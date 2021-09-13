Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Объясняем почему

Всё-таки это случилось. Марио Фернандес уходит из сборной России.

Марио Фернандес защитник ЦСКА «После чемпионата Европы я стал думать об этом, разговаривал со своей семьёй, советовался с женой, много молился. Я проговорил этот момент и с Романом Юрьевичем Бабаевым, уведомил его о своем решении. Но после смены тренерского штаба сборной решил помочь ребятам в сентябрьских матчах.



Мне скоро исполнится 31 год, и у меня есть определённый план на будущее, который предполагает ещё три года карьеры. С каждым разом становится всё сложнее и сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление после игр. К сожалению, участились и травмы. Сейчас хочется сосредоточиться на выступлениях за клуб, который стал мне родным. Ну и было бы несправедливо с моей стороны занимать место в сборной, надо дать возможность молодым ребятам развиваться, прогрессировать и выступать в национальной команде. Поэтому я решил уйти именно сейчас».

«Чемпионат» сообщал о его решении и желании закончить карьеру в национальной команде ещё в начале августа. Тогда Марио был серьёзно настроен на это. По нашей информации, он оповестил об этом всех в ЦСКА, а не только Романа Бабаева. Но затем Валерию Карпину всё-таки удалось убедить защитника приехать на сбор перед сентябрьскими матчами, а дальше смотреть по ситуации.



Уже сейчас, по прошествии этих игр, можно констатировать, что Марио зря изменил своё решение. Из трёх матчей он сыграл только один – с Хорватией, в котором травмировал колено, и теперь рискует пропустить около двух месяцев.



Карпина и сборную можно понять: Марио был ключевой фигурой в сборной все последние годы. Желание не терять такого игрока перед важнейшим матчем с Хорватией объяснимо. Но по итогу от этого не выиграл никто.



Причины такого решения Фернандеса логичны и лежат на поверхности. У Марио нет никаких конфликтов в сборной: ни с игроками, ни с тренерским штабом. У него не пропало желание играть за Россию. Он банально устал, у него слишком участились травмы. А готовность играть даже на уколах, как он часто, кстати, делал в сборной – ещё сильнее вредит Марио. После Евро он чётко осознал, что здоровье больше не позволит ему играть за сборную, но всё-таки дал себе ещё один шанс. Но организм снова дал сбой.



Лично для меня Фернандес за четыре года однозначно стал легендой сборной. Он провёл за команду всего 33 игры, но во всех этих матчах был последним из тех, к кому можно было предъявлять претензии – что по отдаче, что по уровню игры. Желание и рвение, с которым он бился за не родную для себя страну, восхищали абсолютно всегда. И совершенно не важно, что он ни разу не дал интервью на русском. Своей игрой он сказал гораздо больше. А гол в ворота Хорватии на чемпионате мира точно запомнит каждый, кто тем летом переживал за Россию. Спасибо, Марио. Это была классная охота.