. Сафа был заявлен на чемпионат за «Крылья Советов», но в заявку не попал ни на одну игру. Сегодня клуб объявил об уходе иракца.

Бруно Фукс, защитник, ЦСКА

Статистика: один матч.

В августе 2020-го Фукс перешёл в ЦСКА за € 8 млн. С тех пор защитник провёл 12 минут на поле в футболке красно-синих: вышел в матче с «Ахматом» и получил травму. У Фукса было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра, в октябре случилась повторная травма, а в январе он вновь выбыл на несколько месяцев. В апреле бразилец тренировался в общей группе, а в июле получил золотую медаль Олимпиады, не сыграв ни минуты в Токио.

В августе эпопея с травмами продолжилась: защитник заработал повреждение мышц задней поверхности правого бедра в первом своём матче за дубль ЦСКА. По информации клуба, Фукс вернётся в строй к концу сентября.

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