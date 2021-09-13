Первый человек в «Челси» после Абрамовича и трансферный гений. Кто такая Марина Грановская

Главная женщина мирового футбола. Правая рука Абрамовича. Примерно по таким ключевым словам в интернете содержится информация о Марине Грановской – директоре «Челси», которую негласно считают главной управляющей в лондонском клубе.

Уроженка Москвы занимает пост уже больше 8 лет и за это время прославилась твёрдым характером, силой слова и небанальным подходом к трансферам. Это помогло ей получить скидку на ряд топ-игроков, примирить Жозе Моуринью с Романом Абрамовичем и выбить для «Челси» контракт с Nike на £ 60 млн в год (действует до 2032 года и является шестой по размеру сделкой в мире).

При этом Марина Грановская крайне скрытная персона. Найти о ней уникальную информацию подобно исследовательскому подвигу. Смотрите сами. На официальном сайте «Челси» ей посвящена всего пара абзацев. Родилась в России, но имеет двойное (+Канада) гражданство. В 1997-м она закончила МГУ с отличием и начала работать в «Сибнефти», которой тогда управлял Роман Абрамович.

С тех пор Грановская помогает Абрамовичу во многих вопросах в качестве старшего советника, а в 2010 году выступала представителем владельца на советах директоров «Челси». Еще через 3 года официально присоединилась к правлению клуба в качестве директора. Бегло говорит по-английски и владеет несколькими европейскими языками. Всё, больше информации о человеке, который определяет облик нынешнего «Челси», на официальном сайте клуба нет.

Марина Грановская в соцсетях и по описаниям знакомых

Данные других открытых источников лишь немного расширяют понимание, кто такая Марина Грановская, но полную картинку не рисуют. По запросу «Марина Грановская» в социальных сетях всё не глухо. Есть страницы на «Фейсбуке» и в «Одноклассниках». Из первой удаётся узнать лишь то, что Грановская трудилась в инвесткомпании Millhouse Capital (первом бизнесе Абрамовича в Англии) и училась в московской школе №1113 (с углублённым изучением музыки и хореографии; сейчас школа №2054). Остальная информация скрыта настройками приватности.

А вот в «Одноклассниках» деталей больше, и, кажется, что страница не фейковая. На это указывают общие фотографии с друзьями (одноклассницами) на страницах этих самых друзей и точные данные об учёбе в МГУ (факультет иностранных языков и регионоведения). Есть данные и о законченных школах, но их сразу две, и они не сходятся с данными, указанными в «Фейсбуке» – №1217 (сейчас гимназия №1531) и №1255 (с углублённым изучением английского языка). Логично было бы предположить, что именно школа №1255 была основной, потому что поступить и закончить МГУ с отличием без языкового бэкграунда едва ли было возможно. Но это вопрос догадок и трактовок.

Плюс именно за эту школу говорит её близость к МГУ (между основным корпусом ВУЗа и школой 8 км или 2 станции метро). А ещё в ней учился человек с именем Андрей Минков – единственный из друзей Марины с канадским местом жительства в профиле.

Возможно, Марина Грановская получила двойное гражданство через него, потому что альтернативных вариантов не так много. Из подходящих Грановской – работа в стране (данных об этом нет), открытый в стране бизнес (нет информации), наличие в стране семьи или близких родственников (опять же информация об этом отсутствует) или наиболее вероятный вариант – наличие инвестиций в канадских провинциях от $150000.

Но самое важное, что скрывает страница в «Одноклассниках» – данные о родственниках. Братом Марины отмечен человек с ником Libes Maxim. У него в друзьях есть еще несколько человек с аналогичной фамилией (Либес). Не берусь утверждать, но похоже на то, что фамилии Либес и Грановская связаны. Возможно, Максим – двоюродный брат Марины. А ещё добавьте к картинке интересный факт о семье Либес – они из Саратова, а там родился Роман Абрамович. С одной стороны, это просто набор неподтверждённых фактов, с другой — несколько безумных теорий на них построить можно.

