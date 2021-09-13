Новый сезон «Зенита» в Лиге чемпионов, а ощущения старые. Есть ли шанс против «Челси»?

«Зенит» победил ФИФА и привёз в Лондон Малкома и Клаудиньо, но ощущение, что от этого не легче. Ведь по-прежнему под вопросом участие в первой игре Лиги чемпионов с «Челси» Вильмара Барриоса. Колумбиец ждёт завтрашнего утра и разрешения на въезд. Сейчас он в России, и тренировку на «Стэмфорд Бридж» уже пропустил. И непонятно, отразится ли на нём перелёт, если он всё-таки примет участие в игре с действующим победителем Лиги чемпионов. Также в Англии нет Деяна Ловрена, вернувшегося с проблемами после паузы на матчи сборных. Пропустят старт Лиги чемпионов и Вячеслав Караваев с Магомедом Оздоевым.

Мы снова возвращаемся к посылам прошлой Лиги чемпионов. Сергею Семаку на пресс-конференции было максимально трудно говорить о возможных результатах завтрашнего матча. Да и в целом задачах на Лигу чемпионов. Потому что вновь непредсказуемо вылетело несколько основных игроков. Понятно, что «Челси» изначально сильнее даже с потерями Н’Голо Канте и Кристиана Пулишича. Их отсутствие глобально никак не отразится на команде. А в «Зените» потерю любого игрока крайне трудно восполнить. И избежать этого почти невозможно. Ведь нельзя предугадать, как игроки съездят в сборные и в каком состоянии вернутся.

Поэтому перед этой Лигой чемпионов Семак очень аккуратен в оценке шансов в группе. Он сообщил, что не обсуждал этот вопрос с руководством, значит, и конкретной задачи перед командой не стоит. И вновь вспомнил про усиление, отметив, что «Зенит» скорее заменил ушедших игроков, а не усилил слабые позиции.

Возможно, тренер таким образом снимает с команды давление. Хотя если «Зенит» завтра проиграет крупно, это не должно стать потрясением. Надо понимать, нынешний «Челси» – команда из другой реальности. С ней способны сыграть на равных только несколько топов со всей Европы. Вероятно, лондонцы будут достаточно мотивированы, ведь групповой этап только начинается, и куда лучше как можно быстрее набрать необходимое количество очков, чтобы в декабре уже особо не напрягаться.

Шанс «Зенита» в удаче, скорости Малкома и Клаудиньо и, возможно, лондонском чуде. Трибуны на «Стэмфорд Бридж» не ограничивают по вместимости, что очень непривычно для России последних месяцев. Билеты ещё не раскуплены на максимум, однако стоит ожидать приличного числа болельщиков.

Вряд ли в этом матче кто-то будет судить «Зенит» по результату. Но если команда создаст сопернику проблемы, болельщики точно отметят это в плюс. И, возможно, увидят тот самый прогресс в Европе, которого до сих пор не было.