Марио уговорили вернуться в сборную России, где он травмировался. В ЦСКА негодуют

У ЦСКА проблемы. Главный полевой игрок команды Марио Фернандес рискует пропустить до двух месяцев из-за травмы колена. А это значит, что защитник, скорее всего, пропустит дерби со «Спартаком», которое пройдёт 20 сентября.

Последнее время Фернандес довольно часто стал получать травмы. С осени 2020 года у него набралось семь различных повреждений, которые выбивали его из игры на разный срок. Но о последней неприятности стоит поговорить отдельно.

Всё дело в том, что травму Марио получил в расположении сборной. Причём травмировал колено, которое регулярно доставляет ему беспокойство. Это самое уязвимое место организма бразильца.

А ведь Фернандес хотел закончить карьеру в сборной. По нашей информации, Марио даже объявил всем в ЦСКА о том, что отказался продолжать выступления за национальную команду. Но Валерию Карпину и другим людям удалось убедить защитника продолжить выступления за Россию. Фернандес как очень добрый и преданный человек дал слабину и согласился. Вернулся в сборную ради матча с Хорватией, в котором и сломался.

Как рассказывают наши источники, вся эта ситуация очень злит главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Многих расстроило, что Фернандес сломался именно в сборной, куда его уговорили вернуться.

Важно понимать: характер повреждения довольно серьёзный и требует лечения, которое обычно занимает как раз 2 месяца. Но с этим повреждением можно выходить на поле на уколах. Но выходить на уколах = играть через боль. Это серьёзнейшая нагрузка на колено и огромный риск усугубить травму и выбыть не на пару месяцев, а на полгода. Но надо знать характер Марио Фернандеса. По нашей информации, он рвался даже сыграть с тульским «Арсеналом», но главный тренер ЦСКА убедил игрока начать лечение и не рисковать здоровьем. Но нельзя исключать вариант, при котором Марио в очередной раз проявит самопожертвование и решит сыграть со «Спартаком», несмотря на все риски. Хотя всем очевидно — надо взять паузу и вылечить колено.

Фернандес — великий игрок для России и для ЦСКА. Его преданность и готовность рисковать здоровьем вызывает уважение. Но с игрой на разрыв, наверное, Марио пора заканчивать. Можно сколько угодно соглашаться на уговоры ради страны, которая стала для тебя родной, но здоровье всегда будет важнее. Марио особо не скрывает, что отводит себе ещё пару лет на игру в футбол, а потом собирается закончить. Станет грустно, если Фернандес будет вынужден закончить преждевременно только из-за того, что в сборной России не найдут других правых защитников.