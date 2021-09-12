Жуткая травма молодого таланта «Ливерпуля». Его нога вывернулась после удара

Матч «Ливерпуля» и «Лидса» не предвещал для гостей ничего плохого. Не реализовав множество моментов, «Ливерпуль» вышел вперёд ещё в первом тайме (Салах положил 100-й гол в АПЛ), потом удвоил преимущество и уверенно доводил матч до конца. Но на 58-й минуте страшное произошло с Харви Эллиоттом: Паскаль Стрёйк влетел в голеностоп молодого полузащитника и сломал его.

На инцидент уже отреагировал Гари Линекер: «Надеюсь, это не такая серьёзная травма для Эллиотта, как кажется».

Харви Эллиотт — самый молодой игрок в истории АПЛ. Когда он два года назад вышел в составе «Фулхэма», ему было всего 16 лет и 30 дней. После этого он перешёл в «Ливерпуль» и тут же был отдан в аренду в «Блэкберн», где провёл отличный прошлый сезон (7 голов, 11 голевых передач). С первых матчей этого сезона Харви стал довольно неожиданно выходить в стартовом составе красных.

Клопп говорил об Эллиотте ранее: «Каждый хочет, чтобы я говорил о Харви, и я это абсолютно понимаю. Когда 18-летний парень показывает такой зрелый футбол, я могу понять, что каждый спрашивает насчёт него, но я не удивлён, что он сыграл таким образом. Ровно таким же образом он тренируется шесть или семь недель, как мы вернулись и как он сам вернулся из аренды. Да, это было хорошо».

Фото: instagram.com/harveyelliott07

Теперь хороших и любых других матчей Эллиотта придётся подождать. Кстати, в «сториз» в «инстаграме» Эллиотт поблагодарил фанатов за поддержку.