В сети есть ещё несколько деталей портрета Марины Грановской. Один из её преподавателей в МГУ в интервью «СЭ» описывал её как «серую мышку» и добавлял, что во время учёбы в университете в ней не было ничего особенного. В Sports Lifestyle Africa раскрывали как «отшельника», напоминая, что Марина не дала ни одного полноценного интервью и до сих пор держит в секрете своих родственников и семейное положение. Даже банальных данных о росте (если опираться на фото, то она на полголовы ниже 178-сантиметрового Мэйсона Маунта) и весе в интернете нет.

Непубличность Марины Грановской не мешает ей быть крутым менеджером. Наоборот, Telegraph говорит, что Роман Абрамович ценит её в том числе и за это. Когда у олигарха были проблемы с британским правительством, именно Марина была его глазами и ушами в Лондоне.

Что Марина Грановская делает в «Челси»?

С 2014 года медиа называют её едва ли не главным операционным руководителем в клубе. После ухода из «Челси» Рона Гурлэя именно она занялась большинством футбольных вопросов – трансферами, формированием зарплатной базы и контролем за скаутской сетью (говорят, Грановская была автором идеи о создании арендной сети по всей Европе). Президент клуба Брюс Бак занимается стратегическими вопросами (типа вступления в Суперлигу) и коммерческими соглашениями.

Трансферы – главная задача для Грановской. Именно за счёт сделок она создала себе образ одного из самых неуступчивых и твёрдых менеджеров в мире. Роль Грановской в переговорах – решение финансово-экономических вопросов и выбивание нужных клубу условий.

Фото: Clive Howes/Getty Images

Почему Грановская такая крутая?

По словам работавших с Грановской агентов, в переговорах она строга, но справедлива, а ещё постоянно включена в процесс. «Она постоянно работает. Часто бывало, что она отвечала в полночь, если у неё не было возможности дать ответ в течение рабочего дня», – рассказывает один из агентов The Athletic. Другие респонденты издания подтверждают профессионализм и честность русской дамы. У нее нет фаворитов среди агентов, ей не интересны аферы и игры разума в переговорах. У неё идеальная репутация, построенная на твёрдости, хладнокровии и отсутствии лишних эмоций:

«Я провёл с Мариной три или четыре сделки, и она всегда отвечала за слова, – рассказывал The Athletic неназванный агент. – Всегда говорила прямо, была исключительно профессиональна и никогда не нарушала слова. Остальные в нашем бизнесе ведут себя иначе».

Результаты «Челси» на трансферном рынке и количество положительных кейсов с участием Грановской лишь подтверждают слова тех, кто с ней работал. Начиная с сезона-2013/14 «Челси» входит в топ-3 клуба в мире по тратам на трансферы (€1,38 млрд), но в то же время занимает первую строчку по доходам (€1,03 млрд). Минус в €345 млн легко объясняется закупкой последних двух лет – игроки по-прежнему находятся в клубе и приносят ему пользу.

Благодаря активной работе Грановской по продаже игроков «Челси» легко закрывает бреши в бюджете. Начиная с 2014 года клуб получил операционный убыток в размере €605 млн, но работа на продажу помогла покрыть 89% этой суммы. Грубо говоря, Грановская обеспечила клуб полумиллиардом евро.

Как она работает?

Понять, почему Грановскую считают гуру переговоров и убеждения, проще на конкретных примерах. Благодаря ей «Челси» сохранил Дидье Дрогба в 2009-м. Дрогба забил за сезон всего 5 мячей и получил шестиматчевую дисквалификацию за прессинг судьи Тома Хеннинга Эвребё в полуфинале ЛЧ с «Барселоной». Всё шло к уходу Дрогба, но Грановская, которая тогда ещё официально не работала в клубе, убедила менеджеров продлить контракт с нападающим. Уже в следующем сезоне он подсветил гений Грановской титулом лучшего бомбардира и чемпионским званием. Ещё через три года форвард принёс «Челси» первый кубок ЛЧ.

