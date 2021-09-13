Пустят ли фанатов «Зенита», «Спартака» и «Локо» в Европу? Объясняем

УЕФА на прошлой неделе объявил, что снимает запрет на допуск болельщиков гостей на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Но финальное решение, граждан какой страны впускать в страну, где пройдут игры, всё равно остаётся за местными властями.

УЕФА пресс-служба «Будет восстановлена стандартная практика, т.е. 5% от общей разрешённой вместимости стадиона будет зарезервировано для болельщиков команды гостей при условии принятия любого решения со стороны компетентных местных органов».

Россиян, как и во время Евро, ждут не везде.

Англия

Кто играет:

«Зенит» vs «Челси», Лондон; 14 сентября

«Спартак» vs «Лестер», Лестер; 4 ноября.

Болельщики «Зенита», прибывшие из России, смогут попасть на матч с «Челси» только после прохождения двухнедельного карантина: для этого фанатам петербуржского клуба нужно было приехать за 14 дней до матча в Лондон и сдать два теста. Приобрести билет и попасть на стадион можно лишь при наличии сертификата о вакцинации (принимаются только Moderna, Astra Zeneca, Pfizer или Janssen – никакого Спутника V или Ковивака) или предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до начала матча и внесённого в электронную базу данных министерства здравоохранения Великобритании.



Информации по ноябрьскому матчу пока нет, но есть большая вероятность, что к тому моменту требования не изменятся.

Италия

Кто играет:

«Спартак» vs «Наполи», Неаполь; 30 сентября

«Локомотив» vs «Лацио», Рим; 30 сентября

«Зенит» vs «Ювентус», Турин; 2 ноября.

На сегодняшний день российские граждане не могут въехать в Италию без особой на то причины, и футбол не является исключением. Попасть на гостевую трибуну в Неаполе смогут только граждане и резиденты Евросоюза/Шенгенского соглашения при наличии «зелёного сертификата» (нужно быть вакцинированным Moderna, Astra Zeneca, Pfizer или Janssen или иметь свежий ПЦР-тест).

Турция

Кто играет:

«Локомотив» vs «Галатасарай», Стамбул; 4 ноября.

Граждане России могут без ограничений въезжать в Турцию – требуется только ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета, и заполненная декларация здоровья с QR-кодом.

Швеция

Кто играет:

«Зенит» vs «Мальмё», Мальмё; 23 ноября.

До 31 октября 2021 года действует запрет на въезд для иностранных граждан из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ. Исключения есть, но посещение футбольных матчей в их числе пока не значится, поэтому нужно мониторить сайт шведской полиции для дальнейших обновлений.

Франция

Кто играет:

«Локомотив» vs «Марсель», Марсель; 9 декабря.

На данный момент Россия находится в «красной зоне», поэтому для граждан нашей страны действуют следующие требования:

если вы вакцинированы Moderna, Astra Zeneca, Pfizer или Janssen, то можете спокойно въехать на территорию Франции без каких-либо ограничений;

если нет, то нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до поездки, заполненная декларация здоровья, готовность сдать ещё один тест по приезде и сесть на 10-дневный карантин. Ограничения снимаются с тех, у кого есть особая причина для въезда, но по состоянию на 10 сентября (дата последних обновлений) посещение матчей не считается поводом для исключений.

При этом въезд из стран «зелёного списка», куда входят открытые для России Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория, возможен только с ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа до въезда.

Польша

Кто играет:

«Спартак» vs «Легия», Варшава; 9 декабря.

Путешественники, прибывающие в Польшу из стран ЕС, Шенгенской зоны и Турции, подлежат 10-дневному карантину, за исключением тех, кто:

полностью вакцинирован (Moderna, Astra Zeneca, Pfizer или Janssen);

переболел коронавирусом за последние 6 месяцев (нужно подтверждение на польском или английском языке);

может предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы и подтверждённый сертификатом ЕС или другим документом на польском или английском языках.

При этом те, кого посадили на карантин, могут сделать тест в течение 48 часов после пересечения границы – при отрицательном результате можно будет выйти.



Для тех, кто приезжает из-за пределов ЕС, Шенгенской зоны и Турции, тоже действует правило 10-дневного карантина, но с исключениями: