Супердебют новичка «Рубина». Драйер забил первым же касанием в РПЛ, и как!

В матче «Рубин» – «Урал» состоялся дебют новичка хозяев Андерса Драйера, который в последние дни перед закрытием летнего трансферного окна перешёл в казанский клуб из «Мидтьюлланна» за € 7 млн. Российские болельщики могли помнить этого 23-летнего игрока по молодёжному Евро-2021. В решающем матче группового этапа Дания – Россия (3:0) он создал большие проблемы нашей команде и забил второй гол.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий предполагал, что Драйер не сразу проявит себя в России.

«Драйер не тренировался последние две недели, потому что всё-таки были трансферы, медосмотр и всё остальное. У меня нет сомнений в высокой квалифицированности этого футболиста, и, может быть, как почти любому молодому игроку, ему потребуется какое-то время на адаптацию к команде и чемпионату. Но я уверен, что это очень качественный игрок», – приводило слова Слуцкого «Реальное время».

Однако Драйер не заставил ждать от себя результативных действий. В матче с «Уралом» датчанин вышел на позиции правого полузащитника в схеме 4-2-3-1. Группа атаки «Рубина» вообще выглядела мощно, так как вернулись в состав залечившие травмы Хвича Кварацхелия и Джордже Деспотович. Вместе с новичком и Сеадом Хакшабановичем они должны были рвать оборону «Урала». Главный тренер гостей Игорь Шалимов, конечно же, понимал, какие проблемы возникнут у его команды. Он даже перешёл на игру в три центральных защитника. В отсутствие травмированных Владимира Рыкова, Алексея Герасимова и Рафала Аугустыняка впервые в основе «Урала» вышел 20-летний Иван Кузьмичёв.

Но и три центральных защитника не уберегли уральцев от пропущенного уже на 2-й минуте гола. Драйер забил первым касанием – и как забил! После прострела Кварацхелии датчанин нанёс эффектный удар пяткой. Никто из соперников не был готов к такому удару Андерса. Новичок снова доказал, что у него полный порядок с техникой и быстротой принятия решений.

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Вскоре «Урал» пропустил и второй гол – очень курьёзный. Возвращённый из аренды воспитанник «Спартака» Артём Мамин отправил мяч в собственные ворота. В этом голе Драйер не поучаствовал.