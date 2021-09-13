Автогол, удаление, незабитый пенальти и травма бомбардира. Но «Краснодар» не сломался!

В последнем туре прошлого сезона «Краснодар» встречался на выезде с «Ростовом». К заключительному матчу чемпионата Виктор Гончаренко подходил в стрессовом состоянии. До этого «Краснодар» в дебютном матче нового главного тренера «быков» проиграл «Арсеналу» и одержал только одну победу в пяти играх. Но первое южное дерби завершилось для Гончаренко победой (3:1). И вот теперь – новая встреча с «Ростовом». Противостояние с Юрием Сёминым получилось несладким.

В первые 30 минут игры «Ростов» практически ничего не создал у ворот «Краснодара», но смог повести в счёте. Из-за автогола Спаича счёт на табло изменился в пользу команды Сёмина. Терентьев забежал по флангу и навесил во вратарскую, а защитник «Краснодара» неудачно подставил голову и срезал мяч в дальний угол своих ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Впрочем, автогол – не худшее, что случилось с «Краснодаром» в этом матче. Через минуту «быки» остались в меньшинстве: Крыховяк в центре поля ударил по ноге Сухомлинова и получил вторую жёлтую карточку. Кроме того, «Краснодар» потерял лучшего бомбардира Кордобу, получившего повреждение. Шанс на гол команде Гончаренко подарил Альмквист, нарушивший правила в собственной штрафной. Главному судье Матюнину потребовалось посмотреть повтор, чтобы удостовериться в своей правоте. Однако Кабелла не воспользовался отличной возможностью, промахнувшись с одиннадцатиметровой отметки.

Во втором тайме, несмотря на игру в меньшинстве, «Краснодар» завладел преимуществом, а вскоре сравнял счёт. Сперцян, дебютировавший в прошлом сезоне, забил первый за «быков» и очень важный гол. Ионов, сместившись к центру с фланга, стянул на себя двух соперников и сделал передачу в штрафную, а Сперцян выскочил на ударную позицию и пробил мимо Песьякова – 1:1! Увидев первый гол молодого полузащитника, Гончаренко выпустил ещё одного юношу – Кривцова, который дебютировал в РПЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Счёт не устраивал хозяев, поэтому Сёмин усилил атаку – Соу вышел вместо Комличенко. Хотя главный тренер «Ростова» перед игрой не горел желанием выпускать гамбийца, так как форвард не до конца восстановился. Ближе к голу в заключительную четверть часа был «Ростов»: опасный удар Пояркова не увенчался успехом, а на 96-й минуте ключевое спасение совершил Сафонов.

Южное дерби в третий раз за последние пять матчей завершилось вничью 1:1, а главный тренер «Ростова» выиграл у Гончаренко только два матча из 11. «Краснодар» набирает 10 очков (седьмое место) после семи туров, «Ростов» – шесть (12-я позиция).