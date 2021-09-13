Как российскому футболу зарабатывать на ТВ-правах? Изучили пример Испании

Телеправа – одна из крупнейших составляющих заработка футбольных клубов: в среднем доходы команд в Европе по этой статье составляют 40% от общей суммы (в России – 8%). И пока в нашем футболе ситуация с новым бродкастером накаляется, мы в небольшом цикле материалов расскажем, как устроены этот рынок и распределение доходов в топовых европейских лигах.

Коллективная модель взамен индивидуальной

До 30 апреля 2015 года в Ла Лиге продажа прав осуществлялась по индивидуальной модели – клубы самостоятельно искали, кто будет транслировать матчи с их участием, из-за чего разрыв в доходах между «Реалом» и «Барселоной» и другими клубами был огромен.

Модель индивидуальных продаж, действовавшая с сезона-1997/1998, неоднократно пересматривалась судами и испанскими антимонопольными органами – взаимоотношения между множеством агентов, задействованных на рынке телеправ, и клубами постоянно накалялись, из-за чего возникали споры. Второй важной предпосылкой к глобальным переменам стал кризис, поразивший испанский футбол: под конец сезона-2011/2012 суммарный долг 42 профессиональных команд составил порядка € 4 млрд.

Проанализировав ситуацию, в Испании разработали и утвердили Королевский указ 15/2015 «О неотложных мерах, касающихся маркетинга аудиовизуальных прав на профессиональные футбольные соревнования». Новый закон регулирует три основных пункта:

– заниматься поиском бродкастера и продажей прав должны Национальная лига (первый и второй дивизионы) и Федерация футбола Испании (Суперкубок и Кубок Испании), следуя при этом правилам честной конкуренции при выборе подрядчика;

– система распределения доходов от телеправ изменится, чтобы уменьшить разрыв между «богатыми» и «бедными»: распределять будут чистую прибыль (то есть валовый доход минус затраты на управление и маркетинг), 90% которой пойдёт на делёж среди клубов Ла Лиги, 10% – Сегунды. Каждая команда первого дивизиона получает фиксированные 50%, 25% выплат зависят от позиции в турнирной таблице (учитывается результат за последние пять сезонов, у каждого места, ровно как и года, есть свой коэффициент), оставшиеся 25% распределяются в соответствии с концепцией социального влияния. Есть два критерия таковой: 1/3 на основе среднего дохода клуба от абонементов и билетных сборов за последние пять сезонов, а оставшиеся 2/3 – на основе вклада в создание ценности ТВ-вещания с точки зрения количества привлекаемой аудитории.

– после распределения доходов каждая участвующая организация должна внести обязательный взнос в Компенсационный фонд спортивных организаций.

Испанские СМИ писали, что это «указ, который вывел футбол из разорения», а президент Высшего совета по спорту (CSD) Мигель Карденал спустя год после принятия закона признал, что это была «лучшая реформа в истории профессионального футбола Испании». «Наши доходы достаточно высоки, чтобы покрыть социальное страхование ведущих спортсменов, сохранить финансовую консолидацию и конкурентоспособность в футболе, а также оставаться на передовых позициях в Европе», – сказал Карденал в мае 2016 года.

Война за медиаправа и раздутый пузырь

Королевский указ 15/2015, помимо прочего, запрещает одному и тому же физическому или юридическому лицу приобретать (прямо или косвенно) эксклюзивные права на трансляции футбольных матчей. Исключение – отсутствие участников торгов или эквивалентных предложений.

Первый аукцион прошёл в 2015-м: телеправа на период с 2016-го по 2019-й поделили два медиагиганта – Telefónica и Mediapro. Первой компании за € 750 млн достался один матч Ла Лиги в первом отборе (то есть возможность выбрать любую встречу), второй – оставшиеся восемь игр за € 1,9 млрд. Ну а дальше началась война.

Ещё до принятия Королевского указа Telefónica выкупила DTS (Canal+), что увеличило её долю в платном телевидении до 80%. Так как монополия запрещена, Национальная комиссия по рынкам и конкуренции (CNMC) одобрила сделку с одним условием: госорган обязал компанию сделать по крайней мере 50% своих премиальных каналов доступными для конкурирующих операторов.

Фото: David Ramos/Getty Images

Mediapro показывал свои матчи на платном канале beIN La Liga, а в начале 2016 года эксклюзивно предоставил его провайдеру Movistar (дочка Telefónica) до конца сезона-2018/2019. Тогда же подразделение DTS Telefónica договорилось с Mediapro о том, что его клиенты получат доступ к играм, показываемым на Mediapro BeIn Sports, – сделка оценивалась в € 2,4 млрд. В тот же день, когда об этом было объявлено, основные конкуренты Telefónica – Orange и Vodafone – публично выразили своё недовольство и попросили вмешаться в дело CNMC. И наблюдательный орган пришёл с разборками: Telefónica, согласно ранее установленным обязательствам, не могла приобретать эксклюзивные права на вещание каналов, созданных другими компаниями, поэтому условия сделки пришлось пересмотреть. Это вынудило Mediapro вести переговоры с другими компаниями.

«Теперь вопрос в том, есть ли у других операторов связи деньги, чтобы платить за такой большой пакет прав на вещание», – вздыхал тогда президент Mediapro Жауме Рурес. — Telefónica была лучшим вариантом. В случае с Vodafone и Orange мы не говорим о небольших компаниях. Они получат футбол, если предложат правильную цену. Никто не может заставить меня купить что-то за 10 и продать за пять».