Если Дрогба Грановская сохранила, то с Джоном Терри во время переговоров о новом контракте в 2012-м она была жёсткой. Терри не хотел подписывать соглашение и требовал улучшенных условий, на что получил ответ: «Либо ты подписываешь этот договор, либо проваливаешь». Итог: продление соглашения на условиях Грановской на три года.

В истории камбэка в «Челси» Жозе Моуринью Грановская тоже фигурирует. В 2007 году Роман Абрамович поругался с португальцем и явно не планировал иметь с ним никаких дел в дальнейшем. Но Грановская убедила владельца «Челси» изменить решение и снова обратиться к Жозе. Абрамович поддался, а взамен получил титул АПЛ в сезоне-2014/15.

Продажа Эдена Азара в «Реал» – ещё один яркий кейс. Флорентино Перес хотел перевезти Азара в Мадрид, но долго не делал «Челси» солидного предложения. Летом 2018-го оно наконец появилось (около €150 млн), но Грановская не согласилась на него. Получилось, как с Терри: либо €200 млн, либо сделка срывается. Перес не стал дожидаться окончания контракта Азара и согласился на сделку в 160 млн евро.

«Когда ты общаешься с Мариной, то её «нет» значит «нет», что редко встречается в футболе. Обычно такой ответ других директоров означает, что вам придётся провести ещё десяток встреч и в итоге договориться о цене. Но когда Грановская сказала вам «нет», то вы о ней больше не услышите», – примерно так описывает директора «Челси» один из неназванных агентов.

Ещё один козырь Грановской – гиперподготовленность. Например, когда «Челси» заинтересовался Н’Голо Канте, в борьбу с лондонцами вступил «ПСЖ». Француз был не против возвращения на родину, а парижане собирались заплатить требуемую «Лестером» сумму. Но Грановская переиграла ситуацию в свою пользу.

«Челси» пришёл к агентам игрока и поднял комиссию за трансфер до 30% (т.е. до €12 млн). Грановская знала, что французские законы запрещают клубам платить комиссионные выше 10%, поэтому «ПСЖ» точно останется вне игры. Письмо Абрамовичу о заключённом трансфере с конской комиссией начиналось со слов «Не падайте в обморок, он этого заслуживает». В итоге Грановская закрыла сделку за €50,5 млн, а Канте блистает в «Челси» до сих пор.

Сила Марины Грановской внутри клуба настолько велика, что ради неё на «Стэмфорд Бридж» ограничивают тренеров. Антонио Конте при оформлении контракта просил, чтобы она не лезла в трансферную политику. На это Конте мгновенно получил прибавку к зарплате с читавшимся предложением помолчать. Конечно, Конте не справился и начал обвинять Грановскую в том, что она проворачивает неправильные трансферы и вообще с ним не консультируется. Дошло до того, что Конте в последние месяцы в Лондоне с Грановской общался через своего помощника, Карло Кудичини.

У Маурицио Сарри с Грановской отношения тоже не сложились. Настолько, что тренеру приписывали фразу «Бог создал женщин, чтобы донести сперму от постели до туалета, а не для того, чтобы управлять клубом». Позже её опровергли, но итальянца убрали из клуба уже через год. Грановская включилась даже тут – «Челси» должен был выплатить Маурицио компенсацию в размере £26,6 млн, но всё закончилось трансфером (!) тренера в «Ювентус» за €4 млн.

Были ли у Грановской провалы?

Возможно, крупный только один – Кепа Аррисабалага. Летом-2018 «Челси» обговаривал с Тибо Куртуа продление истекающего через год контракта. Но бельгиец отказывался, потому что хотел в «Реал». Грановская вела с ним переговоры, а параллельно «Челси» общался с «Ромой» о переходе Алиссона. И лондонцы добились в этих обсуждениях значительных успехов – Алиссона рассматривали как запасной вариант, если не удастся сохранить Куртуа.

