Вспоминаем гол Баженова «Челси» и объясняем, почему это легендарное событие

«Челси» в четвёртый раз в истории клуба вступает в противостояние с российской командой в еврокубках. До этого были ЦСКА, «Спартак», «Рубин» и «Краснодар». Теперь «Челси» проверит «Зенит».

Как «Челси» играл с российскими клубами

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2004/2005 «Челси» дважды победил ЦСКА Газзаева (2:0 дома, 1:0 на выезде). В четвертьфинале Лиги Европы — 2012/2013 с Рафаэлем Бенитесом в качестве главного тренера «Челси» сначала обыграл «Рубин» дома 3:1, но на выезде уступил 2:3. Однако прошёл дальше (и победил в турнире). В прошлом сезоне ЛЧ с лондонцами на групповом этапе играл «Краснодар». Итог для «Челси» — победа на выезде 4:1 и 1:1 дома.



В 2010-м жеребьёвка свела «Челси» в одной группе ЛЧ с московским «Спартаком». Только начавший тренерскую карьеру Валерий Карпин бодро провёл сезон-2009, взял второе место и сразу попал в главный европейский турнир. Вы точно должны помнить эпичный матч Андрея Диканя с «Марселем» и две победы над словацкой «Жилиной». Кстати, та еврокубковая кампания завершилась для «Спартака» четвертьфиналом Лиги Европы с «Порту». Тоже отдельная история про «трёшку от «Твенте», «Фалькао к нам не приедет» и больную пятку.

«Буду рассказывать детям про этот гол»

Против «Челси» Карпин выступил блёкло — сначала проиграл дома 0:2 (один из голов забил Юрий Жирков), а затем разгромно уступил на выезде. «Спартак» держался на «Стэмфорд Бридж» до 49-й минуты, показывая неплохой футбол, но затем Анелька открыл поток голов в ворота Диканя. Вскоре «Челси» заработал пенальти — его реализовал Дрогба. Четыре минуты спустя «Спартак» вновь пропустил — от Ивановича.

Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Единственное, на что хватило «Спартака» в той игре — гол престижа Никиты Баженова, вышедшего на замену вместо Эйдена Макгиди на 80-й минуте. Причём Баженов забил из очевидного офсайда. Если бы тогда использовали VAR на матчах Лиги чемпионов, как сейчас, то воспитанник раменского «Сатурна» остался бы без гола. А так Баженов спокойно расстрелял пустые ворота после передачи Веллитона. «Челси» ответил ещё одним голом Ивановича и сохранил разгромную разницу.



Если мы возьмём всю историю встреч «Челси» с российскими клубами в еврокубках, то увидим, что наши команды забили шесть голов. В разное время авторами забитых мячей становились Бибрас Натхо (дважды), Гёкдениз Карадениз, Иван Маркано, Реми Кабелла и Никита Баженов. Бывший игрок «Спартака» — единственный российский футболист в этом списке.



Интересно, что в 2010-м Баженов уже был в глубокой ротации «Спартака». До этого он четыре сезона подряд минимум хотя бы 20 раз появлялся на поле, но при Карпине окончательно выпал из состава. Более того, матч с «Челси» так и остался для Никиты единственным в той Лиге чемпионов. А гол в ворота Петра Чеха оказался последним для Баженова в составе «Спартака». В начале 2011-го он перешёл в «Томь» и не участвовал в матчах Лиги Европы.

«Буду ли рассказывать детям, что забил на «Стэмфорд Бридж»? Конечно, каждый день», — поделился в послематчевом интервью Баженов. Правда, спустя 11 лет игрок футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» относится к этому достижению гораздо проще.

Фото: Clive Rose/Getty Images

— Ничего особенного про гол не могу сказать. Тот «Челси» толком уже не помню. Тем более мы тогда проиграли. Забитый мяч ни на что не влиял. Если бы был победный — тогда да. А так — ну забил и забил.



— По ощущениям что круче — гол Чеху в ЛЧ или гол Акинфееву осенью 2008-го?



— Гол ЦСКА. Победный, в дерби. Ответ очевиден, мне кажется.

Что случилось с Баженовым после ухода из «Спартака»

Баженов играл в «Томи» до лета 2016-го. Тогда у клуба начались серьёзные финансовые проблемы, поэтому по истечении контракта Баженов остался без команды. Спустя полгода форвард попал в «Долгопрудный», где уже находился ещё один бывший спартаковец — Александр Филимонов. В начале 2018-го Баженов на год уехал в Казахстан, где отбегал сезон в составе «Окжетпеса». Получилось неплохо — 11 голов в 17 матчах. Затем нападающий вернулся в «Долгопрудный».

Баженов помог клубу выйти в ФНЛ и продолжает играть в футбол — уже в составе второй команды «Долгопрудного». На счету форварда — 6 матчей и 1 гол в текущем сезоне ФНЛ-2 (группа 2). 1 августа Баженов забил «Чертаново». Вратарь Даниил Ярусов пополнил список голкиперов, пропускавших от Баженова в официальных матчах, и встал в один ряд с Петром Чехом.



А ещё Баженов ведёт канал «Давай посмотрим» на YouTube — вместе с комиком Константином Широковым они смотрят и комментируют забавные спортивные видео.