Orange и Vodafone ещё во время проведения тендера в декабре 2015-го приобрели права на восьмой лот, в который входят права на телетрансляцию в барах и общественных местах Ли Лиги, Сегунды и Кубка Испании. Но им захотелось больше – и они решили биться до конца.

Права на Ла Лигу разделены на лоты: четвёртый, например, включает в себя всего один матч в каждый игровой день для бесплатного или платного телевидения с правом первого отбора, а также шесть игр плей-офф за выход в Примеру и неэксклюзивные хайлайты всех встреч. Пятый – это канал La Liga TV: сюда входят восемь матчей каждого игрового дня Ла Лиги для платного телевидения на эксклюзивной основе с третьим выбором. Первый, второй, третий – бесплатные эфирные лоты. Самые «жирные» лоты – это пятый и шестой; их как раз и приобрели тогда Telefonica и Mediapro.

В апреле всё разрешилось: Orange, Vodafone и Telecable согласовали сделку с Mediapro, согласившись платить за права чуть менее € 200 млн в год.

Vodafone получил право транслировать на своём канале и ОТТ-платформе восемь матчей Ла Лиги в день, в том числе не менее 18 матчей с участием «Реала» и «Барселоны». Аналогичную сделку заключил и Orange, и компаниям не хватало только одного – главного матча каждого игрового дня, El Partidazo, права на которую принадлежали Telefónica. Чтобы пополнить свой спортивный пакет, операторы собирались либо вступать в переговоры с медиагигантом, либо жаловаться в CNMC – для них это было уже не в первый раз.

В этой войне проигравшей оказалась Telefónica – Orange и Vodafone всё же получили права на El Partidazo. Несмотря на то что компания всячески пыталась сохранить эксклюзивность, CNMC неоднократно выступала против монополии на контент и всячески тому препятствовала – в результате получилось, что три крупнейших телекоммуникационных компании три года предлагали аналогичные спортивные пакеты.

В 2018-м состоялся новый аукцион – уже за права с 2019-го по 2022 год. На этот раз Telefónica перебила предложение Mediapro, взяв основной пакет на восемь матчей и El Partidazo за € 2,9 млрд на три года. Бывшему конкуренту достался пакет на трансляцию в барах и один матч в неделю за € 480 млн. Суммарно телеправа вышли в € 3,4 млрд, что стало крупнейшей сделкой в истории испанского футбола (на 15% выше, чем в 2015-м). Vodafone вышел из борьбы: по мнению компании, стоимость телеконтрактов искусственно раздули до такой степени, что участвовать в этом нет никакого смысла. Остался Orange – канал приобрёл сублицензию у Telefónica за € 300 млн.

Комментируя сделки, президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал: «Я удовлетворён, потому что такой результат положителен для всех, кто прямо или косвенно является частью испанской футбольной индустрии». Также Тебас добавил, что хочет сократить финансовый разрыв между Ла Лигой и АПЛ – согласно его ожиданиям, на это потребуется примерно 10 лет.

Этой осенью должен состояться очередной тендер: ожидается, что на нём будет представлен ряд новых пакетов, каждый из которых предназначен для выхода новых вещателей на испанский рынок. Кроме того, Ла Лига планирует привлечь к сделкам Amazon – ранее платформа приобрела пакет на показ 20 игр АПЛ.

i Сколько стоит футбол в Испании в этом сезоне?



Movistar: пакет Fusion Selection (на выбор – матчи Ла Лиги или Лиги чемпионов), включающий интернет со скоростью 300 мбит/с и мобильную связь с безлимитным интернетом – € 95 в месяц; пакет Fusión Plus Football, в который входят все футбольные матчи, 1000 Мбит/с по оптоволокну и безлимитный мобильный интернет, – € 120 в месяц.



Orange: от € 95 до € 110 в месяц в зависимости от выбранного тарифа по интернету.

Деньги, которые пришли в клубы

В сезоне-2016/2017, первый год действия Королевского указа, по сравнению с сезоном-2014/2015 доходы клубов от ТВ выросли на 70,2%. В сезоне-2018/2019 – более чем на 87%.

Разрыв значительно сократился: доход «Атлетико» с сезона-2014/2015 с € 42 млн вырос до € 124,2 млн в сезоне-2019/2020 (+295%), «Севильи» – с € 35 млн до € 78,9 млн (+225%), «Атлетик» стал получать больше на 95,5%, «Вильярреал» – на 85,8%. А вот доходы «Реала» и «Барселоны» выросли незначительно – на 1,5% и 6% соответственно (с 2013-го по 2019 гг.), но для них важнее стабильность: ежегодно они знают, какую сумму точно получат, что позволяет им планировать будущие траты. Хотя к пандемии, которая накрыла мир в прошлом году, естественно, никто не был готов.

La liga

Как повлияли полученные деньги на небольшие испанские клубы? Они получили не только возможность больше вкладываться в развитие молодёжи и маркетинг, но и смелее вести себя на трансферном рынке: покупать игроков подороже, предлагать им выше зарплату. К лету 2019-го аутсайдер «Лас-Пальмас» смог позволить себе Лоика Реми из «Челси», «Бетис» – Кристиана Тельо из «Барселоны», хотя тремя годами ранее у них просто не было ресурсов на подобные сделки.

Сложно сказать, сильно ли увеличится стоимость телеправ на следующий цикл, но одно ясно точно: Тебас слишком убеждён в своей идее приблизить Ла Лигу по доходам к уровню АПЛ. И пока он чётко идёт по намеченному пути.