После ЧМ Куртуа просто не приехал на сборы и добился трансфера в «Реал» за €35 млн. В это время «Ливерпуль» перехватил Алиссона. У Грановской не осталось альтернатив – пришлось покупать Кепу, второго номера из шорт-листа. И он до сих пор остаётся худшей сделкой русского менеджера.

Еще несколько не лучших сделок Грановской:

Почти все трансферы лета-2017/18 (Бакайоко, Дринкуотер, Дзаппакоста);

Покупка Торреса из «Ливерпуля» за €58,5 млн (Грановская тогда не числилась в клубе, но существенно повлияла на переход, выполнив те же функции, что исполняет сейчас);

Покупка Миши Батшуайи из «Марселя» за €39 млн.

Что о ней говорят?

Для более полного понимания персоны Грановской достаточно почитать британских журналистов и людей из мира футбола:

Леонид Слуцкий : «Марина — топовейший менеджер, которая признаётся на всех уровнях. Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом. Марина очень жёстко отстаивает интересы «Челси»: у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с её непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты. В общем, у «Челси» один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми — от игроков и агентов, которые подписывают с ней договоры, до коллег и руководства лиги»;

: «Марина — топовейший менеджер, которая признаётся на всех уровнях. Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом. Марина очень жёстко отстаивает интересы «Челси»: у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с её непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты. В общем, у «Челси» один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми — от игроков и агентов, которые подписывают с ней договоры, до коллег и руководства лиги»; Мэтт Лоу : «Забудьте про Моуринью. Марина Грановская − настоящая Special One»;

: «Забудьте про Моуринью. Марина Грановская − настоящая Special One»; Журналист Evening Standard Джонатан Принн : «У Грановской реальная власть в «Челси». Она не хочет быть заметной и знаменитой, но всем очевидно, кто тут главный»;

: «У Грановской реальная власть в «Челси». Она не хочет быть заметной и знаменитой, но всем очевидно, кто тут главный»; Бывший менеджер «Вольфсбурга» Клаус Аллофс : «Когда вы разговариваете с Грановской, то можете считать, что напрямую общаетесь с Абрамовичем. Он ей абсолютно доверяет. Но вести с ней переговоры очень сложно, потому что она действует с позиции силы»;

: «Когда вы разговариваете с Грановской, то можете считать, что напрямую общаетесь с Абрамовичем. Он ей абсолютно доверяет. Но вести с ней переговоры очень сложно, потому что она действует с позиции силы»; Технический директор «Челси» Петр Чех: «Я был бы рад сказать вам, что подписание Вернера – моя заслуга, но в нашем клубе есть только один человек, который заключает сделки и доводит их до завершения. Это Марина. Мы вместе с Лэмпардом определяем игрока, который нам нужен, и пытаемся понять, хочет ли он к нам перейти. Дальше в дело включается Грановская, делающая самую тяжёлую работу. Она прорабатывает все аспекты сделки. Не сомневаюсь, что она – лучший человек для подобной работы».

Даже одиозный президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прекрасно понимал, с кем имел дело, когда не хотел продавать Эдинсона Кавани в «Челси». И спел на пресс-конференции Рафаэля Бенитеса в «Наполи» песню «Марина».

Он же взывал к Грановской, когда Маурицио Сарри хотел разбомбить «Наполи» не только покупкой Жоржиньо, но и трансферами Дриса Мертенса и Калиду Кулибали. Грановская сжалилась и не переманила игроков.

Наверное, именно такое отношение коллег и оппонентов лучше всего показывает вес Марины Грановской в футбольном мире. Не места в списках Forbes и иных рейтингах главных женщин в футболе. Не количественные результаты трансферной политики, а безмерное уважение, добиться которого женщине в одноцентричном футбольном мире очень сложно.