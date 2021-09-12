Жёсткий матч грандов в Португалии. Пепе ударил соперника по лицу, с трибуны упал болельщик

В эти выходные в Европе достаточно интересных матчей, но в центре внимания в том числе неожиданно оказалась Португалия. В 5-м туре чемпионата встречались два из трёх местных грандов — «Спортинг» и «Порту». Матч прошёл в Лиссабоне и получился ярким.

Счёт был открыт уже на 16-й минуте — удачно сыграл полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш. А потом случился какой-то ужас. Один из болельщиков, видимо, так бурно отреагировал на гол, что свалился со второго яруса трибуны и полетел вниз. Фанат упал с высоты 20 метров. Удивительно, но обошлось без трагедии. Болельщика быстро уместили на носилки и унесли под аплодисменты окружающих. В тот момент он находился в сознании и уже скоро оказался в больнице. Если верить португальским СМИ, у пострадавшего как минимум перелом ноги. Спасибо, что живой.

На поле тоже было нескучно. Футболисты не щадили друг друга и много фолили. Апофеозом стал эпизод с защитником «Порту» Пепе. Легенда мадридского «Реала» вспомнил молодость и залепил кулаком в челюсть защитнику «Спортинга» Себастьяну Коатесу.

Несколько фактов о жёсткости игры:

Судья показал 12 жёлтых карточек — по шесть каждой из команд;

Три жёлтые карточки были показаны уже к 4-й минуте;

Нападающий «Порту» Антонио Мартинес удалился на 87-й минуте, получив два «горчичника» за две минуты.

«Порту» в результате забил ответный гол. Форвард Луис Диас здорово разобрался в левом полуфланге, сместился в центр и запустил мяч по дуге в дальний угол. И это был единственный удар в створ в исполнении гостей.

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим на пресс-конференции объяснил, почему на поле было столько грубости. Кажется, он доволен увиденным: «И я, и мой визави любим интенсивность. Наши команды играют агрессивно, что и показали во время матча. Я видел кучу дерби вроде сегодняшнего. У обеих команд очень качественные футболисты, так что матч получился увлекательным. Кому-то нравится красивый футбол с большим количеством голов, а кому-то — когда много борьбы».

Избежавший удаления Пепе прокомментировал результат спокойно: «Это был отличный и полный борьбы матч в исполнении обеих команд. И мы, и они понимали, насколько важно выиграть. Мы сделали всё для победы, но, к сожалению, вышло иначе. Мы выпали из игры на 10-15 минут, но второй тайм был полностью за нами. Наверное, мы могли забить второй мяч и выиграть. Вся борьба впереди».

Результату этого матча больше всего обрадовался третий португальский гранд — «Бенфика». «Орлы» закрепились на первом месте в таблице и оторвались от соперников на четыре очка. «Спортинг» и «Порту» идут следом с равенством по очкам.

Болельщиков жара в центральном матче тура не оставила равнодушными, поэтому в соцсетях началось народное творчество.

«Ключевые моменты матча «Спортинг» — «Порту».

«Сделай отчёт по матчу «Спортинг» — «Порту».

«Сегодняшний матч «Спортинга» и «Порту».